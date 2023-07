Images rares : lancette russe détruisant à distance une cible avec un jet cumulatif

Des images rares montrent l’explosion à distance de l’ogive des munitions de barrage du Lancet russe à l’approche de sa cible, qui est touchée par un jet cumulatif.

Au printemps 2023, avant le début de la contre-offensive ukrainienne, des sources russes proches de l’armée ont rapporté que jusqu’à 45 % des obusiers tractés et des unités d’artillerie automotrices fabriqués par les pays de l’OTAN qui ont été détruits en Ukraine, ont été touchés par des drones Lancet.

Les cibles habituelles du Lancet sont les postes de commandement et d’observation ennemis, la main-d’œuvre ennemie, ainsi que les obusiers, les systèmes de défense aérienne, les stations radar, le MLRS, etc., qui sont touchés à une distance pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres. Selon le type de cible, le drone emporte une charge de combat pesant jusqu’à 3 ou 5 kilogrammes. Il peut en exister trois types, y compris les charges hautement explosives, cumulatives ou thermobariques.

Les militaires ukrainiens tentent de cacher leur équipement lourd sur les lignes de front, le recouvrant d’un treillis métallique, ce qui n’a aucun sens. La fusée de Lancet se déclenche quelques mètres avant la cible et la brûle avec un jet cumulatif.

Les armes fournies par l’Occident « toutes brûlées » lors de l’échec de la contre-offensive ukrainienne – NYT

20 % des armes occidentales envoyées en Ukraine ont été détruites par les forces russes au cours des premières semaines de la « contre-offensive » de Kiev.

Écrit par Lucas Leiroz, journaliste, chercheur au Centre d’études géostratégiques, consultant géopolitique.

De plus en plus de preuves montrent l’échec absolu de la « contre-offensive ukrainienne ». Selon un important média occidental, environ 20 % des armes de Kiev [fournies par l’OTAN] ont été détruites par les forces armées russes au cours des deux premières semaines de la contre-attaque ukrainienne. Des sources estiment que ce désastre militaire a conduit les autorités ukrainiennes à « suspendre » l’opération, compte tenu du taux de pertes élevé.

L’information a été publiée le 15 juillet par le New York Times. L’article considère que le début de la contre-offensive remonte à la première quinzaine de juin, lorsque les forces armées ukrainiennes ont lancé des raids de première ligne de Kherson à Donetsk. Des responsables américains et européens anonymes ont déclaré au NYT qu’au cours des deux premières semaines, les mouvements avaient entraîné la destruction de 20 % des véhicules blindés ukrainiens, y compris ceux envoyés par l’Occident. Auparavant, Moscou avait déjà fait état de 26 000 victimes parmi les soldats ukrainiens et de 3 000 véhicules détruits lors de la soi-disant « contre-offensive ».

Certaines unités spéciales ukrainiennes ont été frappées encore plus sérieusement par des frappes russes de haute précision. Ce fut le cas, par exemple, de la 47e brigade mécanisée ukrainienne, une division entraînée par l’OTAN, qui a perdu, selon le NYT, plus de 30 % de ses véhicules d’infanterie Bradley dans la première quinzaine de juin. Quelque chose de similaire s’est produit avec la 3e brigade mécanisée, qui a perdu 32 chars allemands Leopard en une semaine seulement.

« Ils [des armes fournies par l’Occident ukrainien, des véhicules blindés] ont tous brûlé (…) Tout le monde espère une grande percée », un soldat ukrainien identifié comme « Sgt. Igor », a déclaré aux journalistes.

La faiblesse ukrainienne est principalement due à l’absence de soutien aérien et à la forte présence de champs de mines russes sur les lignes de front. Les chars occidentaux sont devenus des cibles faciles pour l’artillerie et l’armée de l’air russes, ce qui a fait de nombreuses victimes ukrainiennes, contrecarrant les plans de Kiev de lancer une contre-offensive majeure au cours de la saison printemps-été. En ce sens, le désastre militaire a conduit les Ukrainiens à arrêter les mouvements et à « repenser » les tactiques de guerre à utiliser contre les forces russes, selon le journal américain.

« Le taux surprenant de pertes est tombé à environ 10% dans les semaines qui ont suivi (…), préservant davantage les troupes et les machines nécessaires à la poussée offensive majeure qui, selon les Ukrainiens, est encore à venir. Une partie de l’amélioration est due au fait que l’Ukraine a changé de tactique, se concentrant davantage sur l’usure des forces russes avec de l’artillerie et des missiles à longue portée que sur la charge dans les champs de mines et les tirs ennemis. Mais cette bonne nouvelle masque certaines sombres réalités. Les pertes ont également ralenti parce que la contre-offensive elle-même a ralenti – et même s’est arrêtée par endroits – alors que les soldats ukrainiens luttent contre les formidables défenses de la Russie », lit-on dans l’article.

Apparemment, Kiev essaie maintenant de mettre en œuvre sur le champ de bataille une tactique similaire à celle que la Russie a utilisée tout au long de l’opération militaire spéciale : éliminer les ennemis par des tirs d’artillerie, préserver la vie des soldats. Jusqu’à présent, Kiev s’était fortement appuyée sur le combat au sol, perdant inutilement de nombreux soldats et équipements sans faire de gains territoriaux. Les Russes, en revanche, ont toujours donné la priorité à l’artillerie et à la technologie militaire, évitant de perdre des troupes. L’Ukraine semble avoir compris que la tactique russe est plus efficace.

Le problème est qu’il est maintenant trop tard pour que Kiev cherche à modifier sa stratégie militaire. Les forces armées ukrainiennes ne semblent plus en mesure de mener une quelconque contre-attaque pertinente, car leurs pertes humaines ne seront pas facilement remplacées. Même si l’Occident continue d’envoyer des armes en grand nombre, les troupes ukrainiennes sont faibles, car elles ont perdu la plupart de leurs forces spéciales bien entraînées, ayant maintenant des milliers de soldats nouvellement recrutés, mal entraînés et inexpérimentés.

Dans le même sens, les Russes poursuivent leur stratégie de préservation des vies, alors, compte tenu de la croissance des attaques d’artillerie ukrainienne, Moscou tend à la fois à déplacer ses troupes pour éviter les pertes et à multiplier les frappes de haute précision contre les unités d’artillerie ennemies et centres de commandement. De plus, il faut se rappeler que les Russes n’utilisent qu’un petit pourcentage de leur force de combat réelle, ayant suffisamment de puissance pour mobiliser et remplacer les pertes humaines et matérielles – ce que l’Ukraine n’a plus.

En fait, la nouvelle ne fait que clarifier ce que des analystes impartiaux disent depuis l’année dernière : la victoire de l’opération militaire spéciale russe est inévitable, et l’envoi d’armes occidentales ne fait que prolonger le conflit et générer davantage de pertes humaines ukrainiennes. L’échec de la « contre-offensive » en est un exemple clair. Il est trop tard pour Kiev pour tenter de changer de tactique ou planifier une nouvelle contre-attaque. La meilleure chose à faire est de cesser d’être un mandataire occidental et de négocier avec la Russie des conditions de paix.

