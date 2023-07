La troisième vague de frappes de représailles russes frappe l’Ukraine

La nuit du 20 juillet a marqué la troisième vague de frappes de représailles russes sur les ports ukrainiens et les installations militaires dans tout le pays. Le ministère ukrainien de la Défense a confirmé que des entrepôts et des installations portuaires avaient été endommagés à la suite de frappes nocturnes dans la région d’Odessa. L’armée russe n’a pas encore commenté l’attaque et révélé les cibles.

La nuit dernière, des explosions ont tonné dans les régions d’Odessa, Mykolaïv, Soumy et Zaporozhie. L’objectif principal était à nouveau l’infrastructure portuaire dans la région sud d’Odessa.

Le porte-parole des Forces de défense ukrainiennes du Sud a affirmé que les frappes nocturnes à Odessa visaient les infrastructures portuaires, en conséquence, les installations logistiques, y compris les entrepôts, ont été endommagées dans la région.

Un bâtiment administratif a été détruit dans le centre d’Odessa, où au moins quatre personnes auraient été blessées.

Des vidéos de la ville ont montré que le bâtiment de l’administration du port maritime d’Odessa avait été détruit :

En outre, les frappes russes ont touché des cibles dans la région de Mykolaïv, ont confirmé les autorités ukrainiennes. Les autorités de la région de Mykolaïv avaient précédemment signalé des explosions dans le centre administratif de la région. Selon le chef de l’administration régionale, 19 personnes auraient été blessées.

En réponse aux frappes massives russes, Kiev vise la Crimée pour tenter d'atteindre toutes les installations militaires de la péninsule. Cependant, l'armée de Kiev ne tue que des civils, atteignant des objectifs militaires.

L’armée russe lance plus de frappes et repousse une nouvelle vague d’attaques ukrainiennes (Vidéos)

L’armée russe a lancé une nouvelle série de frappes de représailles contre des ateliers de production et des dépôts stockant des drones navals ukrainiens à Odessa et Ilyichyovsk au cours de la journée écoulée, a annoncé le ministère russe de la Défense le 20 juillet.

« La nuit dernière, les forces armées russes ont continué à mener des frappes de représailles avec des armes de haute précision embarquées et aériennes contre les ateliers de production et les sites de stockage de drones dans les zones de la ville d’Odessa et d’Ilyichyovsk dans la région d’Odessa », a déclaré un porte-parole pour le ministère, le lieutenant-général Igor Konashenkov a déclaré.

L’armée russe a également détruit des sites d’infrastructure de carburant et des dépôts de munitions des forces de Kiev à Nikolayev, a déclaré le porte-parole.

« Le but des grèves a été atteint. Toutes les cibles désignées ont été détruites », a souligné le porte-parole.

Le ministère a également annoncé que l’armée russe avait repoussé une nouvelle vague d’attaques ukrainiennes en direction de Donetsk, Krasny Liman et Donetsk Sud.

Dans la direction de Donetsk, le groupe de forces russe Yug a repoussé 16 attaques près de Belogorovka, Pervomayskoye, Vesyoloye, Krasnogorovka, Maryinka et au nord de Kleshcheevka. Le groupe a également organisé des rassemblements de main-d’œuvre et de matériel près de Bogdanovka, Chasov Yar et Dyleevka.

Les pertes ukrainiennes dans cette direction se sont élevées à 210 soldats, un véhicule de combat blindé, trois véhicules à moteur, un obusier tracté M777 de fabrication américaine, des obusiers automoteurs Akatsiya et Gvozdika, ainsi que des canons remorqués D-30, D-20 et Msta-B, selon le ministère.

En outre, deux dépôts de munitions des 81e brigades aéromobiles et 110e mécanisées ukrainiennes ont été détruits près de Serebryanka et d’Avdeevka.

Pendant ce temps, dans la direction de Kupyansk, le groupe de forces russe Zapad a neutralisé des rassemblements d’hommes et d’équipements des forces de Kiev près de Molchanovo, Kislovka et Stelmakhovka. Le groupe a également réprimé les activités d’un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance proche d’Ivanovka.

