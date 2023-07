L’armée russe a lancé une autre série de frappes contre des sites ukrainiens où des « attaques terroristes » avec l’utilisation de drones ont été planifiées contre la Russie, a annoncé le 21 juillet le porte-parole du ministère de la Défense, le général de corps d’armée Igor Konashenkov.

L’objectif des frappes ponctuelles a été atteint, a déclaré le lieutenant-général Konashenkov, ajoutant que « toutes les cibles désignées ont été détruites ».

Le porte-parole a également fait état d’une nouvelle vague d’attaques ratées par les forces de Kiev dans les directions de Donetsk, Krasny Liman et Donetsk Sud.

Dans la direction de Donetsk, le groupe de forces russe Yug a repoussé neuf attaques près de Zolotaryovka, Mayorsk, Vesyoloye, Maryinka, Vodyanoye et au nord de Kleshcheevka. L’aviation du groupe a également ciblé des rassemblements de forces de Kiev près de Novomikhailovka, Dyleevka, Belaya Gora et Aleksandro-Shultino.

En outre, deux dépôts de munitions de la 38e brigade de marine ukrainienne et de la 118e brigade de défense territoriale ont été détruits près de Razliv et de Vyemka.

Les pertes ukrainiennes dans cette direction se sont élevées à 185 soldats, trois véhicules de combat blindés, quatre véhicules à moteur, ainsi que des obusiers tractés D-20 et D-30, selon Let. Le général Konashenkov.

Pendant ce temps, dans la direction de Krasny Liman, le groupe de forces russe Tsentr a repoussé les attaques près de Chervonaya Dibrova, Kovalyovka et Karmazinovka.

En outre, le groupe a ciblé plusieurs unités des forces de Kiev proches de Nevskoïe, Makeevka, Novogorovka, Raigorodka, Yampolovka et Terny. Le groupe a également contrecarré les activités d’un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance près de Torskoïe.

Le porte-parole a déclaré que les forces de Kiev avaient perdu jusqu’à 100 soldats, un char, quatre véhicules de combat blindés, sept camionnettes ainsi que des obusiers remorqués D-20 et D-30 dans cette direction.

Dans la direction sud de Donetsk, le groupe de forces russe Vostok a ciblé des rassemblements de Makarovka et de Levadnoye. Un groupe de sabotage et de reconnaissance a également été éliminé près de Priyutnoye.

La situation dans d’autres directions, selon la déclaration du ministère de la Défense russe :

Dans la direction de Zaporozhye, à la suite des actions des unités et de l’artillerie, une attaque ennemie a été repoussée près de Malaya Tokmachka (région de Zaporozhye).

En outre, 2 dépôts de munitions de la 23e brigade mécanisée et de la 36e brigade de marine des FAU ont été détruits près d’Uspenovka et de Rovnopolye (région de Zaporozhye).

Les pertes ennemies s’élevaient à 175 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés, 2 véhicules à moteur, 2 obusiers D-20, ainsi qu’une station radar de contre-batterie AN / TPQ-36 de fabrication américaine.

Dans la direction de Kupyansk, à la suite d’actions actives de l’aviation et de l’artillerie du groupe de forces Zapad, la main-d’œuvre et le matériel des FAU ont été touchés près de Stelmakhovka (République populaire de Lougansk), Figolyovka, Kalinovo, Zagoruykovka, Timkovka et Krasnoye Pervoye (région de Kharkov).

Les activités d’un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été réprimées près de Novosyolovskoye (République populaire de Lougansk).

1 dépôt de munitions de la 1ère brigade des forces spéciales des FAU a été détruit près de Volchansk (région de Kharkov).

Les pertes ennemies s’élevaient à 30 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat blindés, 3 véhicules à moteur, des obusiers Msta-B et D-20, 2 canons D-30 et 1 station radar de contre-batterie AN / TPQ-50 de fabrication américaine.

Dans la direction de Kherson, les pertes ennemies s’élevaient à 35 militaires ukrainiens, 4 véhicules à moteur et 1 station radar de contre-batterie AN / TPQ-36 de fabrication américaine.

1 dépôt de munitions de la 123e brigade de défense territoriale des FAU a été détruit près de Veletenskoye (région de Kherson).

L’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie des forces armées de la Fédération de Russie ont neutralisé 102 unités d’artillerie des FAU à leurs positions de tir, leurs effectifs et leur matériel dans 123 zones.

En outre, un dépôt de carburant de la 36e brigade du corps des marines des FAU a été détruit près de Rovnopolye (région de Zaporozhye).

Le poste de commandement de la 79th Airborne Assault Brigade des FAU a été neutralisé près de Novomikhailovka (République populaire de Donetsk).

Les installations de défense aérienne ont abattu 6 projectiles lancés par HIMARS MLRS.

En outre, 14 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits près de Zolotaryovka, Krasnorechenskoye, Shipilovka, Svatovo (République populaire de Lougansk), Artyomovsk, Bakhmutskoye, Mariupol, Klyuchevoye (République populaire de Donetsk), Gusarka, Chapaevka, Romanovskoye et Malye Shcherbaki (région de Zaporozhye).

Au total, 456 avions, 243 hélicoptères, 5 154 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles de défense aérienne, 10 789 chars et autres véhicules de combat blindés, 1 139 véhicules de combat équipés de MLRS, 5 547 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 11 787 véhicules à moteur militaires spéciaux ont été détruits au cours de l’opération militaire spéciale.