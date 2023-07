L’armée russe repousse plusieurs attaques à Donetsk (Vidéos)

Le ministre russe de la Défense déclare que la contre-offensive ukrainienne s’emballe et révèle des pertes

Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense. © Vadim Savitsky/TASS

Kiev a tellement intensifié sa contre-offensive que nombre de ses alliés s’attendaient à voir des résultats substantiels d’ici le début du sommet de l’OTAN à Vilnius, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou aux journalistes le 11 juillet.

« Je pense qu’ils ont tellement vanté et exagéré cette question de contre-offensive que pratiquement, sinon la moitié du monde, alors un tiers à coup sûr, attendait le 11 pour faire le point sur certains résultats tels que ce qui a été obtenu par ce large ont vanté et anticipé ce qu’ils ont appelé une contre-offensive stratégique », a-t-il déclaré, répondant à une question sur les chances d’une avancée ukrainienne à travers la région de Zaporozhye vers la péninsule de Crimée.

Choïgou a ensuite révélé que les forces de Kiev avaient perdu plus de 26 000 soldats et plus de 3 000 pièces de matériel militaire depuis le début de leur soi-disant contre-offensive de printemps le 4 juin.

Selon le ministre, les forces russes ont détruit 21 avions de combat, cinq hélicoptères, 1 244 chars et autres véhicules blindés, dont 17 chars Leopard de fabrication allemande, cinq chasseurs de chars AMX-10 RC de fabrication française et 12 véhicules de combat d’infanterie Bradley de fabrication américaine.

914 équipements automobiles spéciaux, deux systèmes de défense aérienne, 25 systèmes de lance-roquettes multiples ainsi que 403 canons et mortiers d’artillerie de campagne ont également été détruits.

En outre, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 176 roquettes à guidage de précision HIMARS, 27 missiles de croisière à lancement aérien Storm Shadow et 483 drones des forces de Kiev.

« Encore une fois, je le répète, 403 armes [d’artillerie] [ont été détruites], dont 43 pièces d’artillerie de fabrication américaine et 46 pièces d’artillerie automotrices de Pologne, des États-Unis et de France », a souligné le ministre.

Il a ajouté que les troupes russes continuent de frapper les réserves ennemies et l’équipement militaire fourni par l’Occident avec ses armes de haute précision, réduisant ainsi le potentiel offensif des forces de Kiev.

Les services de renseignement étrangers, principalement ceux des États-Unis et d’autres membres de l’OTAN, suivent et analysent de près les opérations de combat de la Russie, a déclaré Choïgou, notant la grande efficacité des « lignes de défense et des champs de mines barrières russes, [et le] travail professionnel de l’aviation militaire et terrestre ». – les avions d’attaque qui effectuent des frappes préventives sur les cibles de l’adversaire.

Le ministre a également confirmé que les forces russes avaient lancé une contre-offensive en direction de Krasny Liman, avançant de 1,5 kilomètre en profondeur et de 2 kilomètres le long du front.

«Dans la direction de Krasny Liman, les équipes d’assaut des 15e et 21e brigades de fusiliers motorisés du centre du groupement tactique ont repoussé une attaque d’une compagnie d’infanterie motorisée ukrainienne près de la colonie de Karmazinovka. En infligeant des dégâts par la puissance de feu, les unités russes sont passées à une contre-attaque, avançant de 1,5 km en profondeur et de 2 km le long du front », a déclaré le ministre. « Plus de 70 soldats ukrainiens et huit véhicules de combat d’infanterie ont été détruits en repoussant une attaque de l’armée ukrainienne près de Rabotino. Par conséquent, tous les plans offensifs de l’armée ukrainienne ont été contrecarrés.

Choïgou a ensuite révélé que la quantité d’armes et d’équipements achetés et modernisés pour l’armée russe a plus que quintuplé en 2023 par rapport au début de 2022.

« [Le chiffre] en 2023 est cinq fois plus élevé qu’au début de 2022 », a-t-il déclaré.

Le ministre a ajouté que depuis mars 2022, la quantité d’armements et d’équipements achetés et modernisés, livrés dans le cadre de l’ordonnance d’approvisionnement de la défense de l’État, a été multipliée par 1,8.

« Beaucoup est fait, c’est le moins qu’on puisse dire. Tous ces efforts ont commencé en 2022. Dans les plus brefs délais, les entreprises de l’industrie de la défense ont réussi à augmenter la production d’armes, d’équipements militaires et spéciaux qui sont particulièrement demandés pour accomplir des tâches de combat et, surtout, à assurer leur livraison rapide. aux troupes », a-t-il expliqué.

En donnant un exemple, le ministre a déclaré que les fournitures de drones de reconnaissance Orlan ont été multipliées par 53 depuis le début de 2022.

« Les fournitures de drones Orlan-10 et Orlan-30 ont été multipliées par 53. Les opérations sont en cours 24h/24 et 7j/7 et elles sont très efficaces. Kamaz a multiplié par 17,6 les livraisons de véhicules multirôles. Uralvagonzavod a multiplié par 3,6 l’approvisionnement et la révision des chars T-72 et T-90. L’usine de construction de machines de Kurgan a multiplié par 2,1 les livraisons et les révisions de BMP-3 », a déclaré Shoigu.

Si les informations révélées par le ministre russe de la Défense donnent un nouvel aperçu de l’état actuel de la contre-offensive ukrainienne, elles ne sont pas surprenantes.

Les forces de Kiev n’ont pas réussi à faire des gains significatifs depuis le lancement de la contre-offensive il y a plus d’un mois. Leurs capacités de combat semblent également se dégrader, malgré la réception de dizaines de milliards d’aide militaire des États-Unis et d’autres membres de l’OTAN. Pourtant, Kiev n’arrêtera probablement pas la contre-offensive pour des raisons politiques.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

L’armée russe repousse plusieurs attaques à Donetsk (Vidéos)

Le 12 juillet, le ministère russe de la Défense a annoncé que les forces de Kiev avaient tenté à plusieurs reprises d’avancer en direction de Donetsk Sud, Krasny Liman et Donetsk sans aucun succès.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que le groupe de forces russe Yug avait repoussé 30 attaques près de Zolotaryovka, Spornoye, Kleshcheevka, Andreevka, Sol, Severnoye, Veseloye, Vodyanoye, Pervomaiskoye, Krasnogorovka et Petrovskoye. Le groupe a également ciblé des rassemblements ukrainiens de main-d’œuvre et d’équipement à l’ouest d’Andreevka et de Kleshcheevka.

Selon le ministère, les pertes ukrainiennes dans cette direction se sont élevées à 335 soldats, un char, deux véhicules de combat blindés, quatre véhicules à moteur, un obusier automoteur Gvozdika et un obusier tracté FH-70 de fabrication britannique.

Pendant ce temps, dans la direction sud de Donetsk, le groupe de forces russe Vostok a repoussé une attaque ukrainienne près de Staromayorskoye et a également déjoué des actions de reconnaissance de combat près d’Ugledar. En outre, des rassemblements de main-d’œuvre et de matériel près de Storozhevoye, Makarovka et Priyutnoye ont été ciblés.

De plus, les actions d’un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été réprimées par l’armée russe près de Sladkoye.

Dans la direction de Krasny Liman, le groupe de forces russe Tsentr a repoussé deux attaques des 63e et 66e brigades mécanisées ukrainiennes, chacune avec la force d’un peloton d’infanterie motorisé, près de Torskoye et Karmazinovka. Les activités d’un groupe de sabotage et de reconnaissance sont réprimées par le groupe proche de Terny. En outre, des rassemblements ukrainiens de main-d’œuvre près de Nevskoye, Chervonaya Dibrova et Kuzmino ont été ciblés.

Les pertes ukrainiennes dans cette direction ont été de plus de 60 soldats, de deux véhicules de combat d’infanterie et d’un obusier automoteur Akatsiya, selon le ministère.

La situation dans d’autres directions, selon la déclaration du ministère de la Défense russe : Dans la direction de Zaporozhye, à la suite des actions désintéressées des troupes russes, 2 attaques ennemies ont été repoussées près de Rabotino (région de Zaporozhye). En outre, l’aviation et l’artillerie de l’armée ont frappé le personnel militaire ennemi près de Marfopol, Rabotino et Lugovskoye (région de Zaporozhye). Les pertes ennemies ont été de plus de 240 militaires ukrainiens, 9 véhicules de combat d’infanterie, 2 véhicules blindés de transport de troupes, 6 véhicules de combat blindés, 2 véhicules à moteur, 1 système d’artillerie automoteur Gvozdika, ainsi que des obusiers Msta-B et D-30. En outre, 1 dépôt de munitions de la 33e brigade mécanisée des FAU a été détruit près de Malaya Tokmachka (région de Zaporozhye). Dans la direction de Kupyansk, les unités du groupe de forces Zapad, de l’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée et de l’artillerie ont repoussé avec succès 3 attaques ennemies près de Novosyolovskoye (République populaire de Lougansk). La main-d’œuvre et le matériel des FAU ont été touchés près de Molchanovo, Novomlynsk, Ivanovka (région de Kharkov) et Artyomovka (République populaire de Lougansk).Les pertes ennemies s’élevaient à 40 militaires ukrainiens, 2 véhicules à moteur et 2 systèmes d’artillerie M777 fabriqués aux États-Unis. L’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie des forces armées de la Fédération de Russie ont neutralisé 74 unités d’artillerie des FAU à leurs positions de tir, leurs effectifs et leur matériel dans 107 zones. 1 dépôt de munitions de la 1ère brigade des forces spéciales des FAU a été détruit près de Volchansk (région de Kharkov). Des dépôts de carburant pour le matériel militaire ukrainien ont été détruits près de Malodolinskoye et Chernomorsk (région d’Odessa). Le poste de commandement et d’observation du bataillon de la 5e brigade de la garde nationale a été touché près de Yampol (République populaire de Donetsk). L’aviation de chasse des forces aérospatiales russes a abattu 1 avion Mi-24 de l’armée de l’air ukrainienne près de Cherevkovka (République populaire de Donetsk). Les unités de défense aérienne ont intercepté 4 missiles de croisière Storm Shadow. 15 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits près de Grozovoye, Priyutnoye, Dorozhnyanka, Vladimirovka, Konstantinovka (région de Zaporozhye), Blagoveshchenka (République populaire de Donetsk), Chervonaya Dibrova, Verkhnekamenka, Chervonopopovka (République populaire de Lougansk), Tavolzhanka (région de Kharkov) et Zburyevka (région de Kherson). Au total, 455 avions, 242 hélicoptères, 4 981 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles de défense aérienne, 10 668 chars et autres véhicules de combat blindés, 1 137 véhicules de combat équipés de MLRS, 5 421 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 11 626 véhicules à moteur militaires spéciaux ont été détruits lors de l’opération militaire spéciale.

Le ministère de la Défense russe a également publié une vidéo documentant les opérations récentes des obusiers tractés Giatsint-B. Une autre vidéo partagée par des sources d’information russes a montré la destruction d’un obusier automoteur M109 de fabrication américaine des forces de Kiev avec une munition de vagabondage Lancet.

Les forces de Kiev ont subi de lourdes pertes humaines et matérielles ces derniers jours alors qu’elles tentaient de faire de nouveaux gains avant le sommet de l’OTAN à Vilnius. En plus de cet échec, les forces ont perdu du territoire dans la direction de Donetsk, où l’armée russe a mené une contre-attaque réussie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front