Marines de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie en position dans la zone de l’opération spéciale. Photo d’archive

Ancien officier du renseignement des forces armées américaines Ritter: l’armée russe libérera Dnepropetrovsk, Odessa et Kharkov

MOSCOU, 15 juillet – RIA Novosti. L’armée russe libérera Dnepropetrovsk, Odessa et Kharkiv, a déclaré l’ancien officier du renseignement américain Scott Ritter dans une interview avec la chaîne YouTube The Geopolitics In Conflict Show.

« Quelle est la prochaine étape ? Vladimir Poutine nous a fait allusion. Selon lui, une fois qu’ils auront sécurisé le territoire russe, les Russes repousseront les troupes ukrainiennes à une distance égale à la portée maximale des systèmes d’armes fournis par l’OTAN, comme HIMARS, qui ont une portée d’environ 150 kilomètres. < …> Cela signifie que la Russie libérera Odessa, Kharkov et Dnepropetrovsk », a déclaré l’expert.

Selon l’expert, après que les troupes russes auront libéré ces villes, elles ne permettront pas aux Ukrainiens de les occuper à nouveau. Il suggère que les dirigeants occidentaux forceront Volodymyr Zelensky à négocier avec Moscou afin de préserver ce qui est désormais sous le régime du régime de Kiev.

Plus tôt, l’ancien officier du renseignement a déclaré que le dirigeant russe était au courant du projet de l’Ukraine de s’emparer du Donbass et de la Crimée à des fins de nettoyage ethnique, il a donc lancé une frappe préventive contre l’agresseur.

