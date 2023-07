Moscou. 21 juillet. INTERFAX.RU – L’armée russe a lancé une nouvelle attaque au missile contre des installations ukrainiennes où des attaques de drones étaient en préparation contre la Fédération de Russie, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov.

« Ce soir, les forces armées de la Fédération de Russie ont lancé une autre frappe avec des armes de précision à longue portée basées en mer sur des installations où des actes terroristes contre la Fédération de Russie étaient en cours de préparation à l’aide de véhicules aériens sans pilote », a déclaré Konashenkov lors d’un briefing vendredi.

Selon lui, l’objectif de la frappe a été atteint – tous les objets désignés ont été touchés.

Konashenkov a également déclaré que les Forces armées ukrainiennes (FAU) avaient tenté au cours de la dernière journée d’attaquer dans trois directions.

« Au cours de la journée, les forces armées ukrainiennes ont tenté sans succès d’opérations offensives dans les directions Donetsk, Krasno-Limansky et Donetsk sud. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions actives des unités du groupe de troupes « sud », des frappes aériennes et des tirs d’artillerie, neuf attaques ennemies ont été repoussées avec succès dans les zones des colonies de Zolotarevka de la République populaire de Lougansk, Mayorsk, Vesele, Maryinka, Vodyanoye et au nord de Kleshcheevka de la République populaire de Donetsk », a déclaré Kohn. Ashenkov.

Il a signalé que trois attaques ennemies avaient été repoussées dans la direction Krasno-Limansky et une de plus dans la direction Zaporozhye.

« L’aviation opérationnelle et tactique et militaire a frappé les effectifs et l’équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novomikhailovka, Dyleevka, Belaya Gora et Aleksandro-Shultino de la République populaire de Donetsk. En outre, deux dépôts de munitions de la 38e brigade de marine des forces armées ukrainiennes et de la 118e brigade de défense territoriale ont été détruits dans les zones des colonies de Razliv et Vyemka du Donets k République populaire », a déclaré Konashenkov.

Selon lui, pendant les combats, jusqu’à 185 militaires ukrainiens, trois véhicules blindés de combat, quatre véhicules, ainsi que des obusiers D-20 et D-30 ont été détruits au cours de la journée.

Dans la direction Krasno-Limansky, a déclaré Konashenkov, les actions des unités, les frappes aériennes, les tirs d’artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes du Centre ont repoussé trois attaques ennemies en direction des colonies de Chervonaya Dibrova, Kovalevka et Karmazinovka de la République populaire de Lougansk. En outre, des unités ennemies ont été vaincues dans les zones des colonies de Nevskoye, Makeevka, Novoegorovka, Raigorodka (LPR), Yampolovka et Terny (DPR). Dans la zone de la colonie de Torskoye (DPR), les activités d’un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées.

« Les pertes totales de l’ennemi se sont élevées à plus de 100 militaires ukrainiens, un char, quatre véhicules de combat blindés, sept camionnettes et deux obusiers : D-20 et D-30 », a déclaré un porte-parole du ministère russe de la Défense.

Dans la direction sud-Donetsk, des frappes aériennes et des tirs d’artillerie du groupe de troupes Vostok ont ​​touché la main-d’œuvre et l’équipement des Forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Makarovka (DPR) et de Levadnoe, dans la région de Zaporozhye. Un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance a été détruit près de la colonie de Priyutnoye, dans la région de Zaporozhye, a-t-il déclaré.

« Dans la direction de Zaporozhye, les actions des unités et les tirs d’artillerie ont repoussé une attaque ennemie dans la zone de la colonie Malaya Tokmachka, région de Zaporozhye. En outre, deux dépôts de munitions de la 23e brigade mécanisée et de la 36e brigade du corps des marines des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies d’Uspenovka et Rivnopolye, région de Zaporozhye », a déclaré Konashenkov.

Selon lui, « les pertes de l’ennemi dans ces directions par jour se sont élevées à plus de 175 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, deux voitures, deux obusiers D-20, ainsi qu’un radar de contre-batterie AN / TPQ-36 de fabrication américaine ».

Dans la direction de Kupyansk, des frappes aériennes et des tirs d’artillerie du groupe de troupes « occidental » ont vaincu les effectifs et l’équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Stelmahovka (LPR), Figolevka, Kalinovo, Zagoruykovka, Timkovka et Krasnoe Pervoe de la région de Kharkov. Dans la zone de la colonie de Novoselovskoe de la République populaire de Lougansk, les activités du groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées, a déclaré Konashenkov.

En outre, a-t-il dit, un dépôt de munitions de la 1ère brigade spéciale des Forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie de Volchansk, dans la région de Kharkov.

« En une journée, jusqu’à 30 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules, des obusiers Msta-B et D-20, deux canons D-30, ainsi qu’un radar de contre-batterie AN / TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruits », a déclaré Konashenkov.

Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts causés par un incendie, jusqu’à 35 militaires ukrainiens, quatre véhicules, ainsi qu’un radar de contre-batterie AN / TPQ-36 de fabrication américaine ont été détruits au cours de la journée. En outre, un dépôt de munitions de la 123e brigade de défense territoriale a été détruit près du village de Veletenskoye, dans la région de Kherson, a déclaré un représentant officiel du ministère russe de la Défense.

L’armée russe a intercepté 16 obus HIMARS en une journée, a également déclaré un porte-parole du ministère russe de la Défense.

Selon lui, le poste de commandement de la 79e brigade d’assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes a été touché en RPD et le dépôt de carburant ukrainien de la 36e brigade de marine a été détruit dans la région de Zaporozhye.

« L’aviation opérationnelle-tactique et militaire, les forces de missiles et l’artillerie de groupes de troupes des Forces armées de la Fédération de Russie au cours de la journée ont vaincu 102 unités d’artillerie des Forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 123 districts », a déclaré un porte-parole du ministère russe de la Défense.

Konashenkov a déclaré que 14 drones ukrainiens avaient été détruits dans la région de la LPR, de la RPD et de Zaporozhye.

« Au total, depuis le début de l’opération militaire spéciale : 456 avions, 243 hélicoptères, 5154 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles anti-aériens, 10.789 chars et autres véhicules blindés de combat, 1139 véhicules de combat de systèmes de roquettes, 5547 canons d’artillerie de campagne et de mortiers, ainsi que 11787 unités d’équipements militaires spéciaux », ainsi que 11787 unités, a-t-il précisé.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Interfax