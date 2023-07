Un député allemand s’engage à faire tomber l’OMS, la décrivant comme « un organe non élu contrôlé et dirigé par des multimilliardaires »

Un membre du parlement allemand a récemment averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qu’il n’est rien de plus qu’un groupe de « misanthropes mondialistes » méritant d’être écarté du pouvoir et complètement démantelé.

La députée allemande Christine Anderson a publiquement juré de démanteler l’OMS, la décrivant comme « un organisme non élu contrôlé et dirigé par des multimilliardaires ». Anderson s’est assuré de bien faire comprendre que l’OMS ne devrait jamais être autorisée à agir à la place d’un gouvernement démocratiquement élu comme celui qui existe en Allemagne.

Anderson a fait ces commentaires lors de la récente conférence de l’initiative citoyenne à Bruxelles. Elle s’est engagée à révéler les noms de toutes les personnes, y compris les responsables gouvernementaux et les parlementaires, qui soutiennent l’OMS et sa « prise de pouvoir » face à la démocratie.

« C’est vous [QUI] qui êtes la petite minorité marginale », s’est exclamé Anderson. « C’est vous qui n’avez pas le droit de dicter aux gens ce qu’ils veulent et ce qu’ils ne veulent pas. »

« Alors, prenez-le de moi … prenez-le des millions et des millions de personnes à travers le monde. Nous vous ferons tomber, et nous ne nous fatiguerons pas tant que nous n’aurons pas fait cela. Alors préparez-vous. Nous sommes ici, et le combat est lancé. Alors battons-nous.

(En relation: L’OMS se rapproche de la mise en œuvre d’un traité sur la pandémie « juridiquement contraignant » pour exercer un contrôle autoritaire mondial sur la prochaine « urgence sanitaire ».)

Où sont les politiciens américains dans la lutte contre une prise de contrôle de l’OMS ?

Nous savons par la page YouTube de Christine Anderson que sept citoyens courageux de sept pays, avec le soutien de cinq députés européens, ont lancé une initiative citoyenne européenne (ICE) spéciale appelée « Confiance et liberté ». L’objectif de ce programme est d’obliger la Commission européenne à se saisir de la question.

Anderson souhaite également que la Commission fasse une déclaration publique sur la manière dont elle envisage de répondre aux demandes de l’initiative citoyenne.

« En outre, une audition aura lieu au Parlement européen, à laquelle la Commission devra également participer », explique Anderson.

« A la fin du processus, la Commission préparera un avis juridique et un avis politique dans les trois mois et décidera si une nouvelle proposition législative peut être faite et justifiera publiquement sa décision. »

On se demande si les politiciens américains feront la même chose ici. Nous savons que certains membres du Congrès s’élèvent contre la prise de contrôle du monde prévue par l’OMS lors de la prochaine « urgence » de santé publique, mais existe-t-il des plans similaires à l’initiative Trust & Freedom qui tiendront le gouvernement fédéral américain responsable de complot pour commettre un génocide avec une autre fausse pandémie ?

Vous pouvez en savoir plus sur l’initiative Trust & Freedom sur le site officiel du groupe.

« Il doit y avoir un Dieu si ces âmes courageuses sont prêtes à nous aider à essayer de nous sauver du mal pur », a écrit un commentateur enthousiaste à propos des efforts d’Anderson.

« Il s’appelle Joe Biden et c’est lui qui a orchestré l’OMS pour avoir toute autorité pendant la pandémie », a fait valoir un autre.

Quelqu’un d’autre a cité les paroles de Jésus-Christ dans les évangiles : « la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’éteindront pas ».

« Merci d’avoir pris position contre ces restes d’exterminateurs qui utilisent des citoyens humbles et confiants pour faire avancer leurs programmes diaboliques », a écrit un autre. « Que Dieu vous protège de ces parasites à un pour cent qui ont leurs mangeoires dans les endroits les plus sombres et les plus maléfiques. »

Les dernières nouvelles sur l’opposition croissante à l’OMS et sa soif de plus de pouvoir peuvent être trouvées sur Resist.news.

