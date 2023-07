De Puissants Drones ou Tempête des Missiles de l’Ombre : une autre attaque a détruit un entrepôt militaire en Crimée

L’armée russe frappe des sites de drones à Odessa et écrase des chars Leopard à Zaporozhye (Vidéos)

L’armée russe avait mené une série de frappes à l’aide d’armes à guidage de précision à longue portée, marines et aériennes, contre des sites ukrainiens où se préparaient des « actes terroristes » contre les territoires russes, a annoncé le ministère russe de la Défense le 23 juillet.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que les frappes visaient des sites où des drones navals étaient stockés ainsi que des zones où ils étaient fabriqués près d’Odessa. Des mercenaires étrangers étaient présents dans les installations visées, selon le ministère.

« Toutes les cibles ont été détruites », a déclaré le porte-parole du ministère, le général de corps d’armée Igor Konashenkov.

Le ministère a également annoncé que l’armée russe avait repoussé une nouvelle vague d’attaques ukrainiennes en direction de Donetsk, Krasny Liman, Le Sud de Donetsk et Zaporozhye.

Dans la direction de Donetsk, le groupe de forces russe Yug a repoussé 14 attaques près de Belogorovka, Mayorsk, Veseloye, Vodyanoye, Severnoye et Kleshcheevka. Le groupe a également ciblé plusieurs unités des forces de Kiev proches de Vesyoloye et Kleshcheevka.

Les pertes ukrainiennes dans cette direction se sont élevées à 370 soldats, six véhicules de combat blindés, 24 véhicules à moteur, deux obusiers tractés M777 de fabrication américaine et un obusier automoteur Gvozdika, selon le ministère.

En outre, trois dépôts de munitions des 22e, 24e et 54e brigades mécanisées ukrainiennes ont été ciblés près de Spornoye, Dzerzhinsk et Stupochki.

Pendant ce temps, en direction de Krasny Liman, le groupe de forces russe Tsentr a repoussé six attaques près de Novovodyanoye et Karmazinovka. Le groupe a également ciblé des rassemblements de main-d’œuvre et d’équipements des forces de Kiev près de Yampolovka, Ploshchanka, Chervonaya Dibrova et Nevskoye.

Un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance a également été ciblé près de Nevskoïe. De plus, un dépôt de munitions de la 95th Airborne Assault Brigade a été détruit près de Serebryanka.

Selon le ministère, l’Ukraine a perdu 130 soldats, dix véhicules de combat blindés, quatre camionnettes, un obusier automoteur Akatsiya ainsi que deux obusiers tractés D-30 et un obusier tracté D-20 dans cette direction.

Dans la direction sud de Donetsk, le groupe de forces russe Vostok a repoussé une attaque ukrainienne près de Novomikhailovka. Le groupe a également ciblé des rassemblements de main-d’œuvre et d’équipement près de Staromayorskoye et Priyutnoye.

En direction de Zaporozhye, le groupe a repoussé deux autres attaques près de Rabotino et ciblé des unités ukrainiennes proches de Novodanilovka, Malaya Tokmachka et Charivnoye. Le groupe a également détruit un dépôt de munitions de la 105e brigade d’artillerie ukrainienne près de Novoivanovka.

Les pertes ukrainiennes dans cette direction se sont élevées à 160 soldats, sept chars Leopard 2 de fabrication allemande, 15 véhicules de combat blindés, dont dix Bradley de fabrication américaine, cinq véhicules à moteur, un obusier tracté M777 de fabrication américaine ainsi que des obusiers tractés Msta-B et D-20.

La situation dans d’autres directions, selon la déclaration du ministère de la Défense russe : Dans la direction de Kupyansk, l’aviation et l’artillerie du groupe de forces Zapad ont frappé la main-d’œuvre et le matériel des FAU près de Molchanovo, Figolyovka, Popovka, Ivanovka, Pershotravnyovoye, Kislovka et Orlyanka (région de Kharkov) et Stelmakhovka (République populaire de Lougansk). Les pertes ennemies s’élevaient à 30 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés, 3 véhicules à moteur et 1 obusier automoteur Gvozdika. Dans la direction de Kherson, les pertes ennemies s’élevaient à 60 militaires ukrainiens, 2 véhicules blindés de combat, ainsi que 9 véhicules à moteur. 1 dépôt de munitions des FAU a été détruit près de Zmiyevka (région de Kherson). L’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie des forces armées de la Fédération de Russie ont neutralisé 104 unités d’artillerie des FAU à leurs positions de tir, leurs effectifs et leur matériel dans 132 zones. En outre, 3 postes de commandement des 47e, 66e mécanisée et 95e brigades d’assaut aéroportées des FAU ont été touchés près de Malaya Tokmachka (région de Zaporozhye), Novovodyanoye (République populaire de Lougansk) et Serebryanka (République populaire de Donetsk). 1 dépôt de carburant de la 33e brigade mécanisée des FAU a été détruit près de Malaya Tokmachka (région de Zaporozhye). L’aviation de chasse des forces aérospatiales russes a abattu 1 avion des FAU Su-25 près de Verolyubovka (République populaire de Donetsk). Les installations de défense aérienne ont intercepté 1 projectile de système de fusée à lancement multiple HIMARS, ainsi que 1 missile de croisière Storm Shadow. En outre, 28 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits près d’Olshana, Tavolzhanka (région de Kharkov), Verkhnekamenka, Oborotnovka, Privolye, Nikolayevka, Topolevka (République populaire de Lougansk), Opytnoye, Novopetrikovka, Lipovoye, Trudovoye, Soledar, Yelenovka (République populaire de Donetsk), Novoye, Zelenopol, Peremozh noye, Kuibyshevo, Pologi (région de Zaporozhye). Au total, 457 avions, 243 hélicoptères, 5 197 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles de défense aérienne, 10 854 chars et autres véhicules de combat blindés, 1 139 véhicules de combat équipés de MLRS, 5 573 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 11 848 véhicules à moteur militaires spéciaux ont été détruits au cours de l’opération militaire spéciale.

L’armée russe a également diffusé des vidéos montrant la destruction de plusieurs chars Leopard 2 et véhicules Bradley par des hélicoptères d’attaque Ka-52, des munitions de vagabondage Lancet, des drones suicides FPV et des tirs d’artillerie.

La nouvelle vague d’attaques ratées a marqué le début de la huitième semaine de la contre-offensive de l’Ukraine. Malgré de lourdes pertes humaines et matérielles, les forces de Kiev n’ont jusqu’à présent pas réussi à faire de gains significatifs sur le terrain. Les forces sont toujours bloquées à plusieurs kilomètres de la première ligne de défense de l’armée russe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

L’armée russe frappe le Bergepanzer 2 des FAU

L’armée russe a mis hors service l’ARV Bergepanzer 2 transféré d’Allemagne à l’Ukraine. Il s’agit pour le moment de la première perte confirmée d’un tel équipement dans les forces armées ukrainiennes.

La vidéo de la défaite du BREM a été publiée par la chaîne MilitaryThemeZ. Dans les images, vous pouvez voir que Bergepanzer 2 roule le long de la route à côté de la ceinture forestière. Soudain, il y a une explosion d’un véhicule de combat. Apparemment, le BREM a été touché par un missile antichar ou un obus d’artillerie. Il est à noter qu’à côté de l’épave du Bergepanzer 2 se trouvaient des opérateurs UAV ukrainiens, qui, malheureusement, se sont échappés avec une légère frayeur.

https://anna-news.info/mediafiles/2023/07/video_2023-07-24_16-44-48.mp4?_=1

Bergepanzer 2 a été créé sur la base du char Leopard 1. La tâche principale de l’ARV est l’évacuation du matériel endommagé du champ de bataille. De plus, Bergepanzer 2 est équipé de grues spéciales pour aider à la réparation du compartiment moteur-transmission des équipements et des tourelles des véhicules de combat. Comme arme, le BREM a une mitrailleuse.

Les premiers Bergepanzer 2 ont commencé à être livrés aux forces armées ukrainiennes depuis l’Allemagne en octobre 2022. Selon les chiffres officiels, au moins 20 véhicules de ce type ont été remis à l’armée ukrainienne.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS

De Puissants Drones ou Tempête des Missiles de l’Ombre : une autre attaque a détruit un entrepôt militaire en Crimée

Le matin du 24 juillet, les forces ukrainiennes ont lancé une autre attaque majeure contre la Crimée. Les frappes de drones sur la péninsule se poursuivent presque quotidiennement depuis le 17 juillet, lorsque Kiev a frappé le pont de Crimée. Ces derniers jours, l’armée ukrainienne a réussi à atteindre plusieurs cibles, alors qu’auparavant, les forces de défense aérienne russes interceptaient toutes les cibles au-dessus de la péninsule.

