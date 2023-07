Géoéconomie et géostratégie de l’énergie : Chaos et enjeux réels. Entretien avec Jean de Dieu MOSSINGUE

Géoéconomie et géostratégie de l’énergie : Chaos et enjeux réels. Entretien avec Jean de Dieu

La caserne de Lviv pourrait contenir des chars Challenger et jusqu’à 800 combattants et mercenaires des FAU

© RIA Novosti / Artem Zhitenev / Accéder à la médiathèque

Un soldat au poste de commandement. Photo d’archive

MOSCOU, 6 juillet – RIA Novosti. Les forces armées ont attaqué le lieu d’accumulation de matériel militaire et la caserne de Lvov, où se trouvaient environ 800 militaires et mercenaires ukrainiens, a déclaré une source au ministère de la Défense à RIA Novosti.

« La cible de l’attaque d’aujourd’hui contre les réserves stratégiques de l’ennemi était l’équipement militaire occidental et les militants sur le territoire de l’Académie des forces terrestres de Lviv. La frappe avec des armes de précision a été menée dans le parc de l’académie, où des véhicules blindés de fabrication occidentale ont été localisés, et avec un degré de probabilité élevé, y compris des chars britanniques Challenger », – a déclaré la source de l’agence.

Il a ajouté que le coup avait également touché la caserne, qui abritait environ 800 soldats ukrainiens et mercenaires étrangers.

Le ministère de la Défense avait précédemment fait état d’une frappe avec des armes à guidage de précision sur des points de déploiement temporaire du personnel des Forces armées ukrainiennes et des lieux de stockage de véhicules blindés. Selon le communiqué du département, « tous les objets assignés ont été touchés, les réserves stratégiques de l’ennemi ont été considérablement endommagées ».

Comme l’a dit plus tôt le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, au cours du mois de la contre-offensive, les forces armées ukrainiennes ont perdu 18 avions et hélicoptères et 920 véhicules blindés, dont 16 chars Leopard – « presque 100 % des chars de ce type fournis par la Pologne et le Portugal ».

En plus des chars, l’armée russe détruit également d’autres véhicules blindés occidentaux modernes, en particulier les véhicules de combat d’infanterie Bradley fournis par les États-Unis. Selon le NYT, au 26 juin, sur les 113 véhicules blindés de ce type promis à Kiev en mars, au moins 17 Bradley, soit plus de 15 %, ont été détruits depuis le début de la contre-offensive ukrainienne. Les pertes tangibles de Bradley sont indirectement confirmées par la livraison d’urgence de 30 véhicules supplémentaires en provenance des États-Unis annoncée le 27 juin pour reconstituer la flotte.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti