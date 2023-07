Poutine a évalué l’avenir de l’accord sur les céréales et commenté l’aide occidentale à Kiev

Poutine a qualifié la réalisation des promesses faites à la Russie de condition pour prolonger l’accord sur les céréales

MOSCOU, 13 juillet – RIA Novosti. La Russie pensera à prolonger l’accord sur les céréales, il reste encore quelques jours pour cela, a déclaré le président Vladimir Poutine sur les ondes de la chaîne Rossiya 24.

« Comme l’une des options : non pas d’abord le renouvellement, puis la réalisation des promesses, mais d’abord la réalisation des promesses – et ensuite notre participation. Ce que je veux dire, c’est : nous pouvons suspendre notre participation à cette transaction. Si tout le monde dit encore une fois que toutes les promesses de données qui nous sont faites seront tenues – eh bien, laissez-les tenir cette promesse, et nous rejoindrons immédiatement cet accord », a-t-il ajouté.

Poutine a rappelé les conditions non remplies dans lesquelles Moscou a accepté d’assurer la sécurité des exportations de céréales ukrainiennes.

« Il y avait des clauses de cet accord avec l’ONU, selon lesquelles il fallait prendre en compte les intérêts russes – c’est la logistique, c’est l’assurance, c’est le mouvement d’argent associé au paiement de nos produits et bien d’autres points. Rien – Je tiens à le souligner – rien n’a été fait du tout », a déclaré le dirigeant russe.

Le président a qualifié cet état de fait de « jeu à sens unique ».

« Malgré cela, nous avons volontairement prolongé ce soi-disant accord à de nombreuses reprises. De nombreuses fois. Mais écoutez : ça suffit, à la fin », a déclaré le chef de l’Etat.

Il a souligné que cet accord visait avant tout à aider les pays les plus pauvres du monde. La hausse des prix des denrées alimentaires et des engrais n’est pas liée à une opération spéciale en Ukraine, mais à des crevaisons dans la politique économique des pays occidentaux, a déclaré Poutine.

« Ils ont décidé de tout blâmer sur la Russie – comme on dit, d’une tête malade à une tête en bonne santé. Nous n’avons absolument rien à voir avec ça », a-t-il souligné.

Dans le même temps, le chef de l’État a ajouté que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et le personnel de l’organisation essayaient sincèrement de faire en sorte que les conditions de l’accord sur les céréales concernant la Russie soient remplies.

« Mais ils ne réussissent pas. Parce que les pays occidentaux ne vont pas tenir leurs promesses », a expliqué Poutine.

Le président a également déclaré qu’il n’avait pas vu la lettre de Guterres avec une proposition visant à étendre l’initiative de la mer Noire.

Sur l’aide occidentale à l’Ukraine

En outre, le chef de l’Etat a commenté la situation de la coopération entre l’OTAN et Kiev.

« En ce qui concerne l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, nous en avons parlé à plusieurs reprises, cela crée des menaces pour la sécurité de la Russie. Évidemment. Et, en fait, la raison de l’opération militaire spéciale, l’une des raisons est la menace de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Je suis sûr que cela n’améliorera pas la sécurité de l’Ukraine elle-même, et en général », a déclaré Poutine.

Selon lui, l’entrée de l’Ukraine dans l’alliance rendra le monde beaucoup plus vulnérable et conduira à des tensions supplémentaires sur la scène internationale.

« Par conséquent, je ne vois rien de bon là-dedans », a souligné le président.

Poutine a également commenté les garanties de sécurité que Kiev souhaite recevoir de l’Occident.

« Maintenant, à propos de la sécurité. Nous l’avons dit à plusieurs reprises : tout pays a le droit d’assurer sa sécurité. Et bien sûr, il a le droit de choisir le moyen d’atteindre cet objectif qu’il considère le plus correct pour lui-même. Il n’y a qu’une seule limitation. C’est lié au fait que, tout en assurant la sécurité d’un pays, il ne devrait pas y avoir de menace pour un autre pays », a expliqué le dirigeant russe.

Poutine a noté que pour Moscou « il n’y a rien d’inhabituel dans ce qui a maintenant été déclaré à la fois dans l’OTAN et dans les Sept, et le Kremlin n’est pas contre l’examen de ces questions.

« Mais je le répète encore une fois : sous la condition obligatoire d’assurer la sécurité de la Russie », a souligné le président.

Parlant de la fourniture d’armes occidentales à l’armée ukrainienne, Poutine a rappelé combien d’espoir était placé sur le transfert de missiles à longue portée.

« Eh bien, oui, ils causent des dégâts, mais rien de critique ne se produit dans la zone de combat avec l’utilisation de missiles. Il en va de même pour les chars de fabrication étrangère, les véhicules de combat d’infanterie », a déclaré le chef de l’Etat.

Comme l’a dit Poutine, « en date d’hier soir, 311 chars ont été détruits depuis le seul 4 juin », une partie importante d’entre eux, au moins un tiers, sont de fabrication occidentale, y compris des Léopards.

« Et ils (les chars occidentaux. – NDLR) brûlent comme tout le monde. Encore mieux que les autres, des T-72 bien connus de fabrication soviétique », a ajouté le chef de l’Etat.

Dans le même temps, des problèmes sont déjà apparus dans les forces armées ukrainiennes en raison de véhicules militaires occidentaux.

« Je peux vous dire que les militaires ukrainiens refusent souvent même d’entrer dans ces chars, car ils sont une cible prioritaire pour nos gars. Ils sont d’abord détruits sur le champ de bataille. Et c’est une circonstance désagréable qui <…> empêche les empêcher d’utiliser (combattre les voitures fabriquées à l’étranger. – Éd approx.) « , a déclaré le président.

Poutine a souligné que les livraisons d’armes ne changeraient pas la situation sur le champ de bataille, mais aggraveraient la situation pour la partie ukrainienne et alimenteraient davantage le conflit.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti