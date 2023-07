GUERRE BIOLOGIQUE SUR LES AMÉRICAINS: RFK Jr. dit que la CIA a été directement impliquée dans le financement de la recherche COVID pour le laboratoire de Wuhan

La raison pour laquelle le régime de Biden se fiche même de tenter de punir la Chine communiste pour avoir dissimulé la « fuite de laboratoire » qui, selon beaucoup, s’est produite à l’Institut de virologie de Wuhan, permettant au coronavirus de Wuhan (COVID-19) de s’échapper, est parce que cela exposerait les National Institutes of Health (NIH) et son programme d’armes biologiques.

Ces déclarations et d’autres ont été faites par l’espoir présidentiel de 2024 Robert F. Kennedy Jr. dans une récente interview avec Jesse Watters de Fox News. Kennedy a suggéré que la Central Intelligence Agency (CIA) est également impliquée dans le financement des programmes d’armes biologiques dont COVID semble provenir.

« Je pense que la CIA a certainement été impliquée dans cette recherche« , a déclaré Kennedy à Watters et aux téléspectateurs. « Ils le finançaient par l’intermédiaire de l’USAID. Et le NIH, je pense, a finalement accordé environ 26 millions de dollars de financement au laboratoire de Wuhan. Mais l’USAID, qui fonctionnait comme substitut de la CIA, a donné plus de 64 millions de dollars. Le Pentagone a également donné beaucoup d’argent. »

Kennedy poursuivrait dans l’interview pour fustiger Tony Fauci, l’ancien chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), pour sa complicité dans le déchaînement de l’enfer sur le monde qui a entraîné des dizaines de millions de morts inutiles.

« Je pense qu’il a causé beaucoup de blessures », a déclaré Kennedy, qui a écrit un livre entier sur le sujet, à propos de Fauci. « Je pense que lui en particulier, en refusant un traitement précoce aux Américains, nous avons accumulé le plus grand nombre de décès au monde. Nous n’avons que 4,2% de la population mondiale, mais nous avons eu 16% des décès dus au COVID dans ce pays et c’était de mauvaise politique. »

RFK Jr. dit que les vaccins causent en fait l’autisme

Contrairement aux États-Unis, de nombreux autres pays ont permis à leurs citoyens d’accéder à des remèdes éprouvés contre les coronavirus tels que l’ivermectine et l’hydroxychloroquine (HCQ), qui ont tous deux été décriés ou même interdits aux États-Unis en tant que « fausses nouvelles ».

« Il y avait des pays qui ont fait le contraire de ce que nous avons fait qui ont fourni de l’ivermectine, de l’hydroxychloroquine, d’autres traitements précoces à leur population, et qui ont eu 1/200e de notre taux de mortalité », a déclaré Kennedy.

Concernant le sujet des vaccins, Kennedy a clarifié pour Watters et les téléspectateurs sa position de longue date selon laquelle les piqûres empoisonnées causent, en fait, l’autisme – bien que cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’oppose à ce que les vaccins soient légaux, tant que la science solide est capable de les soutenir.

« Je crois que l’autisme vient des vaccins« , a révélé Kennedy. « Mais je pense que la plupart des choses que les gens croient à propos de mes opinions sur les vaccins sont fausses. Je, vous savez, tout ce que j’ai dit sur les vaccins, c’est que nous devrions avoir une bonne science. »

« Nous devrions avoir le même type de tests, d’essais contrôlés par placebo que nous avons pour tous les autres médicaments. Les vaccins sont exemptés des essais contrôlés par placebo de pré-licence. Il n’y a aucun moyen pour quiconque de connaître le profil de risque de ces produits ou même le avantages relatifs de ces produits avant qu’ils ne soient obligatoires, et nous devrions avoir ce genre de tests. »

Assurez-vous de regarder l’interview avec Kennedy ci-dessous:

Un commentateur a noté qu’il était d’accord avec Kennedy en ce que COVID a été « cultivé » et « libéré intentionnellement juste au bon moment, un an avant une élection présidentielle américaine ».

« C’était le moment idéal pour que la campagne de Biden l’utilise contre Trump alors qu’ils travaillaient dur en arrière-plan pour cacher toute la corruption de Biden », a ajouté cette personne. « Je pense qu’ils financent également des laboratoires en Ukraine. Cela et l’adhésion à l’OTAN sont l’une des principales raisons de l’invasion russe. »

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Robert F. Kennedy Jr. ferait un excellent président, visitez VoteDemocrat.news.

