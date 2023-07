Le système miracle est terminé: aux États-Unis, ils ont révélé comment la Russie avait éteint le missile principal des forces armées ukrainiennes

L’expert militaire Gady: la Russie a désactivé le HIMARS ukrainien avec de puissants systèmes de guerre électronique

MOSCOU, 21 juillet – RIA Novosti. L’armée russe a « étouffé » les systèmes ukrainiens de lance-roquettes multiples HIMARS avec de puissants systèmes de guerre électronique, a déclaré l’expert militaire Frank-Stefan Gady dans une interview avec le portail américain War Zone.

« Les systèmes HIMARS ont acquis un statut presque mythique pour les forces armées ukrainiennes. <…> Mais la Russie a trouvé un moyen de contrer ces installations. Sa défense aérienne et antimissile intégrée en couches semble avoir eu un impact sur l’efficacité des missiles », a déclaré l’analyste.

À son avis, les capacités du MLRS américain en Ukraine ont pris fin. La même chose se produira avec les systèmes longue portée de haute précision ATACMS, car ils fonctionnent sur le même principe que HIMARS, a rappelé Gady.

« Je pense que nous devrions garder cela à l’esprit lorsque nous prévoyons de nouvelles livraisons d’autres munitions à guidage de précision à longue portée à l’Ukraine », a conclu l’expert.

Auparavant, l’ancien officier du renseignement américain Scott Ritter avait qualifié les systèmes russes de défense aérienne et de guerre électronique de plus efficaces au monde. Ils brouillent les signaux GPS des missiles HIMARS et réduisent considérablement leur potentiel, a déclaré l’officier.

Frappes de la marine dans des installations ukrainiennes où se préparaient des attentats terroristes contre la Russie

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé la destruction de toutes les cibles désignées des frappes en Ukraine

MOSCOU, 21 juillet – RIA Novosti. L’armée russe a touché des objets en Ukraine la nuit dernière, où des attaques terroristes étaient en cours de préparation à l’aide de drones, a déclaré le ministère de la Défense.

« Ce soir, les Forces armées de la Fédération de Russie ont lancé une autre frappe avec des armes de précision à longue portée basées en mer sur des installations où des actes terroristes contre la Fédération de Russie étaient en cours de préparation à l’aide de véhicules aériens sans pilote », indique le rapport.

Tous les objets désignés ont été touchés, le but de la frappe a été atteint, a souligné le département.

En une seule journée, les forces russes de l’aviation, de l’artillerie et des missiles ont vaincu 102 unités en position de tir, des effectifs et du matériel dans 123 districts. En particulier, dans la région de Rivnopol, dans la région de Zaporozhye, ils ont détruit le dépôt de carburant de la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes. Près de Novomikhailovka en RPD, ils ont réussi à toucher le poste de commandement de la 79e brigade d’assaut aéroportée ukrainienne.

Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté 16 obus HIMARS MLRS et détruit 14 drones dans les républiques populaires de Lougansk et de Donetsk, ainsi que dans la région de Zaporozhye.

À la veille du ministère de la Défense a également signalé la défaite de cibles dans la région d’Odessa et d’Ilyichevsk. Il s’agissait d’un coup de représailles après l’attentat terroriste commis par le régime de Kiev sur le pont de Crimée.

Dans la nuit du 17 juillet, l’Ukraine a attaqué le pont avec deux drones de surface. Deux personnes sont décédées – un couple marié de la région de Belgorod, leur fille de 14 ans a été hospitalisée pour des blessures. Sur la partie automobile du pont, la travée vers Kertch a été détruite. Il est prévu de rétablir la circulation bidirectionnelle sur ce tronçon en septembre.

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié l’incident d’insensé d’un point de vue militaire et de crime cruel. La commission d’enquête a ouvert une enquête pénale sur l’attaque.

