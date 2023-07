Le ministre allemand met en garde l’Afrique contre les « nouvelles dépendances » – bien sûr en faveur des anciennes

Coup d’État militaire au Niger – Une autre perte de pouvoir géopolitique pour l’Occident

Le hub d’approvisionnement des secours allemands au Mali passe par le Niger. La Bundeswehr a jusqu’à présent prévu d’effectuer une partie du prochain retrait du Mali via la capitale nigérienne Niamey. Après le retrait du Mali, la France avait également relocalisé une partie de ses troupes, dont des légionnaires étrangers, sur l’aérodrome de Niamey.

L’armée a organisé un coup d’État hier au Niger, bien que les frontières soient désormais fermées. Le président déchu Mohamed Bazoum lutte désormais pour le pouvoir. Sur Twitter, il a appelé le peuple nigérien à sauver les « acquis de la démocratie » durement acquis.

Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, des soldats avaient précédemment annoncé à la télévision que l’armée prendrait le pouvoir. Hier, la Garde présidentielle, une unité d’élite de l’armée, a arrêté de manière inattendue le président Bazoum dans la capitale Niamey.

Plusieurs officiers autour du colonel Amadou Abdramane ont alors déclaré à la télévision d’Etat tard dans la soirée que le président avait été déposé. Les institutions de la VIIe république ont été dissoutes, les frontières aériennes et terrestres sont fermées et il y a un couvre-feu national de 22 heures à 5 heures du matin, a déclaré Abdramane tard mercredi soir. Abdramane a parlé d’un soi-disant Conseil national pour le salut de la patrie, qui avait pris le pouvoir.

Un coup d’État réussi serait un revers majeur pour les ambitions occidentales au Sahel après l’échec lamentable de l’intervention occidentale au Mali. Pour la Bundeswehr, les troubles dans ce pays d’Afrique de l’Ouest signifient un autre défi. La plateforme aérienne d’approvisionnement des services de secours au Mali est située près de la capitale Niamey, où sont également stationnés les deux avions civils d’évacuation qui peuvent évacuer les blessés du Mali. La Bundeswehr a jusqu’à présent prévu d’effectuer au moins une partie du prochain retrait du Mali via Niamey.

Des observateurs ont évoqué mercredi un « désastre pour l’Occident ». « Le Niger et le Bazoum sont le seul espoir de l’Occident au Sahel. L’Allemagne, l’UE et les États-Unis ont beaucoup investi dans la coopération avec le Niger, de l’armée à la coopération au développement, peut-être un peu trop », a déclaré Ulf Laessing, responsable du programme Sahel la Fondation Konrad Adenauer à Bamako, la FAZ. Après le retrait du Mali, la France avait également relocalisé une partie de ses troupes, dont des légionnaires étrangers, sur l’aérodrome de Niamey.

L’ingérence militaire étrangère a accéléré le coup d’État au Niger, selon un analyste (VIDEO)

Président du Niger Mohamed Bazoum. © Arif Hudaverdi Yaman/Agence Anadolu via Getty Image

Les partenariats avec Moscou sont essentiels pour le monde multipolaire émergent, déclare un analyste à RT (VIDEO) Le président burundais Evariste Ndayishimiye est accueilli par le président russe Vladimir Poutine lors de la cérémonie d’accueil du 2e Sommet Russie-Afrique et du Forum économique et humanitaire au Centre de congrès et d’exposition ExpoForum à Saint-Pétersbourg, en Russie. © Sputnik/Mikhail Metzel

La coopération entre la Russie et l’Afrique pour assurer le leadership dans un nouvel ordre mondial est attendue depuis longtemps, compte tenu de leur expérience commune de la souffrance sous l’hégémonie occidentale, a déclaré Ahmed Moustafa, directeur du Centre asiatique d’études et de traduction.

Dans une interview avec RT, Moustafa a fait valoir que, si la Russie et la Chine dirigent actuellement l’émergence d’un ordre multipolaire d’un « seul côté », l’unité du « Sud-Est » est également cruciale.

Les sanctions occidentales imposées à Moscou au fil des ans, ainsi que l’endettement continu des nations africaines envers l’Occident, donnent des raisons à la Russie et au continent de « jouer ensemble » contre le contrôle occidental, a-t-il ajouté.

« Malgré de longues relations coloniales entre l’Afrique et l’Occident, [l’Afrique] n’a rien obtenu, comme la Russie », a-t-il souligné. Tout ce que l’Afrique a tiré de sa relation avec l’Occident, c’est un « endettement » totalisant « plus de 400 milliards de dollars », qui, a-t-il ajouté, est désormais un « grand problème » pour le continent.

Près de 50 délégations sont actuellement à Saint-Pétersbourg pour le deuxième sommet Russie-Afrique, qui s’est ouvert jeudi.

Selon des responsables du Kremlin, le sommet abordera, entre autres, la question des exportations de nourriture et d’engrais vers le continent africain, ainsi que des discussions bilatérales avec ses dirigeants.

Ivan Timofeev : Voici ce que la Russie peut offrir à l’Afrique

Moscou a quelque chose d’extrêmement précieux à offrir aux pays du continent

Par Ivan Timofeev, directeur de programme du club Valdai et directeur général du Conseil russe des affaires internationales

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le président de l’Union africaine (UA) et président des Comores Azali Assoumani et le président de la Commission de l’UA Moussa Faki Mahamat en marge du 2e Sommet Russie-Afrique et du Forum économique et humanitaire à Saint-Pétersbourg, en Russie. © Sputnik/Sergei Bobylev

Dans quel genre de monde vivons-nous aujourd’hui ? Nous sommes actuellement en transition entre le système unipolaire qui a existé un bref instant après la fin de la guerre froide et la nouvelle réalité multipolaire qui se profile à l’horizon. Le service diplomatique russe est l’un des principaux partisans de ce cours.

Si nous examinons de plus près ce qui se passe autour de nous, nous verrons que le monde multipolaire prend déjà forme à bien des égards. Et la clé pour expliquer comment il se manifeste est de regarder le concept sous l’angle de différentes sphères, telles que la vie en général et le fonctionnement des États et des sociétés.

Ce n’est pas seulement une question de sécurité. Il y a aussi des problèmes économiques, démographiques et d’investissement. Dans les discussions avec nos collègues étrangers, notamment occidentaux, j’entends souvent des voix sceptiques me dire que l’Afrique ne peut être considérée comme un pôle de l’ordre mondial, même à long terme.

Après tout, nous sommes habitués à associer ce statut aux puissances nucléaires et aux grandes économies.

Cependant, l’Afrique devient rapidement un tel pôle. Si nous l’examinons du point de vue de la multidimensionnalité et de la diversité de la région, nous voyons un énorme potentiel démographique et d’énormes perspectives de croissance économique. Cela est visible pour les observateurs avertis : les africanistes connaissent et étudient les tendances de la région. Mais ce qui est passé inaperçu du grand public, c’est que les pays africains s’attaquent lentement mais sûrement aux problèmes de qualité de vie et construisent des institutions étatiques durables et hautement fonctionnelles.

En termes de croissance économique, de démographie et de stabilité, il ne fait aucun doute que le continent africain et les pays individuels progressent rapidement vers la revendication de leur propre place significative dans le nouveau monde multipolaire.

Ce n’est un secret pour personne que les relations entre la Russie et l’Occident traversent actuellement une crise profonde. Lorsque nous discutons de nos relations avec les pays du continent africain, cette question revient inévitablement. Les Africains apprennent souvent à nous connaître par le biais d’intermédiaires occidentaux. Et, bien sûr, ce récit s’est considérablement détérioré au cours de la dernière année et demie.

Oui, il y a aussi les problèmes de sanctions économiques, qui effraient les entrepreneurs et rendent les transactions financières plus difficiles. Mais nous voyons un autre paradoxe. Lorsque les relations de la Russie avec l’Occident s’amélioraient, notre présence en Afrique et notre intérêt pour la région diminuaient. Dans les années 1990 et au début des années 2000, objectivement parlant, nous avons perdu une grande partie des avantages que nous avions dans nos relations avec les pays du continent africain.

A l’inverse, à mesure que nos relations avec l’Occident déclinaient, notre intérêt pour le continent augmentait. Je ne dirais pas qu’il y a une corrélation directe ici, c’est juste la façon dont les choses sont. Néanmoins, la crise des relations avec l’Occident stimule notre mouvement vers le Sud et vers l’Est. Le développement des relations de la Russie avec les pays du continent africain devient l’une des priorités du gouvernement. Cela signifie qu’il attirera également l’activité de la société civile et des entreprises.

Que pouvons-nous offrir à l’Afrique ? Considérons la politique étrangère comme faisant partie d’un portefeuille d’investissement. Dans un portefeuille d’investissement, nous pouvons avoir des actions, des obligations, des devises. Mais chaque portefeuille d’investissement a une sorte d’actif d’assurance. Cela peut être de l’or, cela peut être un bien immobilier, cela peut être un actif incombustible très fiable. Ainsi, la Russie pour les pays africains dans leur portefeuille d’investissement de politique étrangère est exactement cet actif d’assurance. Certes, un tel actif n’occupe généralement pas une position dominante dans le portefeuille, mais en cas de crise, c’est l’actif qui peut sauver l’investisseur.

