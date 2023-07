Les dirigeants du GOP de Floride déclarent que les «vaccins» COVID sont une ARME BIOLOGIQUE alors que la vérité devient indéniable

Le Comité exécutif républicain du comté de Brevard (BREC) en Floride a voté sur une proposition controversée visant à déclarer les « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) une « arme biologique ».

Ce que les dirigeants du groupe veulent qu’il se produise, c’est que le gouverneur Ron DeSantis et d’autres responsables de l’État utilisent la proposition comme un moyen d’interdire les piqûres Covid en Floride – non pas que cela ferait beaucoup de bien à ce stade, vu que tous ceux qui voulaient se faire piquer ou y ont été forcés pour un emploi ou une scolarité l’ont déjà fait.

Presque plus personne ne se fait piquer pour Covid, mais le BREC espère toujours envoyer un message avec la proposition. Le comté de Brevard est le 10e plus grand comté de Floride en termes de population et abrite le Kennedy Space Center, une destination touristique populaire à Cocoa Beach.

Une copie de la lettre, qui a été envoyée à des centaines de républicains enregistrés dans le comté de Brevard pour examen, demande un vote « oui » ou « non » sur la proposition, qui sera ensuite envoyée par la poste à tous les législateurs des États représentant la région, y compris Sens. Marco Rubio et Rick Scott, ainsi que le procureur général de Floride Ashley Moody.

(Connexe : Une étude a révélé que les personnes qui ont pris les injections à ARNm de Moderna développent une myocardite à un taux beaucoup plus élevé que les personnes qui ont pris d’autres injections Covid.)

DeSantis a demandé à la Cour suprême de Floride de demander à un grand jury d’enquêter sur le déploiement du vaccin Covid pour rechercher une activité criminelle

Dans la lettre, il est mentionné qu’un grand jury de Floride enquête actuellement sur les coups de Fauci Flu pour déterminer si des crimes ont été commis lors du déploiement des piqûres dans le cadre de l’opération Warp Speed. DeSantis a demandé à la Cour suprême de Floride en décembre dernier de constituer un grand jury à cette fin.

Après avoir accédé à la demande, la Cour suprême de Floride a renvoyé la responsabilité au grand jury pour qu’il se réunisse et enquête à la demande de DeSantis. Les procédures de cette enquête sont délibérément très secrètes.

« La loi de Floride interdit les pratiques frauduleuses, y compris la diffusion de publicités fausses ou trompeuses d’un médicament et l’utilisation de toute représentation ou suggestion dans toute publicité relative à un médicament qu’une application d’un médicament est efficace alors qu’elle ne l’est pas », a écrit DeSantis dans sa demande.

La lettre du BREC explique en outre pourquoi ses dirigeants pensent que les piqûres sont inefficaces, ajoutant qu’une étude a révélé que leur véritable objectif était d’être une arme biologique plutôt qu’un médicament.

« Alors que nous, les habitants de l’État de Floride, avons été informés que la COVID-19 présentait un grave danger pour nous-mêmes, nos familles et nos communautés », indique la lettre.

« On nous a ensuite dit par la suite et dans de nombreux cas mandatés de prendre les injections expérimentales COVID-19 pour les raisons suivantes : que cela empêcherait la transmission et donc arrêterait la propagation de la COVID-19. Cela protégerait nos familles, nous-mêmes et le public. Cela nous permettrait de conserver nos emplois et/ou nos avantages pour pouvoir soutenir nos familles. Ce faisant, nous accomplissions notre devoir patriotique pour notre pays, notre État et nos communautés. . »

La lettre poursuit en présentant des preuves solides et crédibles que les piqûres Covid sont des « armes biologiques et technologiques » qui provoquent des événements indésirables graves, y compris une mort précoce. Un « nombre énorme d’humains sont morts et / ou ont été handicapés de façon permanente », poursuit la lettre.

« Au nom de la préservation de la race humaine, le Parti républicain du comté de Brevard demande au gouverneur DeSantis et à la législature de l’État d’interdire la vente et la distribution d’injections COVID-19 et de toutes les injections connexes dans l’État de Floride, et au procureur général de l’État de saisir immédiatement toutes les injections COVID-19 et les injections à ARNm dans l’État de Floride et de faire effectuer une analyse médico-légale pour déterminer si les ingrédients présentent un danger pour les destinataires », conclut la lettre.

Les dernières nouvelles sur les retombées de l’opération Warp Speed sont disponibles sur Genocide.news.

Les sources de cet article incluent

CBS12.com

NaturalNews.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News