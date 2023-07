JPMorgan Chase dépose un avis d’appel dans l’affaire Jeffrey Epstein pour empêcher toutes les futures poursuites contre le trafiquant sexuel d’enfants

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Alors que la nation était obsédée par le film Sound of Freedom la semaine dernière, qui prétend exposer l’industrie du trafic sexuel d’enfants (bien que ce ne soit pas le cas), la plus grande nouvelle de la semaine concernant le trafic sexuel d’enfants, une histoire qui nomme en fait des noms , est passé largement inaperçu.

Après avoir parcouru les flux Corporate News et Alternative News au cours de la semaine dernière, pour autant que je sache, Pam Martens de Wall Street on Parade était la seule à avoir couvert cette histoire, et c’est extrêmement important pour quiconque veut voir justice. servi dans l’industrie du trafic sexuel d’enfants.

La plupart des Corporate News ont rapporté qu’un règlement avait été conclu pour 290 millions de dollars entre JPMorgan Chase Bank et les victimes qui poursuivent Chase Bank pour avoir financé le réseau de trafic sexuel d’enfants de Jeffrey Epstein.

Martens, qui est un ancien initié de Wall Street et est également un véritable journaliste d’investigation, ne s’est pas contenté de régurgiter les reportages de Corporate News sur ce projet de règlement, mais est en fait sorti et a obtenu une copie d’une « pétition pour faire appel » au règlement que Chase Les avocats de la banque ont déposé.

Non seulement les avocats de Chase Bank contestent le règlement, mais ils proposent un libellé dans leur appel qui empêcherait potentiellement quiconque de poursuivre les associés de Jeffrey Epstein, notamment en empêchant potentiellement des représentants du gouvernement tels que les procureurs généraux de l’État et leur droit de poursuivre les associés d’Epstein pour les crimes commis. dans leur État.

Ce serait un coup dur pour les victimes des atrocités du trafic sexuel d’enfants de Jeffrey Epstein dans leur capacité à poursuivre en justice l’un des anciens associés d’Epstein qui aurait potentiellement participé à ce syndicat du crime de trafic sexuel d’enfants, qui comprend la plupart des dirigeants aux États-Unis aujourd’hui qui dirigent le pays, y compris les anciens présidents américains et les candidats actuels à la présidentielle américaine.

À ce stade, je pense qu’il est juste de poser la question : y a-t-il quelqu’un en position de pouvoir aux États-Unis aujourd’hui qui n’a PAS fait partie du réseau de trafic sexuel d’enfants de Jeffrey Epstein ?

Comme pour être membre de la franc-maçonnerie, est-il obligatoire de participer au trafic sexuel d’enfants pour devenir milliardaire ou occuper un poste politique national aux États-Unis aujourd’hui ?

JPMorgan Chase dépose un avis d’appel dans l’affaire de la victime de Jeffrey Epstein qu’il a « réglée » pour 290 millions de dollars

De Pam Martens et Russ Martens

Wall Street On Parade

À moins que vous n’ayez vécu hors réseau au cours du mois dernier, il y a de fortes chances que vous ayez vu un déluge de gros titres criant que la plus grande banque des États-Unis, JPMorgan Chase, a accepté de régler un recours collectif de 290 millions de dollars qui a été déposé par sexuel victimes d’agression de Jeffrey Epstein, certaines alors qu’elles n’avaient que 14 ans.

L’implication de la banque découle du fait qu’elle a fourni à Epstein l’argent sonnant de ses comptes à la banque pour payer ses victimes et ses complices (en violation des règles de blanchiment d’argent) alors qu’il rendait la pareille en référant des clients et des transactions rentables à la banque.

Il s’avère maintenant que l’affaire n’est pas réellement « réglée ». JPMorgan Chase et son cabinet d’avocats de 1 000 avocats qui le représente dans l’affaire, WilmerHale, ont discrètement déposé une requête pour faire appel de la décision rendue par le juge du tribunal de district, Jed Rakoff, devant la Cour d’appel du deuxième circuit.

