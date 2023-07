Le dirigeant russe ne doute pas que l’Afrique « se libérera de l’amer héritage du colonialisme

La Russie se félicite de l’autorité internationale croissante des États africains individuels, ainsi que du continent dans son ensemble, et de leur désir de faire entendre leur voix, a déclaré le président Vladimir Poutine dans un article publié avant le deuxième sommet Russie-Afrique et le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.

Dans l’article rédigé par Poutine pour les principaux médias africains et partagé par le Kremlin tôt lundi matin, le président russe a déclaré que le partenariat de Moscou avec l’Afrique avait « des racines solides et profondes et s’est toujours distingué par la stabilité, la confiance et la bonne volonté ».

« Nous avons toujours soutenu les peuples africains dans leur lutte pour se libérer de l’oppression coloniale. Nous avons fourni une assistance pour développer un État, renforcer sa souveraineté et sa capacité de défense », a-t-il écrit.

Moscou, selon Poutine, a toujours adhéré au principe des « solutions africaines aux problèmes africains » et a respecté « la souveraineté des États africains, leurs traditions et leurs valeurs, leur désir de déterminer indépendamment leur propre destin et de construire librement des relations avec des partenaires ».

« Nous n’avons jamais essayé d’imposer aux partenaires nos propres idées sur la structure interne, les formes et les méthodes de gestion, les objectifs de développement et les moyens de les atteindre », a déclaré Poutine.

Le dirigeant russe a ajouté qu’il pensait que l’Afrique « se libérerait enfin de l’héritage amer du colonialisme et du néo-colonialisme » et prendrait sa « place digne » sur la scène mondiale. Il a promis de soutenir la volonté des partenaires africains de « faire entendre leur voix avec force et de prendre en main les problèmes du continent ».

« Nous sommes réunis par un désir commun de façonner un système de relations basé sur la priorité du droit international, le respect des intérêts nationaux, l’indivisibilité de la sécurité et la reconnaissance du rôle central de coordination des Nations Unies », a écrit Poutine.

Moscou soutient « l’octroi aux pays africains de la place qui leur revient dans les structures qui déterminent le destin du monde », y compris le Conseil de sécurité de l’ONU et le G20, et soutient « la réforme des institutions financières et commerciales mondiales d’une manière qui réponde à leurs intérêts », a ajouté Poutine.

Le deuxième sommet Russie-Afrique est prévu les 27 et 28 juillet, parallèlement au Forum économique et humanitaire, qui devrait fournir une plate-forme pour les réunions d’affaires et les tables rondes. Quarante-neuf pays ont confirmé leur participation, selon Aleksandr Polyakov, directeur adjoint du département Afrique du ministère russe des Affaires étrangères.

La première réunion de haut niveau, à laquelle ont participé près de 50 chefs d’État africains, s’est tenue à Sotchi en 2019.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT