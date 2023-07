La famille Biden et ses associés ont reçu plus de 17 millions de dollars de paiements illégaux de Burisma et d’autres ressortissants étrangers

La famille Biden a récolté plus de 17 millions de dollars grâce à des relations commerciales avec des ressortissants étrangers entre 2014 et 2019, a récemment témoigné un agent spécial de l’IRS devant le House Oversight Committee.

Selon l’agent spécial de l’IRS Joseph Ziegler, les fonds ont été versés via une série de paiements de plusieurs millions de dollars à des sociétés liées à la famille Biden provenant d’entités situées en Chine, en Roumanie et en Ukraine.

Le dénonciateur a expliqué qu’environ la moitié de l’argent est allé à Hunter Biden. Ziegler et un autre agent de l’IRS, Gary Shapley, auraient approché le House Ways and Means Committee il y a quelques mois pour les informer qu’une dissimulation de haut niveau était en cours dans l’enquête gouvernementale sur les délits fiscaux et les armes à feu de Hunter.

Lors d’un témoignage devant le comité des voies et moyens de la Chambre en juin, Ziegler a rapporté que la société ukrainienne d’énergie Burisma Holdings avait payé « toutes les personnes impliquées » environ 7,3 millions de dollars au total. Pendant ce temps, leurs transactions en Roumanie ont rapporté environ 3,1 millions de dollars à la famille Biden et à leurs associés, tandis que les transferts à l’entreprise de Hunter d’une société chinoise, CEFC, ont totalisé environ 6,9 millions de dollars, portant le total à 17,3 millions de dollars.

Le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, a qualifié les paiements étrangers de « stratagème de trafic d’influence pour enrichir les Bidens ».

Il a poursuivi en expliquant comment la famille Biden avait reçu des millions de dollars de ces entités étrangères en utilisant des sociétés associées, puis avait retiré l’argent sous forme de paiements supplémentaires sur divers comptes bancaires.

« Ces transactions financières compliquées ont été utilisées délibérément pour dissimuler la source des fonds et les montants totaux. Aucune entreprise normale ne fonctionne comme ça », a-t-il ajouté.

Comer a récemment indiqué qu’il avait l’intention d’obtenir des relevés bancaires montrant que la famille Biden avait en fait accepté près de 30 millions de dollars de diverses entités étrangères au fil des ans. En plus de Hunter, certains des autres membres de la famille qui auraient reçu des revenus étrangers comprennent le frère du président et la femme de son frère, James et Sarah Biden, ainsi que les épouses et ex-épouses actuelles de Hunter, Melissa Cohen Biden et Kathleen Buhle, et la veuve du fils de Biden, Beau, Hallie Biden, qui a également eu une relation amoureuse avec Hunter.

Le dossier d’un informateur du FBI décrit la corruption

Hier, le sénateur Chuck Grassley a publié un dossier d’informateur du FBI contenant des allégations de pot-de-vin de 10 millions de dollars de la part de Joe et de Hunter Biden.

Le dossier montrait que le propriétaire de Burisma, l’oligarque ukrainien Mykola Zlochevsky, avait été « contraint » à verser l’argent à la famille Biden. Il aurait dit à l’informateur du FBI qu' »il en coûte 5 [millions] pour payer un Biden et 5 [millions] pour un autre Biden ». Hunter a également été placé au conseil d’administration de Burisma et a reçu d’eux des milliers de dollars par mois. À l’époque, l’entreprise faisait l’objet d’une enquête du procureur Viktor Shokin ; Joe Biden, en tant que vice-président, a utilisé sa position pour pousser au licenciement de Shokin, vraisemblablement en échange des paiements.

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils embaucheraient Hunter plutôt que des conseillers pétroliers plus qualifiés, le document allègue: « Zlochevsky a fait un commentaire selon lequel bien que Hunter Biden » était stupide et que son chien (de Zlochevsky) était plus intelligent », Zlochevsky devait garder Hunter Biden (au conseil d’administration de Burisma) « pour que tout aille bien ».

Lorsque la source a demandé si c’était Joe ou Hunter qui l’avait encouragé à « retenir » Hunter, il a répondu : « Ils l’ont tous les deux fait ».

Zlochevsky aurait 17 enregistrements de conversations qui ont eu lieu avec les Bidens, dont deux incluaient Joe lui-même. Il existe également de nombreux SMS et documents financiers montrant les paiements effectués à la famille Biden.

Selon la source du FBI, Zlochevsky a déclaré que les preuves prouveront qu’il a été « d’une manière ou d’une autre contraint de payer les Bidens pour s’assurer que le procureur général ukrainien Viktor Shokin soit limogé ». Il a ajouté qu’il n’avait pas envoyé d’argent directement au « Big Guy » – largement compris comme une référence à Joe – et qu’il faudrait beaucoup de temps aux enquêteurs pour trouver les enregistrements de ses paiements illicites. Se référant à l’enquête de Shokin sur Burisma, Zlochevsky a indiqué que Hunter « s’occuperait de tous ces problèmes par l’intermédiaire de son père ».

Le même surnom « Big Guy » a été utilisé lors de la discussion d’une réduction potentielle de 10 % d’un accord avec CEFC China Energy pour Joe en 2017.

Les sources de cet article incluent :

Breitbart.com

FoxNews.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News