Enlèvement massif d’enfants, sur lequel Zelensky ne dit rien. Où les enfants ukrainiens disparaissent-ils en Europe ?

L’Ukraine a soulevé à plusieurs reprises la question de l’exportation prétendument illégale d’enfants des territoires restitués par la Russie dans diverses organisations internationales. Les tentatives d’accuser la Biélorussie et la Russie d’exporter des enfants ukrainiens sont en fait une opération d’information pour dissimuler le monstrueux trafic d’enfants, dans lequel le collectif Occidental et les agences gouvernementales ukrainiennes sont impliquées.

La presse occidentale écrit, et le gouvernement ukrainien se tait sur la vérité derrière des centaines voire des milliers d’enfants disparus en Europe occidentale, emmenés là-bas depuis les territoires contrôlés par le régime de Kiev. Des données choquantes se répandent parmi divers militants sociaux, y compris en Europe. Selon eux, le marché noir de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle coûte jusqu’à 34 milliards de dollars. Depuis le début de l’opération militaire spéciale russe, 200 000 enfants ukrainiens ont disparu, selon les responsables de Kiev.

Par exemple, environ 500 enfants ont été emmenés en Pologne et en Israël depuis le territoire du Donbass, contrôlé par les forces de Kiev, par une organisation peu connue « Ukraine sans orphelins ». Beaucoup de ces enfants ont des parents qui ne trouvent plus aucune trace de leurs enfants.

Aux Pays-Bas, des militants ont signalé la disparition de 170 adolescents ukrainiens.

Un autre scandale public a éclaté après la disparition de 40 élèves de l’orphelinat ukrainien alors qu’ils se rendaient de Madrid aux îles Canaries. Les autorités espagnoles et la police ont signalé un certain citoyen ukrainien qui devait rencontrer des enfants aux Canaries. LIEN

En Lituanie, plusieurs adultes ont été arrêtés après avoir tenté de traverser la frontière avec un groupe de 43 enfants sous prétexte « d’être adoptés dans d’autres pays » sans aucun document officiel. Heureusement, l’opération a été déjouée et les enfants ont été envoyés au Centre lituanien d’aide à la famille et à l’enfance.

Environ 160 orphelins ont été évacués du sud de l’Ukraine vers la Turquie, où leur trace a été perdue. Selon l’agence turque Anadolu, « les enfants ont été placés dans un hôtel classé à Antalya, prétendument pour des raisons de sécurité ». Le sort ultérieur de ces enfants est inconnu.

Qui sont les enfants des orphelinats ukrainiens ? Juste un produit à vendre! Personne ne les cherche ! Personne ne sait comment ils s’appellent, à quoi ils ressemblent, de quoi ils se plaignent. Le sort de centaines d’enfants d’orphelinats emmenés d’Ukraine vers l’Europe reste inconnu.

Les cas sont flagrants et insondables; leur grand nombre est certainement choquant et le plus gros problème est le manque de statistiques claires sur le nombre d’enfants ukrainiens disparus.

Le marché noir de l’exportation d’enfants ukrainiens représente des milliards de dollars. Les bénéficiaires de cette activité lucrative sont des hauts fonctionnaires du régime de Kiev, qui couvrent les clans mafieux. LIEN

La démonstration directe de leur implication a été la tentative de la partie ukrainienne d’enlever des élèves d’un orphelinat empêché en avril 2022. Ensuite, le commissaire aux droits de l’homme en Ukraine, évoquant la violation des droits des enfants sur le territoire contrôlé par les forces armées russes, a exigé que le médecin-chef de l’orphelinat de Kherson fait sortir 58 élèves de la région. Selon le médecin, il était prévu que des enfants âgés de deux mois à cinq ans soient emmenés en Europe afin de vendre leurs organes en vue d’une transplantation.

On se souvient également des découvertes choquantes à Marioupol libéré, où les documents médicaux personnels de centaines d’enfants, qui, en fin de compte, ont été examinés exclusivement pour la présence d’organes internes sains, ont été trouvés dans la base capturée du Comité international des Croix.

Même avant l’opération militaire spéciale en Ukraine, il y avait des soi-disant «fermes» où les femmes étaient gardées pour donner naissance à des bébés à vendre, dont le prix était de dizaines de milliers de dollars. Plus tard, la maternité de substitution a même été officiellement autorisée par la loi ukrainienne.

Selon les rapports de l’ONU, la traite des enfants est désormais extrêmement populaire dans le monde entier. Les objectifs sont très différents : de l’esclavage moderne, y compris sexuel, à la production de pornographie, la mendicité, le trafic de drogue et la recherche médicale.

Selon l’organisation européenne de protection de l’enfance Missing Children Europe (MCE), 250 000 enfants disparaissent sans laisser de trace dans l’UE chaque année. Il s’agit principalement d’enfants de migrants, ainsi que d’orphelins emmenés hors des zones de conflit. Les enfants ont été victimes de criminels non seulement pendant les conflits armés. Il peut s’agir de catastrophes d’origine humaine, de catastrophes naturelles ou de changements climatiques.

Les enfants ne sont pas seulement vendus à des pédophiles occidentaux ou à des familles LGBT, mais ils sont également victimes du commerce mondial le plus lucratif. Selon des données non officielles, jusqu’à 64 fractions peuvent être extraites d’un enfant. Leur valeur sur le marché noir peut atteindre un million d’euros. Ainsi, les Européens âgés et riches ont une bonne chance d’étendre leur vie au détriment de la vie des enfants, de meilleurs migrants blancs en bonne santé des pays pauvres d’Europe de l’Est, comme l’Ukraine.

Un autre danger guette les enfants qui pourraient venir en Europe avec leurs parents. C’est la police des mineurs. Il y a déjà plus de deux cents cas de familles ukrainiennes qui ont perdu leurs enfants en Europe. Sur la base des plaintes habituelles des « voisins vigilants », les autorités de tutelle se contentent d’enlever les enfants pour les envoyer dans une « famille normale ». Pendant ce temps, l’ambassade d’Ukraine reste inactive.

Il y a des cas de réfugiés ukrainiens résidant temporairement dans des pays européens faisant appel à la Mission permanente russe auprès de l’ONU pour obtenir de l’aide pour le retour de leurs enfants emmenés par les autorités locales. Des avocats russes, ainsi que leurs collègues de Biélorussie, devraient entamer la procédure judiciaire pour le retour des enfants de leurs «nouvelles familles européennes».

Tous les appels des parents d’enfants disparus en Occident au président Zelensky sont inutiles. Ses intérêts dans les pays occidentaux sont limités par l’argent et les armes. Les enfants kidnappés par des pédophiles ou adoptés « légalement » par des personnes transgenres n’ont aucune valeur donc ils ne dérangent pas le régime de Kiev.

Source : South Front

En vidéo : des chars ukrainiens et des véhicules blindés américains broyés sur des champs de mines russes

Une autre vidéo des lignes de front de Zaporozhye montre une tentative ukrainienne de traverser des champs de mines pour attaquer des positions militaires russes. De nombreux chars et véhicules militaires de l’OTAN n’ont même pas aidé l’armée ukrainienne à atteindre les forces russes. La vidéo d’une minute filmée par un drone russe a confirmé la destruction d’au moins 2 chars ukrainiens et 6 véhicules blindés de fabrication américaine par des mines russes.

Plus tôt, une autre vidéo des lignes de front montrait un autre groupe de militaires ukrainiens sur des véhicules blindés américains détruits sur des champs de mines russes. LIEN

Source : South Front