Poutine a rencontré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali à Saint-Pétersbourg

STRELNA, 26 juillet – RIA Novosti. A la veille du sommet Russie-Afrique, le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali.

« Nous avons préparé tout un ensemble de documents pour votre visite, dont un accord intergouvernemental sur la sécurité de l’information, sur le trafic aérien, un protocole d’accord dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, une feuille de route sur la coopération dans le domaine de l’utilisation de l’énergie, un protocole entre les services douaniers », a déclaré le dirigeant russe en ouvrant la réunion.

Il a noté que des travaux conjoints sont en cours sur plus d’une douzaine d’ententes intergouvernementales et de projets interministériels.

En outre, Poutine a rappelé que l’Ethiopie était le premier pays du continent africain avec lequel la Russie a noué des relations diplomatiques.

« Et c’était il y a 125 ans. Nous avons récemment fêté cette date », a ajouté le chef de l’Etat.

Abi Ahmed Ali, pour sa part, a exprimé l’espoir que la visite actuelle contribuerait à renforcer les relations bilatérales.

« Nous avons convenu de discuter des questions de technologie, de sécurité, d’échanges économiques, de commerce. J’espère que ce sera une discussion très fructueuse », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’Éthiopie est extrêmement intéressée à discuter des relations bilatérales et des questions régionales avec la Russie en tant que pays frère.

Le deuxième sommet et le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique se tiendront à Saint-Pétersbourg du 27 au 28 juillet. RIA Novosti est le partenaire média de l’événement.

L’armée russe tient bon à Donetsk, Krasny Liman et Zaporozhye (Vidéos)

L’armée russe avait repoussé plusieurs nouvelles attaques des forces de Kiev en direction de Donetsk, Krasny Liman, Donetsk Sud et Zaporozhye, a annoncé le ministère russe de la Défense le 26 juillet.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que le groupe de forces russe Yug avait repoussé quatre attaques près de Belogorovka, Severnoye, Maryinka et Vodyanoye en direction de Donetsk. Le groupe a également ciblé plusieurs unités ukrainiennes près de Bogdanovka, Spornoye et Avdeevka.

De plus, deux dépôts de munitions des 28e et 110e brigades mécanisées ukrainiennes ont été détruits près de Dyleevka et d’Avdeyevka.

Le ministère a déclaré que les pertes ukrainiennes dans cette direction s’élevaient à 210 soldats, sept véhicules de combat blindés, trois véhicules à moteur, deux obusiers tractés M777 de fabrication américaine, trois obusiers automoteurs Krab de fabrication polonaise, des canons D-20 et D-30 et un obusier tracté M119 de fabrication américaine.

Pendant ce temps, dans la direction de Krasny Liman, le groupe de forces russe Tsentr a poursuivi ses opérations offensives près de Sergeevka.

« L’avance était jusqu’à 3 kilomètres le long du front et 2 700 mètres de profondeur dans la défense ennemie », a indiqué le ministère dans son communiqué.

Le groupe a également repoussé quatre attaques ukrainiennes près de Chervonaya Dibrova et Raigorodka ainsi que dans la zone forestière de Serebryansky. De plus, plusieurs rassemblements de main-d’œuvre et de matériel près de Novovodyanoye, Torskoye, Yampolovka et Grigorovka ont été ciblés.

De plus, les activités d’un groupe de sabotage et de reconnaissance ont été réprimées près de Terny et un dépôt de munitions de la 66e brigade mécanisée a été détruit près de Novolyubovka.

Les forces de Kiev ont perdu 190 soldats, cinq véhicules de combat blindés, quatre camionnettes, des obusiers tractés D-20 et D-30 ainsi que trois obusiers automoteurs Gvozdika et un radar de contre-batterie AN / TPQ-50 de fabrication américaine dans cette direction. , selon le ministère.

Dans la direction sud de Donetsk, le groupe de forces russe Vostok a repoussé une attaque près de Nikolskoïe. Le groupe a également ciblé des rassemblements de main-d’œuvre et d’équipement près de Storozhevoye et Neskuchnoye.

Dans la direction de Zaporozhye, une attaque à grande échelle contre Rabotino a été repoussée. Deux chars, un obusier remorqué Giatsint-B et un obusier automoteur Gvozdika ont été détruits. En outre, plusieurs unités ukrainiennes ont été ciblées près de Malaya Tokmachka, Yablokovo et Rabotino. Un groupe de sabotage et de reconnaissance a également été détruit près de Lugovskoye.

« Dès le matin du 26 juillet, l’ennemi a repris des actions offensives intensives en direction d’Orekhovo. L’ennemi a mené une attaque massive avec les forces de trois bataillons, renforcés par des chars. Les actions courageuses et professionnelles des unités de la 810th Marine Brigade et du 71st Motorized Rifle Regiment de la 42nd Motorized Rifle Division ont repoussé toutes les attaques des FAU. Les postes ont été occupés », a indiqué le ministère.

Selon le ministère, 22 chars, 10 véhicules de combat d’infanterie, un véhicule de combat blindé et plus de 100 soldats ukrainiens ont été neutralisés pendant la bataille.

La situation dans d’autres directions, selon la déclaration du ministère de la Défense russe : Dans la direction de Kupyansk, des unités du 7e régiment de fusiliers motorisés du groupe de forces Zapad, utilisant les résultats des bombardements, mènent avec succès des opérations offensives en direction de Kuzyomovka. Les troupes ont pris des positions plus avantageuses. Les pertes ennemies ont été de 135 militaires ukrainiens, 1 char, 3 véhicules de combat blindés, 4 véhicules à moteur, 1 système d’artillerie M777 de fabrication américaine, des obusiers Msta-B et D-20, 1 système d’artillerie automoteur Gvozdika et 1 système d’artillerie américain. -station radar de contre-batterie AN / TPQ-50 fabriquée. Dans la direction de Kherson, les pertes ennemies s’élevaient à 40 militaires ukrainiens, 5 véhicules à moteur et 1 système d’artillerie automoteur Akatsiya. 1 dépôt de munitions de la 124ème Brigade des FAU de la Défense Territoriale d’Ukraine a été détruit près de Zelenovka (région de Kherson). L’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie des forces armées de la Fédération de Russie ont neutralisé 104 unités d’artillerie des FAU à leurs positions de tir, leurs effectifs et leur matériel dans 128 zones. 2 postes de commandement de la 21e brigade mécanisée et de la 79e brigade d’assaut aéroportée des FAU ont été touchés près d’Ivanovka et de Novomikhailovka (République populaire de Donetsk). Les installations de défense aérienne ont intercepté 7 projectiles du système de fusée à lancement multiple HIMARS et 2 missiles de croisière Storm Shadow. En outre, 13 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits près de Karmazinovka, Zolotaryovka, Rubezhnoye (République populaire de Lougansk), Verkhnekamenskoye, Yevgenovka, Yampolovka, Krasnaya Polyana (République populaire de Donetsk), Chumatskoye et Dibrova (région de Zaporozhye). Au total, 457 avions, 244 hélicoptères, 5 271 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles de défense aérienne, 10 942 chars et autres véhicules de combat blindés, 1 139 véhicules de combat équipés de MLRS, 5 624 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 11 906 véhicules à moteur militaires spéciaux ont été détruits lors de l’opération militaire spéciale.

Des sources d’information russes ont également partagé une vidéo montrant certaines des nouvelles pertes des forces de Kiev dans la direction d’Orekhovo. Plusieurs chars et véhicules de combat d’infanterie détruits peuvent être vus dans la vidéo, qui a été prise par un drone de reconnaissance russe.

D’autres vidéos montraient la destruction de sept chars et obusiers ukrainiens avec des munitions russes Lancet flânant dans différentes directions.

Malgré de lourdes pertes, les forces de Kiev n’ont réalisé aucun gain significatif dans aucune direction depuis le début de leur contre-offensive il y a plus de sept semaines. Maintenant, ils perdent du terrain dans certaines directions.

