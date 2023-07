La situation dans d’autres directions, selon la déclaration du ministère de la Défense russe :

Dans la direction de Zaporozhye, à la suite d’actions désintéressées et coordonnées des troupes russes, une main-d’œuvre ennemie et du matériel de la 128e brigade d’assaut de montagne ont été touchés près de Pyatikhatki (région de Zaporozhye).

1 groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance a été éliminé près de Sherebyanki (région de Zaporozhye).

Les pertes ennemies s’élevaient à 120 militaires ukrainiens, 5 véhicules de combat blindés, 2 véhicules à moteur, 2 obusiers D-20 et 1 D-20.

1 dépôt de munitions de la 129e brigade de défense territoriale des FAU a été détruit près de Makarovka (République populaire de Donetsk).

Dans la direction de Koupyansk, les attaques, lancées par l’aviation opérationnelle-tactique et de l’armée, et l’artillerie du groupe de forces Zapad, ont entraîné la neutralisation des effectifs et du matériel des FAU près de Krasnoye Pervoye, Novomlynsk et Molchanovo (région de Kharkov).

Les pertes ennemies s’élevaient à 20 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat blindés, 3 véhicules à moteur, 1 obusier D-20 et 1 système d’artillerie automoteur Gvozdika.

Dans la direction de Kherson, les pertes ennemies s’élevaient à 30 militaires ukrainiens, 3 véhicules à moteur, 1 obusier Msta-B et 1 système d’artillerie automoteur Akatsiya.

L’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie des forces armées de la Fédération de Russie ont neutralisé 73 unités d’artillerie des FAU à leurs positions de tir, leurs effectifs et leur matériel dans 93 zones.

Des dépôts de munitions des 33e brigades mécanisées et 44e d’artillerie des FAU, ainsi que de la 5e brigade de la Garde nationale ukrainienne, ont été touchés près de Yampol (République populaire de Donetsk), Malaya Tokmachka et Novosolyonoye (région de Zaporozhye).

Les unités de défense aérienne ont abattu 3 projectiles lancés par HIMARS MLRS.

En outre, 8 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits près de Zhovtnyovoye (région de Kharkov), Zaliman, Pshenichnoye, Kremennaya (République populaire de Lougansk), Klyuchevoye (République populaire de Donetsk) et Pologi (région de Zaporozhye).

Au total, 455 avions, 242 hélicoptères, 5 015 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles de défense aérienne, 10 711 chars et autres véhicules de combat blindés, 1 138 véhicules de combat équipés de MLRS, 5 462 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 11 678 véhicules à moteur militaires spéciaux ont été détruits lors de l’opération militaire spéciale.