Les forces de Kiev ont perdu 110 soldats, un véhicule de combat d’infanterie, quatre véhicules à moteur, ainsi que des obusiers Msta-B et D-20 dans cette direction, a indiqué le ministère.

Dans la direction de Krasny Liman, le groupe de forces russe Tsentr a repoussé deux attaques ukrainiennes au nord-ouest de Chervonaya Dibrova. Un groupe de sabotage et de reconnaissance a également été éliminé près de Kremennaya. En outre, le groupe a lancé des frappes aériennes et d’artillerie contre des unités des 21e, 63e et 67e brigades mécanisées des forces de Kiev proches des forêts de Yampolovka, Torskoye et Serebryanskoye.

Le ministère a indiqué que jusqu’à 60 soldats ukrainiens, un véhicule de combat d’infanterie, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules à moteur, un obusier automoteur 1a Gvozdika et deux obusiers tractés D-30 ont été neutralisés dans cette direction.

Dans la direction sud de Donetsk, le groupe de forces russe Vostok a repoussé deux attaques près de Staromayorskoye et Urozhaynoye. Deux rassemblements de main-d’œuvre et de matériel près de Makarovka et de Levadnoye ont également été ciblés.

La situation dans d’autres directions, selon la déclaration du ministère de la Défense russe : Dans la direction de Zaporozhye, des unités des FAU ont été touchées près de Novodanilovka et de Lobkovoye (région de Zaporozhye). 2 groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été déjoués près de Charivnoye et Mirnoye (région de Zaporozhye). Les pertes ennemies s’élevaient à 170 militaires ukrainiens, 6 chars, 3 véhicules de combat blindés, 2 véhicules à moteur, ainsi que des obusiers Msta-B et D-20. Dans la direction de Kherson, les pertes ennemies s’élevaient à 45 militaires ukrainiens, 1 véhicule de combat blindé, 3 camionnettes, ainsi qu’un obusier D-30. L’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie des forces armées de la Fédération de Russie ont neutralisé 94 unités d’artillerie des FAU à leurs positions de tir, leurs effectifs et leur matériel dans 103 zones. 1 nœud de signalisation de la 110e brigade mécanisée des FAU et un poste de commandement ennemi de la 63e brigade mécanisée ont été touchés près d’Avdeevka et de Torskoye (République populaire de Donetsk). Les installations de défense aérienne ont abattu 7 projectiles lancés par HIMARS MLRS. En outre, 32 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits près de Tokarevka (région de Kharkov), Zaliman (République populaire de Lougansk), Novoandreevka, Staromlynovka, Orlinskoye, Vasilyevka (République populaire de Donetsk), Vodyanoye, Konstantinovka, Tokmak (région de Zaporozhye), Novaya Kakhovka et Podstepnoye (région de Kherson). Au total, 456 avions, 243 hélicoptères, 5 140 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles de défense aérienne, 10 776 chars et autres véhicules de combat blindés, 1 139 véhicules de combat équipés de MLRS, 5 537 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 11 767 véhicules à moteur militaires spéciaux ont été détruits lors de l’opération militaire spéciale.

Pendant ce temps, une vidéo diffusée en ligne montrait une récente attaque ukrainienne ratée près d’Ugledar en direction de Donetsk. Au cours de l’attaque, plusieurs véhicules de combat d’infanterie et chars ont été détruits par les forces russes.

Deux autres vidéos d’actualités montrent un char Leopard 2 de fabrication allemande complètement détruit et un autre détruit par un char russe T-72B3.

Dans l’ensemble, les forces de Kiev continuent de subir de lourdes pertes sans faire de gains significatifs sur le terrain. Les forces sont toujours embourbées à des kilomètres de la première ligne de défense de l’armée russe. Malgré cet échec, le régime de Kiev n’arrêtera probablement pas l’opération de si tôt.

