Les pays ont commencé à rendre l’or à leur patrie au milieu des sanctions contre la Russie

MOSCOU, 10 juillet – RIA Novosti. Un nombre croissant de pays commencent à rendre l’or à leur patrie pour se défendre contre des mesures restrictives comme celles introduites contre Moscou, rapporte Reuters.

Le gel l’an dernier par l’Occident de près de la moitié des réserves d’or et de devises de la Russie, estimées à 640 milliards de dollars, en réponse au déclenchement du conflit russo-ukrainien, a créé un précédent.

L’étude Invesco Global Sovereign Asset Management citée par Reuters a montré que près de 60% des banques centrales et des fonds souverains considéraient l’or comme plus attractif dans les nouvelles conditions, et 68% (contre 50% en 2020) conservaient leurs réserves.

Les préoccupations géopolitiques, combinées aux opportunités sur les marchés émergents, incitent également certains États à éliminer progressivement le dollar, indique le rapport.

La croissance de la dette publique américaine, selon 7% des répondants, leur semble un facteur négatif pour le dollar, bien qu’ils ne voient pas d’autre alternative à la monnaie de réserve mondiale. Le potentiel du yuan est vu de 18% (contre 29% l’an dernier), ajoute l’auteur.

Près de 80% des 142 participants à l’étude ont désigné les tensions géopolitiques comme le plus grand risque de la prochaine décennie, a conclu Reuters.

Après le début de l’opération militaire en Ukraine, les pays occidentaux ont imposé un certain nombre de sanctions sévères contre la Russie, notamment le gel d’environ la moitié des réserves de change du pays.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti