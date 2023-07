Les premières vidéos montrent l’utilisation d’armes à sous-munitions par les forces ukrainiennes

Le 20 juillet, le Washington Post a rapporté que les FAU avaient commencé à utiliser des armes à sous-munitions fournies par les États-Unis contre les troupes russes. Selon les sources citées, les armes à sous-munitions ont été tirées sur des positions russes au sud et à l’est dans le but de détruire les tranchées russes et d’accélérer l’avancée ukrainienne. Selon le rapport, ces munitions seront également utilisées dans la région d’Artemovsk (anciennement Bakhmut).

Des sources militaires ukrainiennes ont également signalé que les armes à sous-munitions sont utilisées dans la région de Koupiansk afin d’arrêter l’avancée russe dans la région. De plus, des sources ukrainiennes affirment qu’il n’y a aucune restriction à l’utilisation si les armes étrangères et les commandants ukrainiens décident comment les utiliser.

En fait, l’armée ukrainienne utilise des armes à sous-munitions de fabrication soviétique depuis le début du conflit militaire dans le Donbass. Maintenant, ils ont commencé à utiliser les obus fabriqués aux États-Unis.

Pendant ce temps, les premières vidéos qui montreraient des attaques ukrainiennes avec des armes à sous-munitions fabriquées aux États-Unis sur un champ de bataille ont été partagées en ligne. Les frappes visaient des positions militaires russes dans des plantations forestières, ainsi que la route empruntée par des véhicules blindés. Cependant, les vidéos ne révèlent pas les dégâts causés aux forces russes :

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/07/cluster.mp4?_=1

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/07/cluster-2.mp4?_=2

L’Ukraine attaque à nouveau la Crimée pour éviter les pertes sur le front (Vidéos)

Le 20 juillet, l’Ukraine a lancé une nouvelle attaque contre la péninsule de Crimée, dans ce qui semble être une tentative de détourner l’attention de sa contre-offensive ratée.

Le gouverneur de Crimée, Sergey Aksyonov, a déclaré qu’une frappe de drone présumée avait endommagé au moins quatre bâtiments et tué une jeune fille dans la péninsule sous contrôle russe.

À la suite de la frappe du « drone ennemi », « quatre bâtiments administratifs » ont été endommagés et au moins une personne tuée, a affirmé Aksyonov sur Telegram peu après 6 heures du matin, heure locale, sans nommer le lieu exact de la frappe. « Malheureusement… une adolescente est décédée », a écrit Aksyonov. Le responsable a exprimé ses « sincères et profondes condoléances » et a promis d’apporter à la famille de la victime « tout le soutien nécessaire ».

Il s’agissait de la quatrième attaque ukrainienne contre la Crimée en moins d’une semaine. Le 16 juillet, l’armée russe a déjoué une attaque contre le port de Sébastopol avec des drones aériens et navals. Le lendemain, 17 juillet, l’Ukraine a attaqué le pont de Crimée avec deux drones navals. Deux civils ont été tués et une jeune fille a été blessée.

Le 18 juillet, les forces russes ont abattu 28 drones aériens près de la Crimée. Plus tard le 19 juillet, un incendie s’est déclaré dans un entrepôt militaire du district de Kirovsky en Crimée. Les causes de l’incident n’ont pas encore été révélées.

Les récentes attaques contre la Crimée ont probablement été menées pour détourner l’attention des lourdes pertes humaines et matérielles des forces de Kiev sur le front.

Le groupe de forces russe Zapad a annoncé le 20 juillet que ses chasseurs-bombardiers Su-34 avaient ciblé un poste de commandement ainsi qu’un rassemblement d’hommes et d’équipements de la 14e brigade mécanisée séparée ukrainienne près de Kucherovka en direction de Kupyansk.

L’artillerie du groupe a également contrecarré une tentative de rotation des unités de la 103e brigade de défense territoriale séparée près de Berestovoe. En outre, des tirs de chars et d’artillerie ont touché les positions de la 14e brigade mécanisée séparée et des unités de défense territoriale proches de Kislovka, Ivanovka et Kotlyarovka.

Les pertes totales de l’Ukraine dans cette direction se sont élevées à un peloton d’infanterie, un véhicule blindé de transport de troupes, deux autres véhicules et un dépôt de munitions. Une station radar de contre-batterie AN / TPQ-50 de fabrication américaine a également été détruite près de Peschanoe.

Les défenses aériennes du groupe ont également abattu deux drones Furia et Poséidon des forces de Kiev au-dessus des colonies de Tavolzhanka et Zhovtneve.

Pendant ce temps, de nouvelles vidéos du champ de bataille montraient davantage de pertes ukrainiennes à Louhansk et à Zaporozhye, notamment des véhicules de combat d’infanterie Bradley de fabrication américaine et un char M-55S fourni par la Slovaquie. Une autre vidéo montrait des frappes aériennes ponctuelles sur un bastion des forces de Kiev à Bakhmut.

Le ministère russe de la Défense a également publié deux vidéos montrant des frappes récentes d’hélicoptères d’attaque Ka-52 contre des véhicules blindés ukrainiens.

Les attaques répétées de l’Ukraine contre la Crimée ne contribueront pas beaucoup à la contre-offensive et provoqueront une réponse féroce de l’armée russe. Les attaques reflètent également un haut niveau de désespoir à Kiev, qui a reçu des dizaines de milliards d’aide militaire de ses bailleurs de fonds après avoir promis une victoire rapide.

Des feux d’artifice sur Odessa marquent la mort de Grain Deal

Les unités russes ont mené une opération offensive réussie dans le secteur de Koupyansk au milieu de l’incapacité des forces du régime de Kiev à accomplir les tâches et objectifs déclarés de leur « contre-offensive » à Zaporozhye et au sud de Donetsk. Auparavant, des détachements russes avaient également effectué une série d’avancées tactiques au sud d’Adeevka et dans la région de Marrinka dans la campagne de Donetsk.

Ces développements sur la ligne de front ont eu lieu au milieu de la mort tant attendue de l’accord céréalier à l’abri duquel le régime de Kiev et ses sponsors ont utilisé l’infrastructure portuaire d’Odessa à des fins militaires. Outre ces actions, l’Occident a saboté la mise en œuvre de la partie de l’accord liée aux intérêts russes. Par conséquent, le sort de l’accord était de facto prédéterminé dès le début. La récente série d’attaques massives visant la République de Crimée et le pont de Crimée est devenue une suite logique de cette approche.

Dans ces conditions, la Russie a mené une série de frappes contre des objets militaires placés dans l’infrastructure portuaire d’Odessa. Le 18 juillet, les forces armées russes ont mené une frappe groupée avec des armes marines de précision contre des installations impliquées dans la préparation d’attaques avec des bateaux sans pilote ainsi qu’une usine de réparation navale près d’Odessa, où ces bateaux ont été fabriqués ou au moins partiellement assemblés. De plus, des installations de stockage d’environ 70 000 tonnes de carburant ont été détruites près de Nikolaïev et d’Odessa. Ces installations servaient à approvisionner en carburant le matériel militaire des forces armées du régime de Kiev. Le lendemain, le 19 juillet, l’armée russe a lancé une autre série de frappes sur ces cibles. Des explosions ont été signalées dans la campagne d’Odessa, notamment dans la zone portuaire d’Illichevsk où un important dépôt de stockage de carburant aurait été détruit. D’autres sources affirment que des frappes ont également touché des positions d’installations ukrainiennes de défense aérienne dans la région de Radujniy.

Le coût du retrait russe de l’accord sur les céréales et des frappes sur l’infrastructure portuaire d’Odessa pour Kiev et ses marionnettistes a déjà dépassé tous les dommages subis par la Russie à la suite d’attaques terroristes visant la Crimée. Néanmoins, les QG de l’OTAN démontrent peu de capacité à tirer des conclusions de la réalité observée. Le 19 juillet, les autorités de Crimée ont fermé une autoroute locale et ordonné l’évacuation d’environ 2 200 personnes de quatre colonies à l’est de la péninsule. La décision a été prise après qu’un dépôt de munitions dans la zone proche des villages évacués a « pris feu ». Les rapports indiquent que l’incendie a été causé par une grève lancée par le régime de Kiev. Des missiles Storm Shadow fournis par l’OTAN auraient été utilisés. Par de telles actions, l’OTAN et Kiev ont constamment poussé la Russie à prendre des décisions longtemps retardées mais nécessaires concernant l’élimination des infrastructures militaires à Odessa et dans les zones voisines.

