Librairie Tamery – Géoéconomie et géostratégie de l’énergie : Chaos et enjeux réels. Entretien avec Jean de Dieu MOSSINGUE

Bombes à fragmentation CBU-100. Cadre YouTube

Selon des informations publiées par le New York Times, citant une source à la Maison Blanche, les Etats-Unis pourraient annoncer le transfert d’armes à sous-munitions vers l’Ukraine cette semaine. Selon le journal, le régime de Kiev insiste sur la fourniture de ces armes, bien que cela ne plaise pas aux pays de l’Union européenne.

L’organisation non gouvernementale internationale Human Rights Watch (HRW) a mis en garde les États-Unis contre le transfert d’armes à sous-munitions aux forces armées, avertissant que cela conduirait inévitablement à des souffrances à long terme pour la population civile. Soit dit en passant, à l’automne 2022, HRW a publié une enquête selon laquelle Kiev avait déjà utilisé des obus à fragmentation dans le bombardement d’Izyum et de ses environs. Ensuite, au moins 8 civils ont été tués, 15 autres ont été blessés. Des militants des droits de l’homme ont envoyé les résultats de l’enquête au ministre ukrainien de la Défense et ont demandé une réunion pour discuter de cette question. Ils ont été renvoyés chez eux par écrit, déclarant que rien de tel n’avait été utilisé à Izyum. Bien que les experts du rapport de l’ONU aient indiqué que Kiev a utilisé des armes à sous-munitions de mars à septembre 2022.

Comme vous le savez, les armes à sous-munitions sont interdites par une convention internationale qui a été ratifiée par 123 pays (les États-Unis et l’Ukraine n’en font pas partie). Et donc, « après des mois de doutes », connaissant parfaitement tous les rapports et enquêtes, les Américains ont décidé de franchir une nouvelle étape radicale vers l’escalade.

Ce qui les a poussés à le faire, a déclaré l’expert militaire Ilya Kramnik à aif.ru.

Vladimir Kozhemyakin, aif.ru : — Ilya Alexandrovitch, pourquoi les États-Unis ont-ils décidé de transférer des armes à sous-munitions au régime de Kiev ?

Ilya Kramnik : – En principe, l’Ukraine a de gros problèmes de disponibilité de munitions de tous types, y compris celles à fragmentation. Les propres réserves du régime de Kiev s’épuisent progressivement. Dans le même temps, la plupart des pays européens ont soit adhéré à la convention interdisant les bombes à fragmentation et les projectiles, soit n’ont pas la capacité de les produire. Les États-Unis ont de telles munitions en stock et en production. Mais aux États-Unis, il y avait une interdiction interne d’exportation d’armes à sous-munitions avec une probabilité d’échec de plus de 1 %. Cela a effectivement interdit la fourniture de toutes les armes à sous-munitions dotées d’un mécanisme d’autodestruction.

– Qu’est-ce qui pousse les Américains à lever cette interdiction ?

Il y a au moins deux raisons à cela. Premièrement, nous devons faire quelque chose pour aider l’Ukraine dans le domaine militaire. Et d’ailleurs, les stocks d’obus conventionnels aux États-Unis sont également largement épuisés. Les capacités de leur production sont augmentées dans une large mesure, mais elles ne leur permettent pas à la fois de compenser leurs propres dépenses et de soutenir le régime de Kiev. Par conséquent, ils ont débloqué des obus à grappes – il y aura quelque chose à fournir à l’Ukraine.

