La Chine impose des restrictions à l’exportation sur deux métaux cruciaux dans un contexte d’escalade de la guerre commerciale avec les États-Unis

La Chine vient d’instaurer des restrictions massives à l’exportation de deux métaux – le gallium et le germanium – nécessaires à la fabrication de technologies cruciales.

Selon un avis du ministère chinois du Commerce et de l’Administration générale des douanes, les contrôles à l’exportation entreront en vigueur le 1er août. Ces restrictions incluent également plusieurs de leurs composés.

La nation communiste a déclaré que ces contrôles sont nécessaires pour sauvegarder sa « sécurité et ses intérêts nationaux ». Les exportateurs chinois peuvent demander des licences d’exportation s’ils souhaitent continuer à exporter leurs métaux hors de Chine. (Connexe : Le ministre chinois de la Défense met en garde : un grave conflit sino-américain serait une CATASTROPHE INSUPPORTABLE pour le monde.)

L’annonce a été faite le lundi 3 juillet, au milieu d’une guerre technologique croissante avec les États-Unis et susceptible de perturber davantage les chaînes d’approvisionnement mondiales, en particulier celles impliquées dans la fabrication de technologies reposant sur le gallium et le germanium, comme les semi-conducteurs, les véhicules électriques, équipements de communication et panneaux solaires.

L’annonce du contrôle des exportations de la Chine intervient quelques jours seulement après que les Pays-Bas, à la demande des États-Unis, ont restreint la vente d’équipements de fabrication de semi-conducteurs haut de gamme à l’étranger dans le but de cibler la nation communiste.

Cela survient également près d’un an après que les États-Unis ont commencé à limiter l’accès des Chinois aux équipements nécessaires à la fabrication de puces à semi-conducteurs.

La Chine est le plus grand producteur mondial de gallium et de germanium, avec des mines en Chine représentant 95 % de la production mondiale de gallium et 67 % de la production de germanium. Les restrictions chinoises devraient renforcer l’urgence des efforts américains et occidentaux pour développer des sources alternatives de gallium, de germanium et d’autres métaux cruciaux.

Les restrictions chinoises à l’exportation pourraient avoir un impact catastrophique sur les chaînes d’approvisionnement mondiales

L’administration du président Joe Biden a déclaré jeudi 6 juillet dans un communiqué qu’elle « s’oppose fermement » aux nouvelles restrictions à l’exportation imposées par la Chine.

« Ces actions soulignent la nécessité de diversifier les chaînes d’approvisionnement », a déclaré un porte-parole du ministère du Commerce, ajoutant que Washington « s’engagerait avec nos alliés et partenaires pour résoudre ce problème et renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement critiques« .

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a suivi cette déclaration avec la sienne, disant aux entreprises américaines en Chine et à celles qui ont des accords avec des entreprises chinoises que l’administration Biden évalue toujours la décision de Pékin, mais que cette décision rappelle l’importance de diversifier les chaînes d’approvisionnement.

Le ministère chinois du Commerce a affirmé plusieurs jours après son annonce initiale que Pékin avait informé à l’avance les États-Unis et l’Union européenne de sa décision par le biais de « canaux de dialogue sur le contrôle des exportations ».

Les alliés de l’Amérique en Europe et dans le reste du monde occidental sont également en train d’évaluer l’impact potentiel des restrictions chinoises à l’exportation.

La Commission européenne, le principal organe exécutif de l’UE, a appelé les autorités chinoises à « adopter une approche où les restrictions et les contrôles sont basés sur des considérations de sécurité claires conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce« .

Un porte-parole du gouvernement japonais a déclaré : « L’intention en la matière et la politique opérationnelle de la Chine seront confirmées par nous, et les règles de l’OMC devront être respectées ». Les entreprises manufacturières japonaises importent de grandes quantités de gallium et de germanium chinois.

« Il s’agit d’un coup de crosse destiné à rappeler aux pays, dont les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas, que la Chine dispose d’options de représailles et à les dissuader ainsi d’imposer de nouvelles restrictions à l’accès chinois aux puces et outils haut de gamme », ont noté les analystes. chez Eurasia Group, cabinet de conseil en risques politiques basé à New York.

