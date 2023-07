Librairie Tamery – Géoéconomie et géostratégie de l’énergie : Chaos et enjeux réels – Entretien avec Jean de Dieu MOSSINGUE

Les forces de Kiev subissent davantage de pertes humaines et matérielles lors de la contre-offensive (Vidéos)

Les forces de Kiev ont subi davantage de pertes humaines et matérielles en tentant d’avancer dans plusieurs secteurs dans le cadre de leur contre-offensive en cours.

Le groupe de forces russe Zapad a déclaré le 5 juillet qu’il avait mené une série de frappes aériennes et de missiles contre des rassemblements de main-d’œuvre et d’équipements de la 14e brigade mécanisée séparée et de la 103e brigade séparée de défense territoriale ukrainiennes dans la direction de Kupyansk.

L’artillerie du groupe a également détruit un obusier D-30 des forces de Kiev près de Pershotravnevoye, un mortier près de Novoselovskoye et un dépôt de munitions près de Peschanoye.

Pendant ce temps, de nouvelles vidéos montraient certaines des pertes subies par les forces de Kiev alors qu’elles tentaient d’avancer dans les directions de Bakhmut et Solder.

D’autres vidéos du front montraient des frappes récentes d’hélicoptères d’attaque russes Ka-52 contre deux véhicules blindés ukrainiens, ainsi que des frappes avec des munitions de chasse Lancet qui ont détruit deux obusiers automoteurs, dont l’un aurait été un Panzerhaubitze 2000 de fabrication allemande.

L’armée russe a également lancé une nouvelle attaque avec des drones suicides Geran contre des cibles militaires de grande valeur dans la région de Kharkiv, selon des images diffusées en ligne.

Ne parvenant à réaliser aucun gain significatif dans aucune direction, les forces de Kiev ont de nouveau choisi de lancer des frappes contre les zones résidentielles russes.

Tard le 4 juillet, une série de tirs d’artillerie et de roquettes a visé la ville de Makeevka dans la région de Donetsk sous contrôle russe. Au moins un civil a été tué et 41 ont été blessés, dont deux jeunes enfants. Tôt le 5 juillet, une salve de roquettes a frappé la ville de Valuiki dans la région russe de Belgorod, blessant une femme.

Bien qu’elle ait subi de lourdes pertes et qu’elle n’ait pas progressé au cours du premier mois de sa contre-offensive, l’Ukraine lancera probablement une nouvelle vague d’attaques à grande échelle avant le prochain sommet de l’OTAN la semaine prochaine. Le régime de Kiev cherche désespérément toute réalisation qui pourrait faciliter son entrée dans l’alliance.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front