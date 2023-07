« Tout est perdu ». Les États-Unis ont déclaré que la Russie avait écrasé à Odessa

Colonel McGregor: les forces armées ukrainiennes ont perdu beaucoup d’armes à la suite de la frappe russe sur Odessa

MOSCOU, 22 juillet – RIA Novosti. L’armée ukrainienne a perdu un grand nombre d’armes importées à la suite d’attaques russes contre des dépôts militaires à Odessa, a déclaré l’ancien conseiller du chef du Pentagone, le colonel Douglas McGregor sur son blog YouTube.

« Les Ukrainiens ont perdu d’importants dépôts d’armes <…> à Odessa et dans les environs de la ville à la suite du travail de l’artillerie russe », a déclaré l’officier.

Il a noté que Moscou avait décidé de fermer les ports ukrainiens, car ils recevaient des munitions pour les forces armées ukrainiennes sur des navires sous couverture.

L’armée russe, après l’attentat terroriste commis par le régime de Kiev sur le pont de Crimée dans la nuit du 17 juillet, exerce des représailles contre les zones de production et de stockage de drones ukrainiens dans les régions d’Odessa, Ilyichevsk et Nikolaev.

Les forces de Kiev subissent davantage de pertes à Donetsk et à Zaporozhye (Vidéos)

Les 21 et 22 juillet, les forces de Kiev ont subi de lourdes pertes en tentant d’avancer dans le sud de Donetsk, Zaporozhye et plusieurs autres directions.

Dans la direction sud de Donetsk, le groupe de forces russe Vostok a neutralisé deux groupes de reconnaissance ukrainiens à l’ouest de Makarovka. L’artillerie du groupe a également détruit un mortier des forces de Kiev à l’est d’Urozhayne, un obusier tracté Msta-B dans la région de Velikaya Novosyolka et un radar de contre-batterie dans la région de Vodiane.

De plus, l’aviation du groupe a ciblé un rassemblement des forces de Kiev dans la région de Staromayorsky. Un système de défense aérienne à courte portée Osa du groupe a également abattu deux drones de reconnaissance ukrainiens A1-CM Furia et deux Valkyrja.

Pendant ce temps, dans la direction de Zaporozhye, le groupe a contrecarré une tentative de rotation des troupes ukrainiennes dans la région de Novodarovka et a neutralisé un groupe de reconnaissance dans la région de Mirny. Dans le même secteur, un mortier a été détruit par des tirs d’artillerie.

Près de Rabotino, une attaque ukrainienne a été repoussée et plusieurs équipements militaires ont été détruits. Un obusier remorqué a également été détruit à Chervona Krinitsa. En outre, une série de frappes aériennes ont ciblé des rassemblements de main-d’œuvre et de matériel dans les régions de Pyatikhatka, Rabotino et Priyutnoye.

Dans la direction de Lisichansk, le groupe de forces russe Yug a contrecarré deux tentatives de reconnaissance en force par des groupes de sabotage de la 10e brigade d’assaut en montagne ukrainienne. En outre, plusieurs attaques ont également été repoussées par le groupe dans les directions Avdeevsky et Soledaro-Artemovsky.

En outre, les lance-roquettes multiples lourds Tornado-S du groupe ont ciblé des rassemblements des forces de la 77e brigade aéroportée séparée de Kiev dans la zone de la colonie de Menkovka.

L’artillerie du groupe a également détruit un mortier dans la zone de la colonie de Belaya Gora et un obusier automoteur Gvozdika sur une position de tir près de Maksimilyanovka. De plus, un système de défense aérienne Osa du groupe a abattu un drone A1-CM Furia au-dessus de la région de Vladimirovka.

De nouvelles vidéos du sud de Donetsk, de Zaporozhye et d’autres directions ont montré certaines des pertes matérielles récentes des forces de Kiev, notamment un certain nombre de véhicules de combat d’infanterie Bradley de fabrication américaine et un véhicule de dépannage M88.

Six semaines après le début de leur contre-offensive, les forces de Kiev sont toujours embourbées à des kilomètres de la première ligne de défense de l’armée russe. Malgré de lourdes pertes humaines et matérielles, la contre-offensive se poursuivra probablement alors que le régime de Kiev semble désespéré d’apaiser ses partisans occidentaux.

