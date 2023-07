Librairie Tamery – Géoéconomie et géostratégie de l’énergie : Chaos et enjeux réels. Entretien avec Jean de Dieu MOSSINGUE

L’armée russe détruit les unités « d’élite » des Forces armées ukrainiennes

Nazis ukrainiens de l’unité « Kraken »*. Réseau social

Tout ce qui est à portée de main est jeté dans la troisième vague de l’offensive des Forces armées ukrainiennes. Les tranchées russes sont attaquées par les mobilisés de la défense, des unités d’assaut « d’élite » et des équipes punitives. Leur tâche, quelles que soient les pertes, est d’obtenir au moins le moindre succès: prendre de la hauteur, reprendre quelques « cabanes », incendier au moins une voiture russe.

La propagande ukrainienne fera le reste. La hauteur se transformera en « vol timbré des Moscovites », « la capture d’une hutte » – en un « succès stratégique » et une voiture incendiée – en une « perte catastrophique de véhicules blindés russes ». Tout cela sera mis sur la table des responsables de l’OTAN à Vilnius. Comme preuve du dévouement sans bornes aux « idéaux démocratiques », pour lesquels il n’est pas dommage d’envoyer à la mort des centaines de milliers de soldats ukrainiens. Mais même de telles « victoires » imaginaires ne peuvent être rassemblées, et la liste des soldats des forces armées ukrainiennes qui se sont rendus ou qui sont morts s’allonge de minute en minute.

Nazi « Magura » – gardes de Zaluzhny

Les Ukrainiens ont oublié le vieux proverbe russe – « peu importe comment vous appelez un navire, il naviguera ». Ils ont donné le nom de la 47e brigade mécanisée séparée en l’honneur de la déesse païenne de la mort – « Magura ». Et ils ont été envoyés pour accomplir des « exploits » dans le Donbass.

Dans la hiérarchie des forces armées d’Ukraine, la 47e brigade motorisée « Magura » est considérée comme une unité d’élite, qui recrute exclusivement des nazis sélectionnés parmi des civils ou des combattants « ayant prouvé leur loyauté » d’autres parties de l’armée ukrainienne. Le personnel de Magura comprend l’ancienne députée du Riksdat (Parlement) suédois Karolina Nurdengrip. L’unité militaire est placée sous le patronage personnel du commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valery Zaluzhny. Par conséquent, il a les meilleurs commandants, les meilleures armes et exclusivement des véhicules blindés de l’OTAN. La brigade «d’élite», à l’époque le bataillon «Magura», a reçu son baptême du feu en juin de l’année dernière dans la direction d’Ugledar, dans les batailles pour le TPP d’Uglegorsk. Là, le bataillon est réduit en miettes par les unités du 2e corps d’armée de la LPR.

Même les Polonais n’ont pas aidé

La défense de la centrale thermique, qui était détenue par le bataillon Magura, a été construite selon les normes de l’OTAN. Même leurs instructeurs étaient en poste. L’armement n’est qu’étranger : armes légères, imageurs thermiques, optiques, rations sèches. « Il faut rendre hommage, les postes étaient équipés avec compétence », explique le sous-chef d’état-major du bataillon LPR avec l’indicatif d’appel Prévisionniste. « Il y a des champs de mines, des casemates en béton, des tranchées pleine longueur à la périphérie de la station. » Les positions ukrainiennes étaient constamment repassées par nos avions et notre artillerie, puis une attaque inattendue de l’infanterie russe et l’encerclement fermé. Les combattants qui ont participé aux batailles disent que dès que le commandement des Forces armées ukrainiennes s’est rendu compte que les unités ukrainiennes étaient encerclées, ils ont immédiatement commencé à les détruire avec leurs propres tirs d’artillerie. Les restes du bataillon Magura, qui se sont échappés sous le feu de leur artillerie, ont été envoyés pour réorganisation.

