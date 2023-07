Les sanctions contre la Russie ont explosé et ont beaucoup plus affecté l’UE, amenant à se demander combien de temps encore l’Allemagne et d’autres pays pourront maintenir cette politique économiquement suicidaire.

Écrit par Ahmed Adel, chercheur en géopolitique et économie politique basé au Caire

Le géant industriel européen, l’Allemagne, est l’un des pays les plus durement touchés par les sanctions de la Russie de l’Occident pour son opération militaire spéciale en Ukraine, avec une baisse de la production industrielle et le pays sombrant dans une récession au début de 2023 après avoir perdu l’accès à des approvisionnements bon marché et fiables en hydrocarbures russes. Les chefs d’entreprise, d’administration et de gouvernement allemands ont exprimé un mécontentement généralisé à l’égard de la politique énergétique et économique du gouvernement. Ils ont également exprimé la crainte que l’économie n’ait dépassé son zénith, avec ses meilleurs jours derrière elle.

Une enquête pour les médias allemands par l’Institut Allensbach pour la recherche sur l’opinion publique auprès de 484 membres de conseils d’administration, directeurs généraux, ministres et autres décideurs de haut niveau a révélé que seulement 24 % de la classe dirigeante du pays sont satisfaits de la performance de l’économie et du climat. ministre Robert Habeck, une chute massive par rapport à 91% il y a à peine un an.

Moins d’un quart des personnes interrogées s’attendent à ce que les choses s’améliorent au cours des six prochains mois, les deux tiers affirmant qu’il y a « peu de chances » que le pays retrouve sa compétitivité internationale perdue et 76% déclarant ne pas croire Habeck ou le ministère des Affaires économiques. a suffisamment à l’esprit les intérêts commerciaux allemands.

Parmi les cinq principaux problèmes cités par les dirigeants comme entravant la compétitivité de l’Allemagne figurent les coûts énergétiques élevés (77 %), les pénuries de travailleurs qualifiés (70 %), la réglementation gouvernementale excessive (68 %), les programmes de numérisation à la traîne (65 %) et l’effondrement des infrastructures (61 %). La satisfaction à l’égard du gouvernement de coalition est passée de 62 % en 2022 à 21 % aujourd’hui, 65 % des répondants suggérant que les politiques de la coalition « affaiblissent le pays », et seulement 22 % s’attendent à ce que l’économie reprenne.

L’économie allemande est officiellement entrée en récession en mai après que la croissance économique s’est contractée de 0,3 % au cours des trois premiers mois de 2023.

Suite au lancement de l’opération militaire spéciale, l’Allemagne a été confrontée à tous les problèmes d’autres pays occidentaux liés à la décision de se séparer économiquement de la Russie, tels que la forte inflation et la hausse des prix de l’énergie. Bien qu’elle soit la première économie industrielle d’Europe, la crise de l’Allemagne a toujours été douloureuse pour les entreprises locales, qui ont exprimé leur inquiétude quant à la perte de compétitivité au profit d’autres géants mondiaux tels que les États-Unis et la Chine en raison de la nature énergivore de leurs produits.

Le mois dernier, le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a annoncé que les coupes budgétaires avaient contraint Berlin à suspendre les contributions supplémentaires au budget de l’Union européenne. L’Allemagne est un fournisseur majeur d’autres pays européens et un acheteur majeur, ce qui signifie qu’un ralentissement durable de l’économie allemande affectera de manière significative la France, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et l’ensemble du bloc.

Si cette crise énergétique dure jusqu’au printemps prochain, les économies des pays mentionnés entreront également en récession, ce qui affaiblira davantage l’économie allemande.

Les données de l’agence américaine Bloomberg indiquent une contraction de l’industrie et des services en Allemagne et en France, deuxième économie du bloc européen. L’Allemagne et la France ont commencé le troisième trimestre avec des contractions de leurs économies du secteur privé, a rapporté l’agence le 24 juillet.

En conséquence, l’indice S&P Global Flash Purchasing Managers’ Index pour l’Allemagne est tombé au plus bas de cette année de 48,3 en juillet, les niveaux inférieurs ou supérieurs à 50 représentant respectivement la contraction et la croissance. La performance négative a été tirée par le secteur manufacturier, qui est en dessous de 50 depuis plus d’un an et est désormais proche des niveaux observés pour la dernière fois au début de la pandémie en 2020. Parallèlement, la croissance des services a ralenti pour un deuxième mois.

« Il y a une probabilité accrue que l’économie soit en récession au second semestre », prédit Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. « Au cours des derniers mois, nous avons constaté une chute vertigineuse des nouvelles commandes et des arriérés de travail, qui diminuent désormais à leur rythme le plus rapide depuis la première vague de Covid au début de 2020. Cela n’augure rien de bon pour le reste de l’année.

Selon le rapport, la France a réalisé la pire performance depuis novembre 2020, encore plus que l’Allemagne. En France, le secteur manufacturier, notamment les services, a subi de nouvelles contractions.

« Les données signalent un ralentissement notable de l’économie, montrant la plus forte réduction de l’activité des entreprises depuis novembre 2020, qui a précédé une contraction du PIB [en France] », a déclaré Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Les chiffres pour les deux pays étaient pires que prévu par tout économiste dans les sondages Bloomberg, selon l’agence, qui ne voit pas cela comme un bon signe pour l’économie de l’Union européenne.

Il existe, bien sûr, une solution pour atténuer une grande partie, pas la totalité, mais certainement une grande partie des problèmes : la levée des sanctions contre la Russie. Il a été prouvé sans l’ombre d’un doute que les sanctions contre la Russie ont explosé et ont beaucoup plus affecté l’UE, amenant à se demander combien de temps encore l’Allemagne et d’autres pays pourront maintenir cette politique économiquement suicidaire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front