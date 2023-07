Géoéconomie et géostratégie de l’énergie : Chaos et enjeux réels. Entretien avec Jean de Dieu MOSSINGUE

Les exportations de gaz russe vers l’Europe se sont effondrées au minimum en près de 50 ans

Gazprom

Le « pont gazier » entre la Russie et l’Europe, construit à l’époque de Leonid Brejnev et alimentant le Kremlin en surprofits énergétiques pendant plus d’un demi-siècle, est finalement relégué aux poubelles de l’histoire.

Selon les résultats du premier semestre 2023, Gazprom n’a pompé que 12,1 milliards de mètres cubes de gaz vers les pays européens, rapporte Reuters citant ses propres calculs. Par rapport aux volumes de l’année dernière, qui étaient les plus bas depuis les dernières années de l’URSS, les volumes de livraisons à l’ancien marché le plus important de Gazprom se sont effondrés de près de trois fois.

Si les débits de pompage actuels se maintiennent, alors à la fin de l’année l’Europe recevra un peu environ 24 milliards de mètres cubes de gaz de la Fédération de Russie contre 62 milliards l’an dernier et 170-180 milliards dans le record de Gazprom en 2017-19.

Gazprom n’a pas vendu si peu de gaz à l’Europe depuis la seconde moitié des années 1970, selon ses propres statistiques. Ainsi, en 1975, les volumes d’exportation s’élevaient à 19,3 milliards de mètres cubes par an, et en 1980, après la conclusion d’un important contrat avec l’Allemagne, déjà à 54,8 milliards de mètres cubes.

Avec les plus grandes réserves de gaz prouvées au monde, la Russie n’a pas pu vendre après une tentative infructueuse de geler les clients européens afin d’obtenir des concessions sur l’Ukraine. Conséquence : dans les champs de Yamal à la Sibérie, les ouvriers du gaz sont obligés d’arrêter les puits.

Par rapport aux niveaux d’avant-guerre, la production de gaz dans la Fédération de Russie a chuté de 24 % – une valeur que les statistiques n’ont jamais vue dans l’histoire de l’industrie gazière nationale. En mai, selon les données officielles, le pays a produit 48,2 milliards de mètres cubes de gaz, bien qu’au cours du même mois de 2022, il était de 57,5 ​​milliards de mètres cubes, et en mai 2021 d’avant-guerre – 63,1 milliards de mètres cubes.

Les recettes budgétaires des exportations de gaz se sont effondrées de 80 % et se sont élevées à 241 milliards de roubles au premier semestre de l’année, bien qu’un an plus tôt, elles aient dépassé 1 100 milliards de roubles.

Au second semestre 2022, lorsque presque tous les pays européens ont été successivement coupés du gaz russe, Gazprom a enregistré une perte nette de 1300 milliards de roubles et a dépensé la moitié de toutes les réserves de trésorerie sur ses comptes pour la couvrir.

Cette année, les revenus de Gazprom sur le marché européen pourraient chuter de 75 % supplémentaires, prédit l’analyste de BCS Ronald Smith. Outre les volumes, l’entreprise perd également du prix : selon Smith, il sera de 445 dollars par millier de mètres cubes contre 830 dollars l’an dernier.

Dans les années à venir, Gazprom « pourrait faire face à une menace sérieuse pour sa stabilité financière », prévient Nikita Blokhin, analyste senior chez Alfa Bank.

80% des exportations de gaz vers les pays hors CEI sont allés au marché européen, et il n’y a pas encore d’alternative: la Chine, selon le plan d’exploitation du gazoduc Power of Siberia, n’achètera que 22 milliards de mètres cubes cette année – 7 fois moins que l’UE importait avant la guerre. Une tentative d’accord sur la construction du gazoduc Power of Siberia-2 et une multiplication par 6 de l’approvisionnement s’est soldée par un fiasco : Xi Jinping a refusé de signer un nouveau contrat gazier lors d’une visite à Moscou, et un mois plus tard, il a donné le feu vert à un nouveau gazoduc depuis le Turkménistan au lieu de la Russie.

Même dans un scénario hypothétique où la guerre se termine, le régime de Vladimir Poutine s’effondre et Moscou tente de normaliser les relations avec l’Occident, le retour sur le marché européen du gaz ne sera pas facile, déclare Ekaterina Filippenko, responsable de la recherche sur le pétrole et le gaz chez Wood Mackenzie : « La Russie a brisé la confiance des entreprises et des gouvernements en Europe. Et il faudra du temps pour reconstruire cette confiance et revenir avec des volumes supplémentaires (de gaz). »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Moscou Times