La banque et ses avocats n’aiment pas le fait que le juge Rakoff ait pris les réclamations de la seule plaignante, Jane Doe 1, et les ait certifiées dans un recours collectif au nom d’un grand groupe de victimes d’Epstein.

La requête en appel de la banque qualifie cette décision du juge Rakoff de « remplie d’erreurs ».

Mais, très astucieusement, si Rakoff accorde l’approbation finale aux termes du règlement façonné par les cerveaux juridiques machiavéliques de JPMorgan et WilmerHale, alors JPMorgan Chase ignorera simplement la décision « truffée d’erreurs » du tribunal de district et acceptera le règlement. La requête en appel précise :

« Bien que JPMC accepte un groupe de règlement, le groupe de litige certifié ci-dessous viole la règle 23. JPMC retirera la pétition si le tribunal de district approuve le règlement proposé, mais cette pétition devrait être accordée si cette affaire passe en procès…. »

On pourrait être pardonné de penser que la plus grande banque des États-Unis, armée de l’un des plus grands cabinets d’avocats, a pointé une arme sur la tempe d’un juge fédéral en exercice pour approuver leur règlement.

Un autre aspect machiavélique de cette manœuvre juridique est que JPMorgan Chase et WilmerHale voulaient que cette requête en appel soit tenue sous scellés et en suspens jusqu’à ce que le tribunal accorde l’approbation finale au règlement.

Mais l’audience d’équité qui doit se tenir avant qu’un règlement définitif ne soit accordé par le juge n’est prévue que le 9 novembre 2023. Cela signifierait que la Cour d’appel suspendrait cet appel pendant plus de trois mois.

Le deuxième circuit a déclaré qu’il n’autoriserait que la requête en appel à être suspendue pendant 45 jours.

Ces 45 jours pourraient toutefois poser problème aux victimes d’Epstein. Ils n’ont que 30 jours à compter de la réception d’un avis sur les conditions du règlement pour se retirer.

Cet avis devait être envoyé dans les 7 jours suivant l’approbation préliminaire du règlement par le juge Rakoff le 26 juin. Si les victimes ne se retirent pas, le règlement stipule qu’elles seront à jamais liées par ses termes et cette libération machiavélique, même si ils peuvent prouver qu’ils n’ont pas reçu l’avis l’informant de la date limite de retrait.

Mais c’est loin d’être le seul aspect machiavélique des termes du règlement. Les victimes d’Epstein doivent déposer une décharge de toutes leurs réclamations avant de savoir si elles doivent obtenir une indemnité. Il n’y a pas de montant minimum ou maximum qu’ils peuvent obtenir, ils pourraient donc renoncer à toutes leurs réclamations et se retrouver sans récompense monétaire, selon les termes du règlement.

De plus, il y a un accord parallèle secret enfoui dans le règlement.

Les victimes seront liées par les termes d’un paragraphe 10 d’une «feuille de conditions confidentielles», qui a été élaborée lors des négociations de médiation, mais nous n’avons pu trouver aucun document de ce type dans les archives judiciaires.

Nous avons contacté les trois principaux avocats des victimes d’Epstein, à la recherche de ce document, ainsi que l’ensemble du comité de gestion de WilmerHale, composé de 18 avocats, et personne n’a répondu à la question de savoir comment il est légal d’avoir un accord parallèle secret. dans un recours collectif impliquant potentiellement plus de 100 victimes d’Epstein – dont beaucoup attendent depuis des décennies que le système judiciaire américain cesse de conclure des accords avec Epstein et ses complices et facilitateurs.

Ce paragraphe 10 de la «feuille de conditions confidentielles» pourrait être un bref paragraphe ou 5 pages, couvrant une foule de lacunes pour JPMorgan Chase, dont la réputation d’honnêteté et de traitement équitable est entachée par ses cinq chefs d’accusation de crime – chacun de dont il a reconnu sa culpabilité auprès du ministère américain de la Justice, qui a ensuite gentiment accordé à la banque un accord de poursuite différée dans chaque cas.

