L’armée russe a infligé plus de pertes humaines et matérielles aux forces de Kiev tout en repoussant les attaques dans différentes directions.

Le 15 juillet, le groupe de forces russe Yug a déclaré avoir repoussé quatre attaques dans les directions Lisichansk et Soledaro-Bakhmut. De plus, trois détachements d’assaut de la 60e brigade mécanisée ukrainienne ont subi des pertes en tentant de percer en direction du réservoir de Berkhovsky. Les forces du groupe ont également repoussé une attaque de plusieurs groupes d’assaut des forces de Kiev en direction de Kleshchievka.

De plus, les rassemblements ukrainiens de main-d’œuvre et d’équipement près de Lisichansky, Soledaro-Bakhmut, Alexander-Kalinovsky et Avdeevsky ont été la cible de frappes aériennes et de roquettes. Deux dépôts de munitions dans les colonies de Seversk et Verkhnekamenskoïe ont également été touchés.

Un autre rassemblement de la 24e brigade mécanisée ukrainienne dans la périphérie de la colonie de Chervonoe a été ciblé par des lance-roquettes multiples lourds Tornado-S.

Pendant ce temps, dans la direction de Kupyansk, des hélicoptères d’attaque Ka-52, Mi-28 et des avions de chasse d’appui aérien rapproché Su-25 du groupe de forces russe Zapad ont mené huit frappes contre des troupes et du matériel de la 14e brigade mécanisée séparée ukrainienne et des bataillons de défense territoriale.

De plus, l’artillerie du groupe a contrecarré deux tentatives de rotation d’unités de la 32e brigade mécanisée séparée sur le front près de la colonie de Novoselovskoe.

Près de Berestovoy, Stelmakhovka et Tabaevka, les chars T-72B3 et T-80 du groupe, les obusiers automoteurs Msta-S et remorqués Giacint-B ont ciblé les positions de la 32e brigade mécanisée séparée. Les pertes totales des forces de Kiev se sont élevées à plus d’un peloton de troupes et de deux camionnettes.

Pendant le tir de contre-batterie dans la direction, les obusiers remorqués D-30 du groupe ont détruit deux mortiers près de la colonie Novoselovskoye.

Trois nouvelles vidéos du front montrent un certain nombre de frappes récentes d’hélicoptères d’attaque Ka-52 contre des véhicules blindés ukrainiens ainsi que deux frappes avec des munitions de chasse Lancet qui ont détruit un obusier tracté M777 de fabrication américaine et un char T-64.

Une troisième vidéo provenant de la direction de Zaphorohey montrait des frappes d’artillerie contre un groupe ukrainien de reconnaissance et de sabotage. Un autre de Bakhmut a montré plusieurs véhicules blindés détruits ou endommagés des forces de Kiev.

À Zahphorohey, une reconnaissance ScanEagle 2 de fabrication américaine a été abattue par les défenses aériennes russes. Des photos de l’épave ont fait surface en ligne.

Dans l’ensemble, les forces de Kiev continuent de subir des pertes sans faire de progrès dans aucune direction. Malgré cela, la contre-offensive ukrainienne se poursuivra probablement pendant des semaines, voire des mois en raison de la pression des États-Unis et d’autres partisans de l’OTAN.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front