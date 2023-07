L’armée russe a infligé davantage de pertes humaines et matérielles aux forces de Kiev dans différentes directions au sein de la zone d’opération spéciale.

Le groupe de forces Zapad a annoncé le 21 juillet que ses chasseurs-bombardiers Su-34 avaient lancé des frappes aériennes contre un rassemblement du 36e bataillon de fusiliers séparé ukrainien près de Kolodyazi en direction de Kupyansk.

L’artillerie du groupe a également contrecarré une tentative de rotation des unités de la 32e brigade mécanisée séparée au front près de Novoselovskoe.

En outre, l’artillerie a bombardé les positions de la 14e brigade mécanisée séparée et des unités de défense territoriale proches de Rozovka, Stelmahovka, Sandy et Kotlyarovka.

Les pertes ukrainiennes dans cette direction se sont élevées à un peloton d’infanterie, un véhicule blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine et un dépôt de munitions.

Dans la direction de Dvurechensky, les unités du groupe ont capturé cinq bastions et quatre postes d’observation près de Masyutovka et Sinkovka. Les forces de Kiev ont perdu plus qu’un peloton d’infanterie, un obusier automoteur Krab de fabrication polonaise et un radar de contre-batterie AN / TPQ-50 de fabrication américaine. À la suite de tirs de contre-batterie près de Tishchkovka, un obusier automoteur Gvozdika a également été détruit.

De plus, un système de défense aérienne Buk du groupe a abattu un Mi-8 ukrainien au-dessus de Kutkovka et un drone de reconnaissance Leleka 100 au-dessus de Liman. Un système de défense aérienne Tor-M2U a également abattu un drone de reconnaissance A1-CM Furia au-dessus de Veliky Vyselok.

Pendant ce temps, le groupe de forces russe Yug a annoncé qu’il avait repoussé sept attaques des forces de Kiev dans les directions de Lisichansk, Avdeevsky et Maryinsky. L’aviation du groupe a également détruit deux véhicules de combat blindés près de Kurdyumovka et Kleshchievka.

De plus, les lance-roquettes multiples lourds Tornado-S du groupe ont ciblé un entrepôt de carburant et de lubrifiants de la 77e brigade aéroportée séparée près de Druzhkovka.

Lors de tirs de contre-batterie, l’artillerie du groupe a ciblé des positions de tir ukrainiennes près de Vyemka et Seversk, un véhicule blindé de transport de troupes près de Krasnoye, du Krab de fabrication polonaise, des obusiers automoteurs M019 de fabrication américaine et un mortier de 120 mm près de Pervomaisky ainsi que deux obusiers tractés Msta-B près d’Ostrogo et Far en direction de Maryinsky.

Les défenses aériennes du groupe ont également abattu quatre drones dans les directions Lisichansk et Soledaro-Artemovsk. De plus, les systèmes de lancement de fusées lourdes TOS-1 du groupe visaient un rassemblement de main-d’œuvre et d’équipements à proximité de Maloylinovka.

Pendant ce temps, de nouvelles vidéos diffusées en ligne montraient des frappes récentes avec des munitions flottantes du Lancet contre cinq pièces d’équipement des forces de Kiev, dont deux chars de combat principaux, deux obusiers et un véhicule de combat d’infanterie.

La contre-offensive de l’Ukraine, qui a commencé il y a plus de six semaines, semble échouer. Malgré de lourdes pertes humaines et matérielles, les forces de Kiev n’ont pas encore réalisé de gains significatifs sur le terrain.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front