Ensuite, il y a la largeur insensée de la libération machiavélique que les victimes doivent signer. Le règlement inclut ce langage problématique dans une partie de la version :

« Cette décharge est destinée à libérer, dans la mesure maximale permise par la loi, toute réclamation, droit et cause d’action contre les parties défenderesses libérées de toute nature et description… y compris les réclamations connues et inconnues… qu’elles découlent de la loi fédérale, de la loi de l’État, le droit statutaire, la common law, le droit étranger ou toute autre loi, règle ou réglementation, qui pourrait être intentée pour recouvrer des dommages-intérêts auprès des parties défenderesses libérées au nom d’un membre du groupe par toute autre partie, y compris tout souverain ou gouvernement, concernant ou découlant de tout préjudice, blessure, abus, exploitation ou trafic d’un membre du groupe par Jeffrey Epstein ou par toute personne qui est de quelque manière que ce soit liée ou autrement associée à Jeffrey Epstein, ainsi que tout droit de recouvrement sur compte de celui-ci. (Caractères gras ajoutés pour mettre l’accent sur nous.)

Les avocats des îles Vierges américaines, qui ont un procès en cours devant le tribunal du juge Rakoff contre JPMorgan Chase, également au motif que la banque a aidé et encouragé l’organisation de trafic sexuel d’Epstein, ont rapidement remarqué le langage du communiqué concernant un « gouvernement » et l’appela à l’attention de Rakoff.

Comme Wall Street On Parade, ils ont estimé qu’il pourrait s’agir d’une tentative d’extinction de leur droit de porter plainte. (Nous n’avons pas plus de détails sur la situation actuelle de ce problème.)

Ce langage curieux pourrait également être un effort pour empêcher les procureurs généraux des États de porter plainte. Epstein menait son trafic sexuel dans au moins trois États américains en plus des îles Vierges américaines : New York, la Floride et le Nouveau-Mexique où il avait des maisons ; et, peut-être, dans l’Ohio, où certains membres du conseil d’administration de JPMorgan et Epstein étaient en affaires avec le titan de la vente au détail Leslie Wexner.

Ces relations commencent tout juste à être explorées dans un procès intenté contre Jamie Dimon, président et chef de la direction de JPMorgan Chase, l’ancien dirigeant de banque Jes Staley et certains membres du conseil d’administration par deux actionnaires de fonds de pension.

Cette affaire a également atterri dans la salle d’audience de Rakoff.

La question que se posent les bons esprits juridiques qui ont suivi ces affaires et lu tous les e-mails internes explosifs de JPMorgan Chase est la suivante : pourquoi les îles Vierges américaines n’ont-elles qu’à intenter une action civile contre JPMorgan Chase ?

Pourquoi le ministère américain de la Justice n’engage-t-il pas des poursuites pénales contre la banque – comme il l’a fait lorsque la banque a été surprise en train de faciliter le stratagème de Ponzi de Bernie Madoff pendant des décennies en ignorant les exigences de déclaration de blanchiment d’argent ?

Lire l’article complet sur Wall Street On Parade.

Il semble que les victimes de Jeffrey Epstein se verront à nouveau refuser justice alors que les riches et puissants milliardaires et politiciens qui faisaient partie du réseau de trafic sexuel d’enfants d’Epstein continuent d’échapper à la justice aux États-Unis.

Mais ne vous inquiétez pas, l’acteur hollywoodien Jim Caviezel, qui a fait semblant d’être Jésus dans un film de Mel Gibson qui, pour autant que je sache, est la seule raison pour laquelle les gens disent qu’il a de la crédibilité en ayant connaissance de l’industrie du trafic sexuel d’enfants, a dit tout le monde qu’ils peuvent faire une différence pour mettre fin à cette horrible industrie du trafic sexuel d’enfants en s’asseyant dans un théâtre climatisé en mangeant du pop-corn et en regardant un film de fiction sur le trafic sexuel d’enfants en dehors des États-Unis.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News