Voici la réponse en un mot : la Russie peut offrir la souveraineté à l’Afrique. Je parle de capacités indépendantes dans le domaine de la sécurité de l’information, de l’intelligence artificielle, de la coopération militaro-technique et dans le domaine des technologies vertes.

La Russie ne demande rien en échange de cette souveraineté. Si on prend le discours américain sur la démocratie, on voit que cela a son prix. La façade démocratique promue par nos partenaires occidentaux devient un objet de « hacking politique ». En d’autres termes, la Russie ne fait que partager ce qu’elle a appris avec ses amis du continent africain.

Bien sûr, nous avons beaucoup de devoirs à faire nous-mêmes. Cela comprend l’élévation du niveau de nos études africaines. Nous avons des écoles brillantes telles que l’Université RUDN (Université russe de l’amitié des peuples Patrice Lumumba), l’Institut d’études africaines, MGIMO et l’École d’études africaines de Saint-Pétersbourg. Mais dans les conditions de notre virage vers le Sud, il devrait y avoir des dizaines d’écoles de ce type, pas seulement quelques-unes.

Il y a aussi du travail à faire en termes de climat d’investissement, d’éducation confortable en Russie pour les étudiants africains et d’opportunités commerciales plus flexibles.

Le ministre allemand met en garde l’Afrique contre les « nouvelles dépendances » – bien sûr en faveur des anciennes

Bien sûr, la réunion au sommet Russie-Afrique doit également être commentée par les politiciens allemands, et pour cela même le ministre du Développement Schulze est autorisé à se tenir devant les microphones. Et bien sûr, le knout de l’UE vaut mieux que n’importe quel type de coopération avec la Russie.

Source : Sputnik © Ilya Pitalev

Au Forum du Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg le 27 juillet 2023

Par Dagmar Henn

L’Allemagne a même un ministre du développement, et son nom est Svenja Schulze. Personne ne le saurait probablement si elle n’avait pas saisi l’occasion de s’exprimer lors du sommet Russie-Afrique. Comme pour tous les ministres fédéraux, il ne faut pas présumer qu’elle est trop près des faits. En tout cas, selon t-online, elle a « mis en garde les pays d’Afrique contre une coopération plus étroite avec la Russie ». Les pays d’Afrique seront certainement très intéressés par ce que pense la ministre allemande du Développement, Svenja Schulze, de leurs relations avec la Russie :

« Quiconque promet du blé russe bon marché aux pays africains et bombarde en même temps les ports céréaliers ukrainiens ne veut pas lutter contre la faim, il veut seulement créer de nouvelles dépendances ».

Regardons cet énoncé logiquement. Qu’en est-il de la promesse d’un blé russe bon marché qui crée de nouvelles dépendances ? Une promesse ne fait rien au début, sauf peut-être : de la bonne humeur. La question décisive est de savoir si les promesses sont suivies d’actes.

Bien sûr, Mme Schulze ne peut rien indiquer à ce stade. Après tout, la raison pour laquelle l’accord sur les céréales a échoué était que l’ensemble de l’UE avait en quelque sorte oublié d’agir – du moins en ce qui concerne ses propres engagements. Pas de connexion de la Banque agricole russe à SWIFT, pas de libération de charges fixes d’engrais, pas de réglementation pour l’assurance des navires céréaliers russes. Les promesses qui ne suivent pas sont devenues en quelque sorte typiques de tout l’Occident. Mais la Russie est jusqu’à présent connue pour avoir tenu ses promesses.

De nouvelles dépendances ? Il existe deux exemples relativement récents de création de nouvelles dépendances de manière presque catastrophique : il s’agit du Sri Lanka et du Ghana. Les deux pays ont accepté la politique climatique – également propagée par le ministère allemand du Développement – ​​qui, par exemple, interdit l’utilisation d’engrais artificiels, les deux pays ont non seulement récolté moins de nourriture, mais aussi la famine et l’effondrement de leurs finances publiques.

Quiconque connaît l’histoire des dépendances néocoloniales sait qu’un tel effondrement est la porte d’entrée vers le prochain cycle de domination coloniale. Les messieurs qui prescrivent comment le pays doit être gouverné et quelles matières premières et marchandises nationales doivent être mises en vente n’appartiennent à aucun gouvernement mais au Fonds monétaire international, mais le résultat est le même.

Bien que la clé de leur mécontentement réside peut-être dans l’adjectif « nouveau » ? Parce que les anciennes dépendances n’ont pas besoin de concurrence ?

