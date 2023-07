Librairie Tamery – Géoéconomie et géostratégie de l’énergie : Chaos et enjeux réels. Entretien avec Jean de Dieu MOSSINGUE

Les munitions « Lancet » ont frappé des canons automoteurs et des FAU MLRS

Les munitions flâneuses « Lancet » volent jusqu’au véhicule de combat du MLRS « Grad » des troupes ukrainiennes (c) une image de la vidéo de la chaîne Antiseptic.

Les munitions vagabondes russes « Lancet » ont touché les canons automoteurs, avec la détonation des munitions, et le véhicule de combat du MLRS « Grad », frappant la cabine du véhicule en mouvement, les Forces armées ukrainiennes.

De nouvelles images du travail des drones Zala Aero ont été publiées le mercredi 5 juillet 2023 par les chaînes Voin DV et Antiseptic.

https://anna-news.info/mediafiles/2023/07/Lantset-po-RSZO-Grad-VSU.mp4?_=1

La munition errante « Lancet » frappe le véhicule de combat du MLRS « Grad » des Forces armées ukrainiennes (c) vidéo de la chaîne Antiseptic.

« BM-21 « Grad » des Forces armées ukrainiennes a été découvert au moyen d’une reconnaissance aérienne. Les coordonnées ont été immédiatement transférées au poste de commandement, après quoi le Lancet a commencé ses travaux. Dans cette vidéo, nous pouvons voir avec quel professionnalisme les opérateurs de drones russes frappent l’équipement ennemi en mouvement », indique la légende de la vidéo publiée de la chaîne Antiseptic.

Les images montrent l’arrivée de la munition flâneuse « Lancet » dans la cabine du véhicule de combat Grad MLRS, qui était en mouvement.

https://anna-news.info/mediafiles/2023/07/Lantset-po-Pzh-2000-VSU.mp4?_=2

Munitions vagabondes « Lancet » frappe une monture d’artillerie automotrice des troupes ukrainiennes (c) vidéo de la chaîne Warrior DV.

« Cette fois, le Pzh 2000 allemand a été attaqué par le Lancet. L’équipage de l’obusier a rapidement effectué une contre-retraite », indique la publication de la chaîne Warrior DV.

Des munitions russes flânant volent dans les munitions d’un canon automoteur ukrainien, après quoi un incendie et une détonation se produisent.

Il existe deux types de munitions « Lancet » – « produit 52 » avec une ogive de 3 kg, deux ailes en forme de X, une masse au décollage jusqu’à 12 kg, un temps de vol jusqu’à 40 minutes et une plage de vitesse de 80-110 km / h, ainsi qu’une version améliorée des munitions – « produit 51 » avec une ogive de 5 kg et un rayon d’action accru. Une version améliorée du drone comprend une grande aile en forme de X et une queue en forme de X.

Les munitions vagabondes « Lancet » ont été développées et produites en série par la société Izhevsk Zala Aero, qui fait partie de Kalachnikov Concern.

Les munitions sont utilisées assez activement lors d’une opération militaire spéciale par certaines unités des troupes russes pour détruire l’artillerie, l’équipement militaire et les systèmes de défense aérienne des troupes ukrainiennes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front