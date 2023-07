Poutine ne va pas en Afrique – L’Afrique vient en Russie

Le chef de l’Etat russe Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet des BRICS en Afrique du Sud pour épargner aux hôtes des difficultés diplomatiques. Mais cela ne change rien au fait que de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement africains se rendront fin juillet au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.

Par Piotr Akopov

Deux nouvelles ces jours-ci montrent clairement à quel point il est difficile de façonner le nouvel ordre mondial, et toutes deux sont liées à des sommets internationaux. Le président russe Vladimir Poutine n’assistera pas en personne au sommet des BRICS en Afrique du Sud le mois prochain, mais par vidéoconférence. Et lors du sommet UE-Amérique latine, les Européens n’ont pas introduit les mots condamnant « l’agression russe contre l’Ukraine » dans la résolution conjointe du sommet.

En évaluant cette nouvelle sous la forme d’un duel entre la Russie et l’Occident, le résultat semble être 1:1. L’Occident a empêché le président russe de se rendre en Afrique du Sud avec l’aide du mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) contre lui. Et les amis latino-américains de la Russie ont bloqué les tentatives de l’UE de faire pression collectivement sur Moscou. Cependant, une telle vision serait une simplification excessive d’une réalité beaucoup plus complexe.

La Russie n’a pas seulement défié l’Occident, mais tout le système de mondialisation qu’elle a créé. La CPI (dont la création n’a pas impliqué tous les pays, y compris les leaders) et le format des sommets des grandes coalitions régionales, comme dans le cas de l’Union européenne et de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), participent de cette mondialisation. La rencontre entre les Latino-Américains et les Européens était la première en huit ans – et il était très important pour les pays de l’UE de montrer que les Latino-Américains soutiennent leur position sur le conflit ukrainien.

L’Amérique latine étant dépendante des investissements occidentaux, Bruxelles a pensé qu’il était possible d’inclure des mots non contraignants condamnant la Russie dans une résolution commune. Si cela n’aurait pas changé la position de neutralité de l’Amérique latine – la plupart des pays de la région ont des liens économiques et politiques avec la Russie – cela aurait donné à l’Occident l’occasion de parler de condamnation internationale de notre pays. Cependant, certains pays d’Amérique latine – Cuba, le Venezuela et surtout le Nicaragua – s’y sont fermement opposés. Le seul libellé restant dans la résolution était « profondément préoccupé par les actions militaires en cours contre l’Ukraine », tandis que la position de la majorité des Latino-Américains était exprimée par l’actuel président de la CELAC, Ralph Gonsalves :

« Ce qui se passe en Ukraine peut être compris de manière générale si vous vous souvenez que certains grands pays attaquent des pays de plus en plus petits, comme cela s’est produit en Amérique latine. » « Et c’est pourquoi nous croyons que les mêmes principes devraient s’appliquer à tout le monde. »

Oui, c’est un clin d’œil direct aux États-Unis avec sa doctrine Monroe et ses dizaines d’interventions au sud de ses frontières. Alors que l’Europe devient de plus en plus soumise aux politiques américaines, il ne faut pas s’étonner si elle est perçue principalement comme faisant partie de l’Occident plutôt que comme une force indépendante ayant droit à la souveraineté morale.

Lors du même sommet, en marge du sommet, les pays de l’UE ont appelé les Latino-Américains à ne pas se précipiter pour rejoindre les BRICS. L’accent a été mis sur l’Argentine et le Venezuela. Le motif est clair : il est déconseillé de renforcer le bloc pro-russe à l’heure de l’affrontement entre la Russie et l’Occident. Mais Buenos Aires et Caracas prennent leurs propres décisions quant à leur avenir, et leur désir de rejoindre les BRICS ne peut être influencé par des forces extérieures. La file d’attente pour rejoindre cette association compte déjà plusieurs dizaines de pays, et les premières décisions d’élargissement pourraient être prises dès le sommet des BRICS en août à Johannesburg.

Comme on l’a appris mercredi, Vladimir Poutine participera au sommet uniquement dans un format en ligne, et la délégation russe sera dirigée par Sergueï Lavrov. Le président ne s’envolera pas pour l’Afrique du Sud en raison du mandat d’arrêt émis par la CPI en mars, afin de ne pas embarrasser les autorités de la République qui ne parviennent pas à trouver une issue à cette situation. L’Afrique du Sud reconnaît la CPI, mais n’a bien sûr pas voulu arrêter le président russe.

Cependant, les autorités sud-africaines n’ont pas été en mesure de trouver la formulation juridique nécessaire pour assurer la sécurité du séjour de Poutine en Afrique du Sud – plusieurs facteurs ont contribué à la fois. Par exemple, la politique étrangère : outre l’importance des relations du pays avec les BRICS, les relations avec l’Occident jouent un rôle important, ce qui pourrait entraîner toutes sortes de conséquences en cas d’arrivée du président russe. Les Sud-Africains n’ont pas osé suspendre la reconnaissance de la CPI – et le facteur national a joué un rôle à cet égard. Les élites sud-africaines (même au sein du parti au pouvoir, le Congrès national africain) sont hétérogènes et en désaccord les unes avec les autres. L’actuel président Cyril Ramaphosa n’a pas tout le pouvoir pour maîtriser la situation. De plus, l’ancien président du pays, Jacob Zuma, qui était censé être en prison, reçoit des soins médicaux à l’étranger – et pas n’importe où, mais en Russie.

Entre-temps, le président Ramaphosa devrait se rendre en Russie la semaine prochaine, bien qu’il se soit récemment rendu dans notre pays. Mais alors que le dernier voyage faisait partie de la mission de maintien de la paix de l’Union africaine, le dirigeant sud-africain participera désormais au deuxième sommet Russie-Afrique. En d’autres termes, les relations entre nos pays ne souffriront pas si Poutine ne s’envole pas pour Johannesburg cette fois, mais le sommet des BRICS sera néanmoins une étape supplémentaire sur la voie de la construction d’un nouveau monde post-occidental. Ce sera un chemin difficile. Dans des affaires de cette ampleur, il n’y a pas d’autre moyen. Le monde occidental se dessine depuis un demi-millénaire, mais son démantèlement sera beaucoup plus rapide.

Traduit du russe. Publié pour la première fois par RIA Novosti le 20 juillet 2023.

Piotr Akopov est chroniqueur et analyste chez RIA Novosti.

