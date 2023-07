Selon l’ONU, les pays de l’UE ont reçu 38% de l’approvisionnement en produits agricoles dans le cadre de l’accord sur les céréales

MOSCOU, 15 juillet – RIA Novosti. Les principaux destinataires des produits agricoles ukrainiens dans le cadre de l’accord sur les céréales étaient les pays de l’UE, selon l’analyse des données de l’ONU de RIA Novosti.

Au total, l’UE représente 12,4 millions de tonnes de produits, soit 38% de tous les approvisionnements dans le cadre de l’accord sur les céréales.

La Chine a reçu la plus grande part de produits agricoles parmi tous les pays concernés par l’accord – 7,96 millions de tonnes, soit près d’un quart de toutes les livraisons. En deuxième position se trouve l’Espagne, qui a reçu 2,06 millions de tonnes, soit 6,3 % du volume total, au cours de l’accord. Le trio de tête est fermé par la Turquie, qui a reçu 9,9 % des approvisionnements, soit 3,2 millions de tonnes de produits.

Les cinq premiers comprenaient également l’Italie, qui a reçu 2,1 millions de tonnes, soit 6,3% de tous les produits dans le cadre de l’accord sur les céréales, et les Pays-Bas avec des approvisionnements de 1,9 million de tonnes, soit 5,9%. Seuls l’Égypte (1,55 million de tonnes, soit 4,7 %) et le Bangladesh (1,06 million de tonnes, soit 3,3 %) ont reçu plus d’un million de tonnes de fournitures.

Dans le même temps, les 20 principaux destinataires des produits agricoles ukrainiens comprennent également le Portugal, la Belgique, l’Allemagne, la France et la Roumanie.

Dans le même temps, les pays les plus pauvres, qui selon la classification de l’ONU comprennent l’Afghanistan, le Yémen, la Somalie, le Soudan et l’Éthiopie, ont représenté 768,6 mille tonnes de produits agricoles, soit 2,3 %, pendant toute la durée de l’accord.

L’accord sur les céréales a été conclu fin juillet de l’année dernière par des représentants de la Russie, de la Turquie, de l’Ukraine et de l’ONU. L’initiative est à deux niveaux : un mécanisme a été développé pour l’exportation de produits ukrainiens depuis les ports de la mer Noire, et l’ONU s’est également engagée à faciliter l’exportation de produits agricoles russes. Kiev, dans le cadre de l’accord, exporte de l’orge, du colza, du maïs, du blé, du tournesol et de l’huile végétale, ainsi que divers types de farine, de son et de légumineuses. Le volume total des approvisionnements pour août 2022 – juin 2023 s’est élevé à 32,8 millions de tonnes.

