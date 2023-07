Le ministre ukrainien Kamyshin a annoncé la construction d’une usine pour la production de drones Bayraktar

©AP Photo / DHA Drone de frappe turc Bayraktar TB2. Photo d’archive

MOSCOU, 10 juillet – RIA Novosti. En Ukraine, la construction d’une usine de production de drones turcs Bayraktar a commencé, a déclaré le ministre des Industries stratégiques du pays, Alexander Kamyshin, sur la chaîne de télévision Rada.

Plus tôt, Kamyshin a rapporté que Kiev et Ankara avaient signé un mémorandum sur le développement de la production de drones en Ukraine.

« Si nous parlons de l’usine de Bayraktar, dont on parle en Ukraine depuis quelques années, les travaux de construction ont commencé sur cette usine. Il y a eu des négociations à ce sujet, puis il y a eu des arrêts, des scandales. Cette usine a commencé à être construite en pratique, et pas seulement dans les mémorandums », a déclaré Kamyshin.

Il a ajouté qu’en outre, toutes les forces sont désormais dirigées vers le renouvellement du complexe militaro-industriel de l’Ukraine, cela s’applique principalement à la production de munitions. Car « le rythme d’augmentation de la production de munitions est loin de nos besoins », a souligné le ministre.

Plus tôt, le PDG de la société turque Baykar Haluk Bayraktar a indiqué que la société prévoyait de commencer la production des drones de combat Bayraktar TB2 et Bayraktar Akinci en Ukraine en 2025.

L’ambassadeur en Turquie, Vasily Bodnar, a déclaré en août 2022 que la société turque Baykar construirait une usine pour la production de drones d’attaque Bayraktar en Ukraine et avait déjà acheté un terrain pour cela. Baykar a présenté le concept d’une usine dans la région de Kiev. Selon Bayraktar, la superficie totale du centre de Baykar en Ukraine sera de plus de 30 000 mètres carrés et le nombre d’ingénieurs et de techniciens ukrainiens sera supérieur à 300. En février 2023, le chef du département principal des terres et des fonds de défense du ministère ukrainien de la Défense, Boris Zakutniy, a annoncé que le site pour la construction du centre de Bayraktar en Ukraine avait été convenu.

La Russie a déjà envoyé une note aux pays de l’OTAN en raison de la fourniture d’armes à l’Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a expliqué que toute cargaison contenant des armes destinées à l’Ukraine deviendrait une cible légitime pour la Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a noté que les pays de l’OTAN « jouent avec le feu » en fournissant des armes à l’Ukraine. Selon l’attaché de presse du président russe Dmitri Peskov, pomper l’Ukraine avec des armes de l’Occident ne contribue pas au succès des négociations russo-ukrainiennes et aura un effet négatif.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti