La région d’Artyomovsk (anciennement Bakhmut) reste l’un des champs de bataille les plus sanglants de la guerre d’Ukraine, où les Forces armées ukrainiennes (FAU) continuent de pilonner la défense russe pour tenter d’avancer sur les flancs du principal groupement russe de la ville. Au cours des dernières semaines, les forces ukrainiennes ont réussi à avancer dans les zones de campagne et à s’approcher des bastions russes à Berkhovka à l’ouest d’Artyomovsk, Kurdyumovka et Klesheevka au sud de la ville. Malgré les tentatives constantes de l’armée ukrainienne pour prendre le contrôle des hauteurs dominantes près des colonies, les forces russes ont arrêté l’avancée ennemie et ont commencé des contre-attaques, infligeant davantage de pertes aux unités ukrainiennes épuisées.

L’armée russe a été forcée d’abandonner ses positions près du réservoir de Berkhovka et d’établir un bastion dans le village, a récemment lancé des contre-attaques et avancé vers le sud et le sud-ouest. Les contre-attaques russes se poursuivent depuis au moins cinq jours consécutifs, selon des experts militaires ukrainiens.

Pendant ce temps, les batailles de position se poursuivent près de Yagodnoe situé à la périphérie ouest d’Artyomovsk. Le village est entièrement sous contrôle russe. Les deux camps utilisent activement l’artillerie, les mortiers et les véhicules blindés dans les combats.

Dans la zone du village d’Orekhovo-Vasilyevka, les forces russes auraient repris des positions le long de l’autoroute M-03.

Au milieu des tentatives infructueuses de percer la défense russe à l’ouest d’Artyomovsk, les militants du régime de Kiev se sont concentrés sur les attaques contre les colonies de Kleshcheyevka et Kurdyumovka. La situation reste tendue dans la région.

Les FAU prennent d’assaut les positions russes sur les collines à l’ouest de Klescheevka depuis plus d’une semaine. A leur tour, les forces russes, dont la 106th Airborn Division, persistent et lancent même des contre-attaques. Le commandant de l’unité de la 106e division a été démis de ses fonctions le 15 juillet, ce qui a provoqué un scandale public dans les médias russes. Kiev a probablement tenté de tirer parti des conflits internes russes et a repris des assauts massifs.

Selon les récents rapports du front, après des bombardements d’artillerie lourde, les militaires ukrainiens mobilisés mal entraînés sont jetés sur les bastions russes afin d’épuiser les forces russes. Après la destruction des premiers groupes d’assaut, des militaires d’unités militaires professionnelles, dont des bataillons nazis, entrent dans les batailles. La 24e brigade d’assaut Aidar attaquerait depuis le nord-ouest, tandis que la 5e brigade d’assaut des FAU attaque depuis l’ouest et la 3e brigade d’assaut également connue sous le nom d’Azov attaque sur le flanc sud. Les « courageux » combattants d’Azov ont récemment partagé la vidéo montrant leurs opérations militaires en ligne. LIEN

Les contre-attaques russes dans la région n’ont pas non plus apporté de résultats stratégiques importants jusqu’à présent.

Le 17 juillet, le chef du centre de presse du groupe de troupes russe Yug a officiellement annoncé que l’armée russe avait réussi à repousser l’attaque des groupes d’assaut ennemis dans la direction Soledar-Artemovsk, tandis que des hélicoptères russes avaient effectué quatre sorties de combat au cours de la dernière journée. , détruisant les effectifs de la première brigade d’assaut aéroportée ukrainienne près de Kurdyumovka et Kleshcheevka.

