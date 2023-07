Le militant des droits de l’homme Reggie Littlejohn a décrit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un « bras militarisé » des Nations Unies et des mondialistes qui la contrôlent.

« L’OMS est presque comme une branche militarisée de l’ONU et des mondialistes », a-t-elle déclaré au Medical Rebel Dr. Lee Merritt lors de l’épisode du 12 juillet de « Merritt Medical Hour » sur Brighteon.TV. « Ils ont choisi l’OMS à cause de toutes les données qui ont été collectées en rapport avec la santé des gens, car on peut terrifier les gens au sujet de la santé. »

Littlejohn, fondatrice et présidente de Women’s Rights Without Frontiers (WRWF), a déclaré que diverses études ont montré que les gens sont prêts à renoncer aux libertés auxquelles ils s’accrocheraient dans toute autre circonstance s’ils craignent pour leur vie ou leur santé. Un exemple en est la pandémie de coronavirus de Wuhan (COVID-19), qui a terrifié tant de gens que les autorités sanitaires ont pu pousser le vaccin COVID-19.

Elle a ajouté que l’OMS a été fortement soutenue par des entités qui sont en mesure de tirer profit des vaccins. Ces groupes comprennent la Fondation Bill et Melinda Gates et Gavi, la Vaccine Alliance.

« Vous avez cette organisation qui essaie d’obtenir des pouvoirs totalitaires par le biais de l’amendement du Règlement sanitaire international (RSI) et du nouveau traité sur la pandémie ; elle est fortement parrainée par des personnes qui bénéficieraient grandement du vaccin ; et [vous] dit que la seule solution à cela est un vaccin », a déclaré Littlejohn.

Le fondateur et président du WRWF a déclaré que la pandémie était devenue un prétexte pour délivrer des passeports de vaccination, des cartes de santé à puce et des identifiants de santé numériques aux personnes. Littlejohn a averti que lorsque ces choses seront en place, elles deviendront des instruments de surveillance et de contrôle.

L’OMS utilisera le traité sur la pandémie pour la LOI MARTIALE MÉDICALE

Merritt était d’accord avec son invité, affirmant que l’organisme mondial de la santé ne le faisait pas tout seul. Elle a cité un livre intitulé « Silent Weapons for Quiet Wars » qui discutait des plans des élites mondiales à la suite de la réunion du groupe Bilderberg en 1954. Le livre mentionne la conduite d’un esclavage ou d’un génocide bienveillant afin de contrôler l’humanité.

En réponse à la question de Merritt sur le motif de l’OMS, Littlejohn a déclaré que cela avait à voir avec le contrôle totalitaire orchestré par les « gens au sommet ».

« Je ne pense pas que nous sachions qui sont ces gens. Je pense que les gens qui sont les visages que nous voyons ne sont probablement pas au sommet, ressemblent plus à des marionnettes des gens au sommet, mais je pense qu’ils sont des mégalomanes. Je pense qu’ils veulent contrôler le monde, tout comme les mégalomanes l’ont fait à travers l’histoire, mais ils n’ont jamais eu la technologie pour le faire. »

Le fondateur et président du WRWF a fait remarquer que ce groupe utilise maintenant l’OMS pour mettre en place ce plan en modifiant le RSI.

« Pour le moment, l’OMS n’est qu’un organe consultatif, et elle voit ce qui se passe sur le plan de la santé dans le monde. Elle fait des suggestions et les pays sont libres de la suivre ou de ne pas la suivre. Ce qu’ils veulent avec cet amendement au règlement sanitaire international le transformera d’un organe consultatif en un organe de réglementation doté de pouvoirs d’application », a expliqué Littlejohn. (En relation: Alex Newman et le Dr Peter Breggin expliquent pourquoi l’OMS est la plus grande menace pour la liberté aujourd’hui – Brighteon.TV.)

« Ils veulent que leurs décisions soient juridiquement contraignantes pour les nations afin que nous ne puissions pas décider comment nous allons gérer une situation sanitaire. Ils décideront comment nous gérerons une situation sanitaire jusqu’au point même de dire aux médecins ce qu’ils ne peuvent pas, peuvent et ne peuvent pas prescrire, et ils veulent aussi le droit de forcer les vaccinations à détruire notre liberté médicale personnelle ».

Regardez l’épisode du 12 juillet de « Merritt Medical Hour » avec Reggie Littlejohn ci-dessous. La « Merritt Medical Hour » est diffusée tous les mercredis de 19h à 20h. et le samedi de 14h à 15h sur Brighteon.TV.

