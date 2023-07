Librairie Tamery. Géoéconomie et géostratégie de l’énergie : Chaos et enjeux réels. Entretien avec Jean de Dieu MOSSINGUE

L’armée russe inflige davantage de pertes humaines et matérielles aux forces de Kiev (Vidéos)

Les militaires russes ont infligé davantage de pertes humaines et matérielles aux forces de Kiev dans les directions du sud de Donetsk, Zaporozhye et Kupyansk les 18 et 19 juillet.

Dans la direction sud de Donetsk, le groupe de forces russe Vostok a déjoué une tentative des forces de Kiev de faire pivoter le personnel sur des positions dans les régions de Makarovka, Staromayorsky et au sud de Ravnopol. Le groupe a également détruit une pièce d’artillerie près de Novomikhailovka avec un drone.

De plus, l’artillerie du groupe a détruit un mortier ukrainien au nord-ouest de Novodonetsk et un obusier tracté Msta-B à Privolnoye. Plusieurs rassemblements de troupes ukrainiennes dans la région de Staromayorsky ont également été ciblés.

Pendant ce temps, en direction de Zaporozhye, plusieurs unités d’infanterie ukrainiennes qui tentaient d’attaquer en direction de Rabotino ont été prises pour cible et contraintes de battre en retraite.

En outre, un bastion des forces de Kiev dans la région de Dorozhnyanka a été détruit et une tentative de rotation des unités d’infanterie dans la région de Novodanilovka a été contrecarrée. Dans la région de Gulyai Polya, un mortier a également été détruit.

Les défenses aériennes du groupe de forces Vostok ont également réussi à abattre deux drones de reconnaissance ukrainiens A1-CM Furia.

Dans la direction de Kupyansk, les équipages des hélicoptères d’attaque Ka-52, Mi-28 et des avions d’attaque Su-25 du groupe de forces russe Zapad ont effectué huit frappes aériennes contre des rassemblements de main-d’œuvre et d’équipement de la 14e brigade mécanisée séparée ukrainienne et des bataillons de défense territoriale.

L’artillerie du groupe a également contrecarré une tentative de rotation des unités de la 32e brigade mécanisée séparée près de la zone de Stelmakhovka. De plus, à la suite d’opérations de reconnaissance et de recherche dans la zone de la forêt de Popov, sept soldats ukrainiens ont été capturés. Les pertes totales des forces de Kiev dans cette direction se sont élevées à un peloton d’infanterie et à un véhicule blindé MTLB.

Dans la direction de Dvurechensk, des unités du groupe de forces Zapad ont réussi à capturer quatre bastions et trois postes d’observation près de la colonie de Masyutovka et de la gare de Sinkovka. L’Ukraine a perdu deux pelotons d’infanterie lors des affrontements. Un système de défense aérienne Tor du groupe a également abattu un drone Ukrainai Columbus au-dessus de la colonie de Kolomyychikha.

Pendant ce temps, de nouvelles vidéos diffusées en ligne montraient des frappes récentes avec des munitions flottantes Lancet contre neuf équipements des forces de Kiev, dont un obusier tracté M777 de fabrication américaine et un système de défense aérienne à courte portée Stormer HVM de fabrication britannique.

Bien plus d’un mois après le début de leur contre-offensive, la situation des forces de Kiev semble s’aggraver. Les pertes humaines et matérielles ukrainiennes s’accumulent. Pendant ce temps, il n’y a toujours pas de gains significatifs sur le terrain. L’armée russe continue de dominer le champ de bataille dans toutes les directions.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front