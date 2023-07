Le CDC a modifié les certificats de décès du Minnesota pour supprimer le «vaccin COVID» comme cause de décès

Un individu anonyme a récemment obtenu tous les certificats de décès enregistrés dans l’État du Minnesota de 2015 à nos jours. Une analyse ultérieure a révélé que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis avaient falsifié tous les certificats de décès indiquant que les « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) étaient la cause officielle du décès.

Exceptionnellement rares au départ, les décès par injection de COVID sont rarement, voire jamais, étiquetés comme tels sur les certificats de décès officiels, car la plupart des hôpitaux du pays savaient les étiqueter systématiquement comme autre chose afin d’éviter de blâmer Big Pharma. Certains se sont glissés, cependant, et ceux qui l’ont fait ont été modifiés par le CDC pour effacer toute preuve que les coups étaient le coupable.

« Dans presque tous les certificats de décès qui identifient un vaccin COVID comme cause de décès, le CDC a commis une fraude de données en n’attribuant pas le code ICD 10 pour les effets secondaires du vaccin aux causes de décès indiquées sur le certificat de décès », a rapporté le Brownstone Institute.

Le CDC devrait-il être renommé Centers for Data Concealment ?

La politique officielle pour les certificats de décès exige la saisie de certaines informations, y compris les causes de décès ou CoD. Un CoD fait référence à toutes les conditions médicales sous-jacentes qui sont réputées avoir joué un rôle quelconque dans le décès du défunt.

« Pour être qualifiée de CoD, une condition doit seulement contribuer au déclin médical du défunt d’une manière ou d’une autre, mais ne doit pas être directement responsable de ce qui a finalement tué la personne », explique Brownstone.

« Si quelqu’un avait une pression artérielle élevée et subissait par la suite une crise cardiaque qui a entraîné un arrêt cardiaque qui l’a tué, les trois conditions sont qualifiées de CoD. D’un autre côté, l’ongle incarné de ce malheureux n’est pas une cause de décès, car il dans n’a en aucun cas contribué à leur disparition. »

Le CDC a publié un guide sur la façon de remplir un CoD conformément aux critères ci-dessus. Il demande spécifiquement aux travailleurs médicaux de remplir la partie de description du texte tout en laissant la section de code de la Classification internationale des maladies (CIM) 10 vide pour que le CDC se remplisse lui-même.

Il existe de nombreux codes différents de la CIM 10 dans le système qui représentent pratiquement toutes les causes possibles de décès, y compris un appelé T88.1 qui capture « Autres complications consécutives à la vaccination, non classées ailleurs ». Il s’agit de l’un des deux codes ICD 10 pour les effets secondaires du vaccin COVID, l’autre étant Y59.0, qui capture les « vaccins viraux ».

Nous savons d’après le balayage des données que le CDC, que Brownstone appelle maintenant les «centres de dissimulation de données», a utilisé son algorithme secret, ainsi que peut-être un infime pourcentage d’entrées manuelles de cas, pour effacer tous ces liens vers les piqûres COVID de Certificats de décès du Minnesota en changeant les codes T88.1 et Y59.0 en autre chose pour détourner la cause du décès vers autre chose.

Il y avait au moins un certificat de décès que le CDC a dû laisser seul car changer le code aurait nécessité « une réécriture fondamentalement du certificat de décès », ce qui aurait été trop évident.

Fait intéressant, de nombreux certificats de décès modifiés mentionnent les vaccins COVID dans les sections de description du texte, mais le CDC a évité d’apposer un code ICD 10 approprié pour le refléter. Le résultat est que les piqûres COVID ont continué à être présentés comme « sûrs et efficaces » parce que personne, soi-disant, n’en mourait.

« … les actions du CDC remettent en question si le CDC est tout à fait qualifié ou suffisamment digne de confiance pour être le gardien des données épidémiologiques du pays », écrit Aaron Hertzberg de Brownstone.

Les dernières nouvelles incriminantes sur le CDC corrompu peuvent être trouvées sur CDC.news.