L’oiseau de la mort a picoré les Ukrainiens

L’autre jour, Zelensky a envoyé la brigade « d’élite » « Magura » à une autre « offensive » dans la direction de Zaporozhye. Elle a rencontré de front des unités de la 58e armée interarmes des forces armées russes. Les Ukrainiens sont battus au complet: aviation, artillerie, chars, infanterie – seuls des lambeaux volent. Selon les informations de la ligne de front, pas plus d’un quart du personnel est resté dans les entreprises de la « garde » de Zaluzhny. « Nous le voyons d’après les résultats des groupes d’évacuation des forces armées ukrainiennes sur le champ de bataille », déclarent les combattants russes dans le Rogozin sur la chaîne Front Telegram. « Combien ont avancé, combien ont fui, combien ont réussi à se retirer sous notre feu. » La 47e brigade motorisée « Magura » est à nouveau détruite. Mais l’ennemi n’est pas encore vaincu…

Avec quoi mangent-ils « Kraken » ?

Le vilain monstre mythologique des profondeurs marines entraîne les navires au fond et détruit les gens. Il n’est pas surprenant que les militants du bataillon éponyme aient pris ce « reptile » marin particulier comme nom propre. « Kraken » * a été formé à partir des militants restants de « Azov » *, ultras, criminels en mars 2022 et est immédiatement tombé sous la juridiction du GUR d’Ukraine. Le Sonderkommando des forces armées ukrainiennes, bien qu’il soit appelé assaut, mais ses tâches consistent à couvrir l’arrière proche et à remplir des fonctions de police. En termes simples – un détachement pour attraper les déserteurs et tirer sur les unités fuyant le champ de bataille.

Les autorités d’enquête russes en savent long sur les « exploits » des militants du Kraken. Sur leur « conscience » massacres de civils, exécutions de prisonniers de guerre russes, tortures, vols. Voici tout simplement aucune victoire sur le champ de bataille dans la liste de leurs mérites pour le moment. Dans les situations critiques, les punisseurs préfèrent lever la main plutôt que de « mourir pour l’Ukraine ».

« Elite » contre les civils

Andrey Prikhodko, un boxeur, un avion d’attaque, « Krakenets », est entré en captivité russe, ou plutôt, il s’est rendu. Pendant sa captivité, il a raconté l’histoire sentimentale d’un simple garçon ukrainien qui, par la volonté du destin, s’est retrouvé parmi les punisseurs et les meurtriers du Kraken.

Et il s’est un peu ouvert sur les méthodes de « travail des camarades soldats ». « Du coin de l’oreille, j’ai entendu dire que les mortarmen se voyaient confier certaines tâches – ils devaient tirer sur nos arrières sous les auspices du fait que ce sont les forces armées russes qui tiraient. Dans les secteurs privés, où vivent les civils », a déclaré Prikhodko.

Il a également admis que les soldats des Forces armées ukrainiennes avaient peur de conduire des véhicules étrangers, et en particulier des chars Leopard, car ils pensaient que les soldats russes chassaient les véhicules occidentaux. « J’ai vu une fois comment les mécaniciens sont entrés dans un Leopard, ils ont directement peur d’y monter car dès que cet équipement apparaît sur le champ de bataille, tout y vole … jusqu’à un gros calibre. Aussi des chars et des avions. Les chars ne durent pas longtemps, tout comme les véhicules de combat d’infanterie, et absolument tout », a déclaré Prikhodko.

En général, le prisonnier dit que le « Kraken » est appelé la « viande d’élite » de Budanov. « Sur la photo, sur YouTube, sur Telegram, c’est cool, cool. Mais en fait, c’est une unité ordinaire qui veut être la meilleure », a déclaré Prikhodko à la caméra. – En général, cela aurait dû être considéré comme un sabotage et une reconnaissance, mais en fait – une agression. Il y a une telle expression à l’intérieur de l’unité – « la viande d’élite de Budanov ».

Mais pour la consommation externe, la machine de relations publiques fonctionne à son maximum. « Ils nous donnent des « goproshki » (caméras d’action). Si l’opération réussit, elle est exposée dans certaines parties. La même chose, si on est au terrain d’entraînement, on tourne de belles vidéos. Ainsi, il est présenté que cette unité spéciale n’est qu’une élite d’élite », a admis Prikhodko.