Alors la Russie a-t-elle l’intention de ruiner les budgets nationaux des pays africains avec des navires pleins de céréales ? Et pourquoi, selon Mme Schulze, le grain ukrainien est-il bon, mais le grain russe mauvais ? En plus de ne pas mentionner que sur un total de 33 millions de tonnes de céréales exportées d’Ukraine, 750 000 tonnes « étonnantes » sont allées dans les zones de famine d’Afrique de l’Est. C’est probablement tout simplement la meilleure chose contre l’émergence de nouvelles dépendances en Afrique pour nourrir le grain ukrainien aux porcs européens, et la bonne volonté européenne se manifeste précisément en ne livrant pas aux affamés.

Certes, seuls des drones céréaliers ont été envoyés depuis les ports céréaliers ukrainiens au cours des derniers mois, et l’attaque du pont de Crimée a été le résultat d’une explosion de poussière de farine. Après tout, les ports ukrainiens ne peuvent être utilisés que pour expédier du grain qui n’est pas livré en Afrique, de sorte qu’aucune nouvelle dépendance n’y surgit.

Incidemment, les récoltes là-bas cette année sont inférieures de 15 % – parce qu’il y a un manque d’engrais. L’Occident ne peut plus l’exporter de toute façon parce que la production d’ammoniac a été réduite sans le gaz russe bon marché, mais ils veulent toujours bloquer les engrais russes, voir ci-dessus. Tant la renonciation politiquement motivée au gaz russe, qui a déclenché l’effondrement de la production d’engrais, que les sanctions, qui rendent difficile l’approvisionnement en engrais russe, n’ont poussé que sur la merde de l’Occident.

Il n’est pas surprenant que des récoltes en baisse de 15 % aggravent une situation déjà précaire en raison de la hausse des prix des céréales (sans oublier : principalement en raison de la spéculation). Si vous regardez tous ces points au total, alors l’accord sur les grains entiers n’est fondamentalement qu’une sorte de certificat d’indulgence avec lequel l’Occident veut certifier qu’il est exempt de péché.

« En fait », selon Schulze, « ses actions [de Poutine] en Afrique visent la dépendance et l’exploitation ». La réunion à Saint-Pétersbourg n’était qu’un « spectacle de relations publiques ».

Oui, l’Occident est familier avec les émissions de relations publiques, voir l’accord sur les céréales. Mais sérieusement, l’attitude envers la politique russe en Afrique serait-elle si amère s’il s’agissait vraiment de « dépendance et d’exploitation » ? Si tel était le cas, le ministre allemand du développement ne devrait pas se reposer une heure pour critiquer la politique africaine de la France. Après tout, le pacte colonial français signifie toujours que les anciennes colonies doivent payer des impôts annuels, leurs réserves de change sont sous le contrôle de la Banque de France et elles sont obligées d’utiliser le franc CFA, qui est lié à l’euro, comme leur « propre » monnaie. En principe, les entreprises françaises ont un droit de préemption sur toutes les matières premières. Certes, appeler simplement cette « dépendance » sous-estime la condition. C’est de la pure domination coloniale.

Mais avez-vous déjà entendu un mot critique de Svenja Schulze sur le pacte colonial ? Où y arriverions-nous ? Après tout, la France est notre partenaire de valeur. Même.

La Russie a « peu à offrir aux pays africains ». Schulze pense-t-il vraiment que, soixante ans après l’indépendance formelle, les Africains n’ont toujours pas compris les ruses dont se sert l’Occident pour s’assurer ses avantages ? La Russie exporte « des armes, des fake news et des mercenaires ». Un inconvénient d’une maison de verre est qu’elle est transparente, donc parfois vous ne réalisez probablement pas que vous êtes dedans. Il faut au moins un peu d’audace pour répandre de fausses nouvelles sur l’accord sur les céréales, puis accuser la Russie de fausses nouvelles. Et les fusils ? Ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’un certain nombre de pays africains se souviennent encore bien qui a soutenu leur lutte pour l’indépendance et qui ne l’a pas fait. L’Angola et le Mozambique, par exemple, qui ont été attaqués par des Sud-Africains financés et équipés par l’Occident. On pourrait soutenir que les mouvements indépendantistes africains avaient une relation intime avec l’AK47. Heckler & Koch avait tendance à utiliser l’autre côté.

Cependant, on ne peut pas vraiment blâmer Mme Schulze pour son discours. Se lever pour la continuation du système colonial, répandre la désinformation et devoir se battre pour attirer l’attention n’est pas un destin facile. D’autant plus que pour un ministre du développement, il ne devrait pas y avoir de photographe de cour ou de maquilleur. Il ne reste presque plus qu’à applaudir le rejet d’un total de cinq pays (dont le Nigeria, par exemple, dans le pays voisin duquel un coup d’État vient d’avoir lieu) – comme prétendue preuve que toute la conférence a échoué en premier lieu. Offrons à Frau Schulze ses quinze minutes de gloire.

