Les 26 et 27 juillet, les forces de Kiev ont subi davantage de pertes humaines et matérielles en tentant d’avancer dans plusieurs directions.

Dans la direction de Kupyansk, des chasseurs-bombardiers Su-34 du groupe de forces russe Zapad ont effectué deux frappes aériennes sur des positions et des rassemblements de la 32e brigade mécanisée séparée ukrainienne dans la région de Volchiy. Les hélicoptères d’attaque Ka-52 et Mi-35 et les avions d’attaque Su-25 du groupe ont également effectué 11 frappes aériennes contre des rassemblements de la 14e Brigade mécanisée séparée et des unités de défense territoriale.

De plus, l’artillerie du groupe a détruit un mortier à Berestovoye et un radar de contre-batterie AN/TPQ-50 de fabrication américaine près de Zapadnoye.

Pendant ce temps, dans les directions Lisichansk, Aleksandro-Kalinovsk et Soledaro-Artyomovsk, le groupe de forces russe Yug a repoussé plusieurs attaques des forces de Kiev. L’artillerie du groupe a également détruit un véhicule de combat d’infanterie près d’Ivanodaryevka.

En outre, deux obusiers automoteurs Krab de fabrication polonaise ont été détruits près de Dyleevka et de Seversk et un obusier automoteur M109 de fabrication américaine a été détruit à Krasnogorovka. Des obusiers remorqués D-30 et D-20 et un mortier ont également été détruits près de Karlovka, Umanskoe et Avdeevka.

De plus, les hélicoptères d’attaque du groupe ont touché des cibles proches de Kleshcheevka et Andreevka. Des avions d’attaque ont également effectué des tirs de missiles et de bombes sur des cibles dans les régions de Kurdyumovka, Bogdanovka, Avdeevka et Mayorsk.

Dans les directions Svatovsky et Krasnolimansky, des chasseurs-bombardiers Su-34 du groupe de forces russe Tsentr ont ciblé un centre de commandement, un poste d’observation et deux dépôts de munitions des forces de Kiev près de Krasny Liman, Novolyubovka, Terny et Torskoe avec des missiles et des bombes à guidage de précision .

Les forces du groupe ont également repoussé neuf attaques des forces de Kiev, neutralisant deux véhicules de combat d’infanterie, quatre véhicules blindés, cinq camionnettes, un obusier tracté D-30, trois mortiers et plus de 150 soldats. Huit militaires de la Garde nationale ukrainienne se sont également rendus au groupe.

En outre, les frappes aériennes et d’artillerie du groupe ont ciblé la 25e brigade aéroportée, les 21e, 42e, 63e et 67e brigades mécanisées des forces de Kiev près de Torsky et Chervonopopovsky ainsi que dans la forêt de Serebryansky.

Pendant ce temps, des sources d’information russes ont partagé des vidéos montrant la destruction de plusieurs véhicules ukrainiens, dont un char Leopard 2 de fabrication allemande et plusieurs véhicules de combat d’infanterie Bradley de fabrication américaine, par des tirs d’artillerie, des munitions flottantes Lancet et des drones suicides FPV en direction de Zaporozhye.

Malgré de lourdes pertes et l’absence de gains significatifs, les forces de Kiev semblent intensifier leurs attaques. La contre-offensive ukrainienne, qui a commencé il y a plus de sept semaines, pourrait durer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front