Géoéconomie et géostratégie de l’énergie : Chaos et enjeux réels. Entretien avec Jean de Dieu MOSSINGUE

Après la suspension de l’accord sur les céréales le 17 juillet, le conflit ukrainien s’est intensifié et les parties belligérantes ont augmenté le nombre de leurs frappes dans les zones arrière ennemies. Kiev continue de cibler les crimes, tandis que l’armée russe continue de détruire les infrastructures militaires dans toute l’Ukraine, frappant principalement les ports ukrainiens avec des frappes de représailles.

En réponse à l’attaque du pont de Crimée, dans la nuit du 18 juillet, les forces russes ont lancé des frappes massives avec des drones Geran-2 et des missiles de croisière Kalibr sur des cibles dans le sud de l’Ukraine. À Odessa, les bases de bateaux sans pilote, les infrastructures portuaires et un dépôt pétrolier ont été détruits. À Nikolaev, plusieurs drones ont frappé le terminal pétrolier du port maritime.

À son tour, Kiev a tenté une autre attaque massive de drones contre la République de Crimée. Les forces de défense aérienne et les unités de guerre électronique russes ont réussi à abattre les 28 drones lors de leur approche de la péninsule.

Le 19 juillet, les frappes de représailles russes se sont poursuivies. La nuit, des explosions ont retenti dans la capitale ukrainienne Kiev, dans les régions contrôlées par l’Ukraine de Zaporozhye, Kharkiv, Dnipropetrovsk et Jitomir.

UAV russes près de Kiev :

Explosion signalée dans la région de Jitomir

Les principales cibles étaient à nouveau les ports ukrainiens de la région d’Odessa.

Le ministère russe de la Défense n’a pas encore fait de commentaires officiels. Cependant, des images de l’endroit confirment que des frappes massives ont entraîné des destructions importantes.

Les autorités de la région d’Odessa ont déclaré qu’à la suite du bombardement nocturne d’Odessa, des réservoirs et des équipements de chargement des terminaux céréaliers et pétroliers du port avaient été endommagés. En outre, dans la région d’Odessa, des roquettes ont touché une installation industrielle et deux entrepôts, ont rapporté les médias ukrainiens.

Pendant ce temps, l’armée ukrainienne continue fièrement de compter les missiles abattus. Étonnamment, aujourd’hui, ils ont finalement admis qu’ils n’avaient pas tous été abattus :

Des infrastructures critiques et des installations militaires ont été attaquées, la direction principale de la frappe est la région d’Odessa, a rapporté l’armée de l’air ukrainienne. Au cours de plusieurs vagues d’attaques, l’armée russe a utilisé : 16 « Calibres », vraisemblablement de la petite fusée « Ingushetia » et de la frégate « Admiral Essen » de la mer Noire. 13 ont été abattus.

8 missiles de croisière X-22 d’un avion Tu-22M3 en mer Noire. Pas un seul n’a été abattu.

6 missiles de croisière Onyx du système de missiles côtiers Bastion en Crimée. Pas un seul n’a été abattu.

1 missile d’aviation guidée X-59 d’un chasseur Su-35 de la mer Noire. Abattu.

32 drones Shaheed de la décharge de Chauda (Crimée) et de Primorsko-Akhtarsk (région de Rostov). 23 abattus.

Malgré les déclarations de l’armée ukrainienne, le nombre d’explosions démontre le faible travail de la défense aérienne ukrainienne, qui ne parvient pas à faire face aux missiles et drones russes.

Les forces armées russes ont lancé des frappes massives avec Kalibr, des missiles de croisière X-22 et des drones kamikazes sur la ville d’Odessa, où la destruction des infrastructures portuaires, des installations de stockage de pétrole, des entrepôts de munitions et d’équipements se poursuit. Selon des informations non confirmées, l’installation de stockage de drones navals de surface a également été touchée.

De grands incendies ont été signalés sur l’aérodrome militaire de Shkolny situé à la périphérie d’Odessa. L’incendie s’est également déclaré dans la zone industrielle adjacente à l’aéroport et sur le territoire de la gare avec un dépôt pétrolier.

Des grèves ont également eu lieu dans le port maritime d’Ilyichevsk dans la région d’Odessa. Des missiles russes auraient frappé les positions de la défense aérienne ukrainienne dans le microdistrict de Raduzhny à Odessa. Des grèves ont également été signalées près du village de Katovskoho.

Missiles lancés depuis la Crimée :

A son tour, Kiev poursuit ses attaques contre la Crimée. Après l’échec de la dernière frappe massive de drones sur la péninsule, un dépôt de munitions a explosé en Crimée dans une décharge du district de Kirovsky dans la nuit du 19 juin.

L’installation militaire a été touchée par un missile ou a été détruite par un groupe de sabotage. Certaines sources rapportent qu’il a été touché par le missile Thunder-2 (Hrim). Auparavant, les forces russes avaient intercepté de tels missiles au-dessus de la partie orientale de la péninsule. Cependant, étant donné l’augmentation des défenses aériennes dans la région, il est plus probable qu’un missile Storm Shadow puisse être utilisé dans l’attaque. Les responsables militaires russes n’ont pas encore commenté l’incident.

Un quartier général opérationnel pour l’élimination des urgences a été créé sur place, il était dirigé par le chef de la République de Crimée. Les civils ont été évacués de quatre villages situés à proximité, dont Privetnoe, Aivazovskoye, Abrikosovka et Krinichki situés des deux côtés de l’autoroute Tavrida. Environ 2 225 civils ont été évacués vers des installations d’hébergement temporaires. L’autoroute Tavrida en Crimée a été temporairement partiellement bloquée en raison d’un incendie à la décharge, a déclaré le chef de la république.

L’escalade en cours est le résultat des échecs diplomatiques et militaires de Kiev. L’Ukraine a perdu l’accord sur les céréales tandis que sa contre-offensive a entraîné des avancées russes sur les lignes de front.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front