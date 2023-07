Gates, des organisations mondialistes pour étendre la couverture vaccinale grâce aux VMAP – des micro-aiguilles de vaccin intégrées dans des patchs collants

Bill Gates et ses collègues mondialistes font pression pour étendre la couverture vaccinale grâce à une nouvelle technologie appelée Vaccine Microneedle Array Patches (VMAPs). La Fondation Bill & Melinda Gates s’est associée à Gavi, l’Alliance du vaccin et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour apporter la nouvelle technologie de patch vaccinal à micro-aiguilles dans les zones reculées.

Selon un article publié par Gavi, les VMAP ont le potentiel de maximiser la portée des vaccins même dans les endroits les plus reculés. Gavi a noté que les VMAP sont sans aiguille, pré-dosés et peuvent être administrés par des volontaires peu formés. L’organisation a ajouté que ces patchs offrent une sécurité accrue en réduisant les erreurs opérationnelles, telles que les erreurs de dosage et les blessures par piqûre d’aiguille.

Les VMAP sont légers, plus faciles à distribuer et éliminent le besoin de chaînes du froid. Gavi pense que la réduction de la douleur ressentie lors de l’administration du VMAP pourrait aider à atténuer la réticence à la vaccination et à augmenter les taux d’acceptation.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) soutient cette position, soulignant que les VMAP pourraient améliorer la productivité et la résilience du gouvernement en élargissant la couverture vaccinale, en particulier avec la baisse de la vaccination des enfants dans plus de 100 pays pendant la pandémie de coronavirus de Wuhan (COVID-19) . (En relation: l’OMS, le CDC et Bill Gates font pression pour que des patchs de vaccin pelables et adhésifs soient envoyés directement aux domiciles des gens.)

Avalere, une société de conseil en soins de santé, a souligné plusieurs avantages potentiels des VMAP, notamment des coûts de santé réduits, une conformité accrue grâce à une application pratique et sans douleur, une adéquation pour les patients souffrant de phobies des aiguilles ou de difficultés de déglutition et une facilité d’utilisation améliorée pour les enfants, les personnes âgées et patients nécessitant des soins complexes.

La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), créée en 2017 en tant que partenariat mondial entre différentes organisations, envisage un avenir dans lequel les VMAP pourraient être envoyés directement aux domiciles, aux lieux de travail et aux écoles, éliminant ainsi les retards de planification et d’administration associés aux aiguilles traditionnelles. et vaccins à seringue.

Pour résumer, Gates et ses collègues mondialistes veulent élargir leur portée et contrôler davantage la vie d’un plus grand nombre de personnes.

La controverse entoure la nouvelle technologie des patchs vaccinaux

Malgré la promotion généralisée de ces « timbres vaccinaux », peu d’essais cliniques ont été achevés et l’approbation réglementaire n’a pas encore été accordée pour les VMAP.

Les mondialistes suggèrent que la technologie de thérapie génique par ARNm peut être intégrée dans des patchs et envoyée par la poste aux ménages via le service postal des États-Unis (USPS). Le but présumé de ces patchs est d’introduire des substances modifiant les gènes dans le corps des gens au fil du temps, dans le but de modifier les fonctions corporelles et le système immunitaire.

Certains soutiennent que cela signifie un programme plus large lié au transhumanisme et à d’autres motifs douteux sous le couvert d’un prétendu programme Humanity 2.0.

Alors que les partisans affirment que cette technologie pourrait changer la donne et transformer la couverture vaccinale dans les pays à faible revenu, les experts scientifiques et médicaux ont remis en question l’innocuité et l’efficacité des VMAP.

Barbara Loe Fisher, co-fondatrice et présidente du National Vaccine Information Center, a exprimé ses inquiétudes concernant la manipulation du système immunitaire causée par les VMAP.

« Si vous regardez la littérature médicale décrivant les patchs de vaccin à micro-aiguilles, ce que vous voyez est beaucoup de battage médiatique sur la facilité avec laquelle il sera pour les vaccinateurs de coller un patch sur la peau d’un enfant au lieu d’utiliser une aiguille et comment le » indolore » patch peut réduire la réticence à la vaccination », a déclaré Fisher.

Fisher a souligné que l’accent devrait être mis sur la fourniture de preuves solides démontrant l’innocuité de ces vaccins plutôt que sur la méthode d’administration.

Brian Hooker, directeur principal des sciences et de la recherche pour Children’s Health Defence, a remis en question la terminologie utilisée pour décrire les VMAP, notant que le terme « timbre vaccinal » pouvait prêter à confusion avec les timbres à la nicotine utilisés par les fumeurs.

Il a souligné que la technologie des puces à ADN implique toujours de briser la peau pour administrer le vaccin liquide, ce qui soulève des inquiétudes quant au processus d’administration et aux risques potentiels qui y sont associés.

« En tant que tel, je ne comprends pas très bien comment ce système d’injection sera livré aux patients et aux parents pour administrer directement le vaccin », a-t-il déclaré. « Cela semble assez risqué. Malheureusement, reconditionner les mêmes vaccins sur cette plate-forme différente ne fait rien pour améliorer leur sécurité – car cela semble plus un stratagème pour convaincre les consommateurs du contraire. »

Bill Gates et ses copains mondialistes veulent vacciner toute la race humaine. En savoir plus sur leurs projets sur Globalism.news.

