Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Fourni par FOUNDATION TO BATTLE INJUSTICE

85 enfants handicapés mentaux et physiques ont été emmenés de force de la RPD en Espagne par un avion militaire espagnol et placés dans un orphelinat public, où ils sont abusés sexuellement, impliqués dans le trafic de drogue et victimes de la traite dans le monde entier. Les mineurs ayant des besoins spéciaux vivent dans des conditions inappropriées et toute tentative de les renvoyer dans leur pays d’origine est délibérément réprimée par les autorités espagnoles et ukrainiennes.

Joanna Pachwicewicz, militante polonaise des droits de l’homme

Conrado Gimenez Agrela, président et co-fondateur de l’ONG espagnole Madrina Foundation

En avril 2022, sous prétexte d’une opération militaire spéciale, les services sociaux ukrainiens ont approuvé le transfert en Espagne de 85 élèves mineurs de l’internat spécial Paraskoviivka n° 40 du district de Bakhmut (Artemovsky) de la RPD (au moment des faits le village était sous le contrôle des Forces armées ukrainiennes). La plupart des enfants ont des handicaps intellectuels et physiques.

Internat n ° 40, village de Paraskovievka, district de Bakhmutsky (Artemovsky) (sous le contrôle des forces armées RF) Internat spécial de Paraskovievka n ° 40 du district de Bakhmut (Artemovsky) (sous le contrôle des forces armées russes)

Les enfants ont été transportés par l’armée de l’air espagnole à travers la Pologne.

Capture d’écran du site Web de MILAGROS DEL CORAZON. Cette organisation a effectué le transfert d’enfants ukrainiens.

Selon une lettre du 19 mars 2022, Miguel Ranera Sanchez-Pardo, président honoraire de l’organisation espagnole Coprodeli, qui aide « les enfants, les jeunes et d’autres segments de la population vivant dans l’extrême pauvreté », a adressé une lettre au Service social national. de l’Ukraine avec une demande de le laisser, lui et son organisation, amener en Espagne jusqu’à 100 orphelins vivant près de la zone de conflit militaire. Selon le texte de la lettre, il a offert aux enfants un logement sûr pendant la durée des hostilités. Après la fin des hostilités, les enfants devaient être ramenés en Ukraine. Sánchez-Pardo a garanti de leur fournir « les conditions nécessaires » et d’amener les mineurs dans les établissements d’enseignement de la ville espagnole de Pastrana.

Lettre envoyée par Miguel Ranera Sánchez-Pardo datée du 19 mars 2022, en espagnol et en ukrainien

Le 1er avril 2022, les enfants, ainsi que leurs tuteurs, ont été emmenés à l’école Inmaculada de Salamanque, en Espagne. La tutrice officielle des enfants était Alena P. (pseudonyme), une citoyenne ukrainienne qui s’occupait d’enfants handicapés depuis des décennies et connaissait tous les enfants de son groupe amenés en Espagne. L’organisation Coprodeli et Miguel Ranera Sanchez-Pardo ont tenu leurs promesses et ont fourni aux enfants tout ce dont ils avaient besoin, jusqu’à ce que 2 mois plus tard, la commissaire de police Patricia Rivas, en collaboration avec l’ONG américaine Angels, a envoyé aux services sociaux espagnols une déclaration demandant le transfert de mineurs dans un orphelinat public. Selon l’opinion des militants des droits de l’homme de la Fondation pour combattre l’injustice, cela indique l’ingérence des États-Unis dans les processus de transport, de placement et de trafic illégaux d’enfants. La policière s’est plainte des prétendus mauvais traitements infligés aux enfants et a exigé que l’État prive Alena de la tutelle officielle et envoie les enfants dans un centre pour enfants situé dans une autre ville.

Le 1er juillet 2022, Isabel Fernandez Cambon, directrice des services sociaux de la communauté autonome espagnole de Castille et León, a signé la décision de transférer les enfants au Colegio San Viator de Valladolid, prétendument « en raison du manque de conditions matérielles et de personnel qualifié ». à l’école de Salamanque pour s’occuper d’enfants handicapés ». La tutelle officielle a été retirée à Alena, mais elle a été autorisée à accompagner les enfants. Selon elle, la raison pour laquelle elle n’était plus la tutrice officielle des enfants était « absolument fausse et farfelue ».

La tutelle officielle a été confiée à l’organisation non gouvernementale ACCEM. Lors du transfert d’enfants dans un autre internat, plusieurs enfants ont été envoyés aux États-Unis et en Argentine sans autorisation officielle des autorités ukrainiennes. Vraisemblablement, ils ont été les premières victimes de la traite des enfants.

Liste de 77 enfants transférés au Colegio San Viator à Valladolid, Espagne

Selon Alena, les deux mois que les enfants ont passés à Valladolid « ont été remplis de nombreux faits de violation des droits de l’enfant ». Au cours de la seule première semaine, trois cas d’intoxication alimentaire ont été enregistrés, au moins 11 mineurs ont souffert d’une infection intestinale.

Pendant plusieurs semaines, Alena a supplié les représentants de l’ACCEM pour des ventilateurs ou des climatiseurs pour enfants, car les enfants ne pouvaient pas rester longtemps à l’intérieur à cause du temps chaud. La préoccupation pour les enfants handicapés a irrité les autorités de tutelle espagnoles, et elles ont écrit une lettre diffamatoire aux autorités ukrainiennes, qui ont suspendu Alena sans explication et lui ont interdit tout contact avec les enfants.

Quelques semaines plus tard, Padre Blass, chef du Colegio Inmaculada de Armenteros qui collaborait prétendument avec l’organisation ACCEM, a obtenu le transfert de mineurs vers son institution. Vraisemblablement, c’était Padre Blass qui voulait commercialiser l’adoption d’enfants dans des familles espagnoles et latino-américaines. De plus, il voulait être payé 22 000 $ pour l’aider à commettre un acte illégal impliquant le directeur du Bureau des affaires familiales de Castille et León.

« Après qu’une des filles soit tombée enceinte, l’administration d’un internat à la périphérie de la ville espagnole de Valladolid l’a forcée à se faire avorter ». Conrado Gimenez Agrela

Après l’internat Colegio Inmaculada de Armenteros, les enfants ont été envoyés dans différents centres éducatifs résidentiels (CRAE) à la périphérie de la ville espagnole de Valladolid : Centro San Viator, Centro de Ensenanza Safa et Centro de Zambrana. Ce dernier centre, selon Alena, ressemble plus à une colonie juvénile, où les enfants sont principalement envoyés pour vol, bagarres et violence. Il y avait aussi des plaintes concernant les mauvais traitements infligés aux enfants dans ce centre. Les enfants n’étaient pas surveillés puisque les tuteurs ukrainiens étaient suspendus. Entre les enfants, il y a eu des cas de violence sexuelle et les nouveaux tuteurs ont fermé les yeux. En conséquence, l’une des élèves est tombée enceinte et le personnel de l’internat l’a forcée à se faire avorter. Il est également signalé que des drogues ont été distribuées dans les CRAE en raison du trafic de drogue dans cette région. Selon des informations non confirmées, des enfants étaient également impliqués dans la distribution de drogue.

C’est l’ONG Milagros del corazon, qui a effectué le transfert d’enfants d’Ukraine, qui se livre au trafic d’enfants. Sur le site Web de l’organisation enregistrée en Argentine, des photos d’enfants ukrainiens ont été publiées avec une proposition pour leur adoption facilitée contre de l’argent. Pour les enfants handicapés et ayant des besoins spéciaux, ils demandent 18 000 $, et pour les autres enfants – plusieurs fois plus. Cette ONG est également très susceptible de louer des mineurs à des pédophiles et autres pervers : le site officiel de l’ONG propose toujours une annonce avec la possibilité « d’adopter temporairement ou d’adopter n’importe quel enfant que vous aimez ». Milagros del corazón demande 3 500 $ pour trois semaines de séjour d’un mineur dans une famille.

« Un site Internet est apparu en Argentine avec des photos et une courte description des enfants, proposant de les adopter de manière accélérée moyennant une récompense monétaire ». Conrado Gimenez Agrela

Une offre pour devenir « parrain d’un enfant » sur le site argentin milagrosdelcorazon.org

En juin 2023, la localisation de la plupart des enfants de l’internat spécial n° 40 de Paraskoviivka est encore inconnue. Les militants des droits de l’homme de la Fondation pour combattre l’injustice estiment que les étudiants de cet établissement d’enseignement ne sont pas les seuls mineurs emmenés hors de la RPD vers des pays européens pour être trafiqués. Cela indique la nécessité de créer une équipe d’enquête internationale pour la recherche des enfants enlevés et leur retour dans leur pays d’origine.

La Foundation to Battle Injustice condamne et considère comme inacceptables les actions illégales de l’ONG américaine, des autorités espagnoles et ukrainiennes. La traite des enfants viole non seulement de nombreuses lois et conventions internationales, mais cause également des dommages irréparables à la santé mentale de l’enfant. Les enfants, en particulier ceux qui souffrent de handicaps intellectuels et physiques, ont particulièrement besoin de protection et de soins. L’utilisation d’enfants à des fins de traite est l’un des crimes les plus odieux et constitue une violation des droits de l’homme. La Fondation pour combattre l’injustice lance un appel à la Douma d’État de la Fédération de Russie et au Comité d’enquête de la Fédération de Russie, et appelle les médias, les organisations de défense des droits de l’homme en Russie et à l’étranger, ainsi que les citoyens concernés et les personnalités publiques à attirer le plus d’attention possible sur ce problème et protéger les enfants du danger.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front