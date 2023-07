Kostin a annoncé la plus grande crise bancaire aux États-Unis depuis 2008

Chef de VTB Kostin: la plus grande crise bancaire depuis 2008 se déroule aux États-Unis et en Europe

MOSCOU, 11 juillet – RIA Novosti. La plus grande crise bancaire depuis 2008 se déroule aux États-Unis et les problèmes se propagent à l’Europe, a déclaré le directeur de VTB, Andrey Kostin, lors d’une réunion avec le président russe Vladimir Poutine.

« Vous regardez ce qui se passe actuellement aux États-Unis : en fait la plus grande crise financière bancaire depuis 2008, et elle se propage déjà à l’Europe », a-t-il déclaré.

Selon le banquier, les sanctions contre la Russie ont détruit le système commercial mondial et entraîné une augmentation de l’inflation, et « les tentatives de l’Occident pour résoudre ce problème de manière standard ont conduit à la dépréciation des actifs bancaires ».

« En conséquence, nous avons ce que nous avons. Mais notre secteur bancaire se sent en sécurité. Je ne pense pas qu’il y aura de problèmes », a résumé Kostin.

Dans le même temps, il a noté que VTB avait subi certaines pertes l’année dernière en raison du fait que le groupe « avait simplement emporté la propriété ».

Après l’effondrement de plusieurs grandes banques aux États-Unis et en Europe, dont la plus notable était le Credit Suisse, les craintes ont commencé à retentir en Occident au sujet de la crise à venir. Dans le même temps, les déposants continuent de retirer de l’argent des établissements de crédit: aux États-Unis de février au 10 mai, 529 milliards de dollars ont été retirés des comptes, et dans la zone euro en février-mars – environ 89 milliards d’euros.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti