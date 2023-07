La Russie et l’Iran se coordonnent pour faire pression sur les forces américaines hors de Syrie (Pentagone)

Le groupe militaire russe en Syrie s’était discrètement coordonné avec le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran sur des plans à long terme visant à faire pression sur les États-Unis pour qu’ils retirent leurs forces du pays, a déclaré un responsable du Pentagone le 14 juillet.

« Il y a une convergence d’intérêts entre ces trois groupes, les Iraniens, les Russes et les Syriens », a déclaré le responsable anonyme à Al-Monitor. « Je vois des preuves de planification au niveau opérationnel entre les dirigeants de niveau intermédiaire de la Force Al-Qods qui opèrent en Syrie [et] les forces russes qui opèrent en Syrie », a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de renseignements sensibles.

Le responsable a décrit la coopération comme « une planification collaborative, une compréhension collaborative et un partage de renseignements » au « niveau intermédiaire à supérieur » des Russes et des Iraniens respectifs en Syrie.

« Franchement, [c’est] le même genre de choses que nous ferions avec nos partenaires face à quelque chose que nous essayions d’accomplir », a déclaré le responsable. « Nous les voyons faire cela de leur côté, alors qu’ils essaient de réfléchir à la façon dont ils synchronisent les différentes choses que font leurs différents bras afin de nous mettre cette pression. »

Les États-Unis maintiennent quelque 900 soldats en Syrie sous prétexte de combattre l’EI. Les troupes sont déployées entre les principaux gisements de pétrole et de gaz dans les gouvernorats du nord-est de Deir Ezzor et al-Hasakah et une garnison bloquant une autoroute internationale stratégique dans la zone sud-est d’al-Tanf. Damas n’approuve pas cette présence et la considère comme une occupation.

Le même responsable du Pentagone a déclaré aux journalistes qu’un avion de surveillance russe a volé « pendant une période prolongée » le 14 juillet au-dessus de la garnison d’al-Tanf, ce qu’il a décrit comme une mission de collecte de renseignements.

L’avion, un Antonov An-30, a survolé la garnison, a déclaré le responsable, effectuant plusieurs allers-retours au-dessus de la base et des environs.

« Ils continuent d’entreprendre des activités qui nous préoccupent beaucoup », a déclaré le responsable à CNN.

Le responsable a admis que les forces américaines n’avaient pas pu intercepter l’avion à temps. Il a déclaré que les États-Unis avaient des schémas de vol quotidiens déterminés par le nombre de chasseurs disponibles, et les pétroliers pour ravitailler les chasseurs, ainsi que l’activité en Syrie et en Irak et là où ils sont nécessaires.

Ces horaires de vol sont régulièrement modifiés afin que les schémas militaires ne soient pas prévisibles, a déclaré le responsable, de sorte que les Russes ne l’auraient pas su à l’avance.

Dans ce qui semble être une réponse à ces accusations

Dans ce qui semble être une réponse à ces accusations, le contre-amiral Oleg Gurinov, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation en Syrie, a déclaré le 14 juillet que des combattants des États-Unis et de leurs alliés avaient violé l’espace aérien syrien au-dessus d’al-Tanf à cinq reprises au cours de la jour passé.

« Une paire d’avions de chasse F-16 de la coalition, une paire d’avions de combat Typhoon et un avion MC-12 ont de nouveau violé l’espace aérien syrien dans la région d’al-Tanf, à travers laquelle passent des routes aériennes internationales, cinq fois par jour », a-t-il ajouté. il a dit.

Selon Gurinov, les actions des États-Unis et de leurs alliés créent des risques d’accidents aériens avec des avions civils. Le commandant a également signalé quatorze violations des protocoles de déconfliction sur la Syrie, convenus le 9 décembre 2019, par des drones américains.

Les tensions entre les forces américaines et russes en Syrie se sont intensifiées depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine. Plus tôt ce mois-ci, les deux parties ont échangé des accusations de violation des protocoles de déconfliction sur le pays à plusieurs reprises.

La récente escalade est principalement le résultat des tentatives américaines d’étendre ses opérations en Syrie sans aucune coordination avec le gouvernement du pays ou le groupe militaire russe sur place. Alors que les États-Unis prétendent que ces opérations sont dirigées contre l’Etat islamique, il est plus probable que la collecte de renseignements soit l’objectif principal.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front