Sous-comité de la Chambre: les scientifiques admettent avoir couvert le rôle de Fauci dans la fuite du laboratoire COVID-19 en raison de la pression politique

Le sous-comité spécial de la Chambre dirigé par le GOP sur la pandémie de coronavirus de Wuhan (COVID-19) a rapporté que des scientifiques de haut niveau ont témoigné qu’ils avaient aidé l’ancien conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, à dissimuler son rôle dans la fuite de laboratoire du SRAS-CoV-2 en raison de pression « politique ». Fauci, avec l’aide du directeur des National Institutes of Health (NIH) de l’époque, Francis Collins, et d’un groupe de virologues conspirateurs, « a utilisé une science fatalement erronée » pour éloigner la Chine de la responsabilité de la pandémie.

Selon le rapport du sous-comité de 55 pages, jusqu’à cette date, il a reçu plus de 8 000 pages de documents et plus de 25 heures de témoignages des personnes impliquées dans l’étude percutante de mars 2020 intitulée « Les origines proximales du SRAS-CoV-2« . qui a été publié dans la revue Nature. (Connexe: le Congrès recherche des e-mails suggérant que Fauci a travaillé dans les coulisses pour discréditer les histoires de fuite de laboratoire COVID.)

? RUPTURE ? Le rapport du sous-comité restreint sur la pandémie de coronavirus sur la suppression de l’hypothèse de fuite de laboratoire COVID-19 est sorti ! Quelques révélations ci-dessous ? – Comité de surveillance (@GOPoversight) 11 juillet 2023

Ladite pièce a joué un rôle majeur dans la fermeture des allégations selon lesquelles le virus provenait de l’Institut de virologie de Wuhan (WIH) en Chine.

Les quatre auteurs officiels de l’article, Kristian Andersen, W. Ian Lipkin, Edward Holmes et Robert Garry, ont conclu avec une certitude dogmatique qu’ils ne croient pas qu’aucun type de scénario en laboratoire soit plausible. Il a également été prouvé que le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) de l’époque, Fauci, avait accordé aux scientifiques d’énormes subventions à peu près au même moment où ils publiaient l’article.

De plus, les auteurs de l’étude n’ont pas précisé dans les déclarations éthiques de la publication que c’était Fauci qui avait supervisé le financement de la recherche sur les coronavirus au WIH et commandé et édité l’article. Mais les enquêteurs du Congrès ont finalement découvert que le responsable de la santé à la retraite l’avait fait.

« Il s’agit de l’un des articles scientifiques les plus percutants et les plus influents de l’histoire … exprimant des conclusions qui n’étaient pas fondées sur une science solide ni, en fait, mais plutôt sur des hypothèses », a noté le sous-comité et a appelé ce qui s’est avéré être « l’anatomie d’un couvrir. »

« Les principaux responsables américains de la santé ont vilipendé et supprimé la théorie des fuites de laboratoire dans la poursuite d’un récit préféré et coordonné qui n’était pas basé sur la vérité ou la science » mais a été « conçu pour apaiser un motif politique déclaré« , a déclaré le président du comité Brad Wenstrup (R-Ohio ) a déclaré dans un communiqué de presse. « Étouffer le discours scientifique et qualifier ceux qui croient en la possibilité d’une fuite de laboratoire de » théoriciens du complot « ont causé un préjudice irréfutable à la confiance du public dans nos responsables de la santé. »

Le rapport de la Chambre détaillait plus en détail les « messages et e-mails Slack non révélés auparavant entre les co-auteurs, les transcriptions intégrales des entretiens avec chaque contributeur basé aux États-Unis et une analyse détaillée de l’effort coordonné pour supprimer la théorie des fuites de laboratoire« . Il a mis en évidence comment un autre auteur Andrew Rambaut, communiquant avec ses co-auteurs sur un canal de discussion privé le 2 février 2020, a écrit : « Compte tenu de l’émission de merde qui se produirait si quelqu’un accusait sérieusement les Chinois d’une libération même accidentelle, mon sentiment est nous devrions dire qu’étant donné qu’il n’y a aucune preuve d’un virus spécifiquement conçu, nous ne pouvons pas faire la distinction entre l’évolution naturelle et la fuite, nous nous contentons donc de l’attribuer à des processus naturels. »

Andersen a répondu : « Ouais, je suis tout à fait d’accord que c’est une conclusion très raisonnable. Bien que je déteste quand la politique est injectée dans la science, il est impossible de ne pas le faire, surtout compte tenu des circonstances. Nous devrions être sensibles à cela. »

Un autre e-mail publié par le comité provenait de Ron Fouchier, l’un des scientifiques qui participait à la conférence téléphonique du 1er février 2020 avec Fauci et les futurs auteurs de l’article. Comme les autres scientifiques, il s’est dit préoccupé par la possibilité que la Chine soit confrontée à des retombées de la pandémie.

« Une accusation selon laquelle le nCoV-2019 aurait pu être conçu et rejeté dans l’environnement par des humains (accidentels ou intentionnels) nuirait inutilement à la science en général et à la science en Chine en particulier », a-t-il écrit.

Le sous-comité a identifié qu’un motif possible derrière les efforts apparents pour minimiser la théorie des fuites de laboratoire est que les virologues voulaient soit défendre la Chine, soit jouer au diplomate. Une autre est qu’ils ont peut-être voulu « réduire la probabilité d’une réglementation accrue en matière de biosécurité et de laboratoire ».

La théorie des fuites de laboratoire a été initialement discréditée par les autorités scientifiques et les responsables du gouvernement américain, bien que récemment, certaines agences aient approuvé la théorie selon laquelle le virus pourrait provenir d’un laboratoire. Selon le directeur du FBI, Christopher Wray, en mars, l’agence de renseignement a depuis un certain temps déjà évalué que les origines de la pandémie sont très probablement un incident de laboratoire potentiel. Pendant ce temps, en février, le ministère de l’Énergie est revenu sur son évaluation initiale et a maintenant déclaré que sa position n’était plus « indécise ». Il a été annoncé qu’il avait une « faible confiance » dans l’origine d’une fuite de laboratoire. Et en 2021, le président Joe Biden a noté que le comité du renseignement s’était « fusionné autour de deux scénarios » d’origine du coronavirus, dont l’un était la théorie des fuites de laboratoire.

Ce qui était initialement qualifié de « théorie du complot » commence maintenant à se révéler vrai. Fauci n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires.

RealInvestigations.news a plus d’histoires de sondes qui découvrent la vérité.

Les sources comprennent :

SlayNews.com

Nature.com

JustTheNews.com

Oversight.House.gov

DailySignal.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News