Selon le ministère russe de la Défense, 17 drones au total ont été interceptés au-dessus de la péninsule de Crimée le 24 juillet. 14 drones ukrainiens ont été supprimés par des moyens de guerre électronique, dont 11 se sont écrasés en mer Noire et trois autres sont tombés sur le territoire de la péninsule. De plus, trois drones ont été détruits par la défense aérienne.

Pendant ce temps, une grande explosion a tonné dans un autre entrepôt militaire en Crimée. Le chef de la République de Crimée a confirmé qu’un dépôt de munitions avait été frappé dans le district de Dzhankoy. Il a ajouté que l’épave du drone a également endommagé une maison privée dans le quartier de Kirovsky.

Au milieu des frappes en cours sur les installations militaires ukrainiennes dans les régions du sud, y compris l’aérodrome de Schkolny dans la région d’Odessa qui était souvent utilisé pour les attaques sur la péninsule, l’armée ukrainienne aurait été forcée de changer les zones d’où les drones ont été lancés la nuit dernière. Les drones auraient décollé de l’aérodrome de Dolgintsevo près de Krivoy Rog et traversé les régions de Mykolaïv et d’Odessa, puis se seraient dirigés vers la Crimée. Ainsi, ils sont passés jusqu’à 500 km.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/07/cr-1.mp4?_=1

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/07/cr-2.mp4?_=2

Alors que l’armée russe ne fait que confirmer les frappes de drones ukrainiens, certains médias russes affirment que Kiev attaque la péninsule avec des missiles Storm Shadow ainsi que de nombreux drones visant à distraire les forces de défense aérienne russes. Cela pourrait être la raison pour laquelle les forces ukrainiennes ont commencé à atteindre les installations militaires russes en Crimée ces derniers jours.

Ainsi, certains médias ont affirmé que le 24 juillet, après l’attaque massive de drones, la péninsule a été prise pour cible par le Su-24 ukrainien qui a tiré quatre missiles de croisière Storm Shadow. Trois d’entre eux auraient touché un dépôt de munitions près du village de Volnoe tandis que le quatrième missile a touché une base de réparation près de Novostepny située à proximité dans le district de Dzankoy.

De plus, il s’agirait de la troisième attaque sur la péninsule avec des missiles Storm Shadow. Le 22 juillet, des explosions ont détruit un dépôt de munitions dans le district de Krasnogvardeyski. Les autorités locales ont alors affirmé qu’elle était visée par un drone, tandis que certains spécialistes supposaient qu’elle avait été détruite par le missile Storm Shadow. La première attaque avec des missiles étrangers aurait eu lieu il y a quelques jours près de Stary Krim. Cependant, aucun détail de la grève n’a été révélé. Le 22 juillet, l’armée russe a reconnu que les FAU avait frappé le pont Chongar situé à la frontière de la région de Kherson avec le missile Storm Shadow.

Les rapports sur l’utilisation de missiles de croisière étrangers peuvent expliquer le récent succès ukrainien, mais ils n’ont pas encore été prouvés par des preuves ou des affirmations officielles. Il est peu probable que l’armée russe reconnaisse les frappes avec des armes étrangères sur la péninsule qui est considérée comme faisant partie de la soi-disant « vieille Russie » afin d’éviter l’escalade. Moscou a juré que l’OTAN serait considérée comme un belligérant si des missiles étrangers étaient utilisés pour frapper ses territoires.

Alors que l’armée russe évite une escalade inutile contre l’OTAN, Kiev poursuit ses frappes sur la péninsule afin d’endommager la logistique militaire russe, de détruire des entrepôts de munitions, de tenter de couper la Crimée du continent à la fois des régions de Krasnodar et de Kherson. Les attaques contre la Crimée se poursuivent alors que Kiev se prépare à la nouvelle vague d’opérations offensives à grande échelle sur les lignes de front.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front