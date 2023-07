Plus d’un demi-million d’enfants meurent chaque année du paludisme en Afrique subsaharienne. Mais plutôt que de les soutenir avec de l’eau potable, de la nutrition et un assainissement amélioré, l’eugéniste milliardaire Bill Gates veut tous les piquer avec des « vaccins » contre le paludisme douteux.

Étant donné que Gates n’a jamais rencontré une situation impliquant d’autres personnes dans laquelle les vaccins ou une autre abomination chimique n’étaient pas sa solution proposée, il est naturel qu’il ait choisi d’envoyer encore plus d’injections pharmaceutiques à l’Afrique touchée par le paludisme.

Il n’existe aucun vaccin antipaludique qui offre une véritable immunité stérilisante, juste pour être clair. En fait, l’amélioration de l’assainissement et du niveau de vie, ainsi que les remèdes naturels comme l’artémisinine, restent les meilleures options pour l’Afrique pour faire face à son problème de paludisme.

Gates n’est cependant pas intéressé par des solutions pratiques comme celles-ci. Il préfère injecter au plus grand nombre d’Africains possible du Mosquirix (RTS, S/AS01), une injection de drogue produite par le géant britannique de la drogue GlaxoSmithKline (GSK) qui fonctionne à peine.

« Non seulement Mosquirix ne fournit pas d’immunité stérilisante, mais il nécessite quatre injections distinctes et ses supposés effets préventifs ne durent que quelques mois », a expliqué un rapport.

« De plus, la drogue est non seulement apparemment sans valeur, mais particulièrement dangereuse. »

Les injections de Mosquirix augmentent le risque de paludisme et de décès

Le plus grand essai jamais mené sur Mosquirix a produit des résultats lamentables. La cohorte de piqûres a en fait eu de moins bons résultats que le groupe placebo, affichant un risque 10 fois plus élevé de méningite et de paludisme cérébral, ainsi qu’un risque de décès doublé.

On se demande : si Mosquirix ne prévient pas le paludisme et en fait le cause tout en augmentant le risque de décès de la personne, alors quel est l’intérêt du vaccin, sinon de tuer les receveurs ?

Puisque Gates est derrière la poussée de Mosquirix, le but apparent est de tuer plus de gens tout en faisant semblant de les aider. C’est le modus operandi de Gates, après tout.

On ne saurait trop insister sur le fait que Mosquirix ne fournit aucune immunité stérilisante ni à long terme ni à court terme. Le médicament ne fournit pas non plus d’avantages efficaces, ce qui le rend complètement inutile en termes de soutien à la santé.

Même ainsi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) corrompue a donné son approbation à Mosquirix, affirmant à tort que pour 200 vaccins contre le paludisme injectés dans le corps des gens, la vie d’un enfant serait soi-disant sauvée.

Au coût de 9,44 dollars par dose, l’UNICEF a accordé à GSK, le seul fournisseur de vaccins contre le paludisme, un contrat de 170 millions de dollars pour libérer 18 millions de doses de Mosquirix en Afrique – et ce n’est que le début.

Selon les rapports, Gates et ses copains prévoient de créer un système dans lequel 80 à 100 millions de vaccins Mosquirix sont injectés chaque année dans les bras d’enfants d’Afrique subsaharienne, tout au long de l’année 2030.

« Cela créerait une industrie du vaccin contre le paludisme en Afrique qui est sur le point de récolter près d’un milliard de dollars par an », explique un rapport, citant les prévisions 2021 de GAVI SDS affirmant que la « demande » de vaccins contre le paludisme atteindra jusqu’à 100 millions de doses par an. d’ici 2030.

Il semblerait que Gates et ses copains Big Pharma commencent vraiment à déplacer leur racket d’injection d’eugénisme loin de l’Occident et vers l’Afrique, qui semble être le prochain grand marché mondialiste pour les produits pharmaceutiques.

Une fois que les centaines de millions d’Occidentaux qui se sont fait piquer pour COVID meurent, ce changement vers l’Afrique deviendra vraiment plus prononcé alors que l’industrie de la mort engrange des milliards de dollars de profits pour avoir assassiné plus d’enfants et de bébés noirs.

Apprenez-en plus sur ce que Bill Gates et le reste de la cabale mondialiste génocidaire font sur Globalism.news.

