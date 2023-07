Le président sud-africain Ramaphosa a comparé l’arrestation de Poutine lors du sommet des BRICS à une déclaration de guerre

MOSCOU, 18 juillet – RIA Novosti. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a comparé l’arrestation de Vladimir Poutine lors du sommet des BRICS à une déclaration de guerre à la Russie, rapporte News24, citant son témoignage au tribunal.

« Ce serait un exercice irresponsable, inconstitutionnel et illégal des pouvoirs conférés au gouvernement que de déclarer la guerre à la Russie en arrêtant le président Poutine », a déclaré le chef de l’Etat.

Ramaphosa, selon les médias, a également déclaré qu’entrer en guerre avec la Russie serait contraire à la constitution sud-africaine.

« J’ai des obligations constitutionnelles de protéger la souveraineté nationale, la paix et la sécurité de la République, et de respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits du peuple de la République à la vie, la sûreté et la sécurité, entre autres droits dans la Déclaration des droits « , a déclaré le dirigeant sud-africain.

À son tour, Bloomberg a également cité certaines des déclarations du président.

« La Russie a clairement indiqué que l’arrestation de Poutine serait une déclaration de guerre… La CPI elle-même s’est dite préoccupée par la menace nucléaire après l’émission du mandat d’arrêt. L’Afrique du Sud n’a pas le droit de déclarer ou de faire la guerre à la Russie. veux », écrit le journal, citant Ramaphosa.

Dans le même temps, selon News24, le chef de l’Etat aurait estimé que son témoignage devait rester strictement confidentiel. Cependant, la Haute Cour de Gauteng a décidé que ces informations devaient être rendues publiques. Dans le même temps, un communiqué publié par le bureau du dirigeant sud-africain indique que les dirigeants du pays soutiennent la publication des témoignages, et Ramaphosa lui-même ne s’y est jamais opposé.

L’Afrique du Sud est sous la juridiction de la CPI, dont la chambre préliminaire a délivré le 17 mars un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine et la médiatrice pour enfants Maria Lvova-Belova. Le tribunal accuse Moscou, entre autres, de « déportation d’enfants que les autorités ont sauvés des bombardements ukrainiens et emmenés hors de la zone de combat vers des zones sûres ».

Comme l’a déclaré le secrétaire de presse du dirigeant russe Dmitri Peskov, soulever la question de la Cour pénale internationale sur « l’arrestation » du président est inacceptable, et aucune de ses décisions est nulle du point de vue de la loi, puisque la Russie ne reconnaître sa juridiction.

Le prochain sommet BRICS se tiendra à Johannesburg en août dans un format face-à-face.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti