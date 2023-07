La situation dans d’autres directions, selon la déclaration du ministère de la Défense russe :

Dans la direction de Zaporozhye, après l’échec de l’offensive AFU au nord de Rabotino (région de Zaporozhye), dans laquelle jusqu’à trois groupes tactiques de bataillon des brigades de réserve stratégique ont été impliqués, l’ennemi, ayant subi de lourdes pertes, a restauré sa capacité de combat du jour au lendemain et n’a pris aucune mesure active.

À la suite d’actions de l’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée et de l’artillerie, des unités ukrainiennes ont été touchées près de Belogorye, Omelnik, Novodanilovka, Orekhov et Pyatikhatki (région de Zaporozhye).

De plus, les actions d’un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été interrompues près de Stepanovka (région de Zaporozhye).

Les pertes ennemies s’élevaient à 280 militaires ukrainiens, 25 chars, 10 véhicules de combat d’infanterie, 3 véhicules de combat blindés, 2 véhicules à moteur, 1 lance-roquettes multiple RM-70 Vampire de fabrication tchèque et 2 obusiers FH-70 de fabrication britannique.

Dans la direction de Kupyansk, les groupes d’assaut du 7e régiment de fusiliers motorisés du groupe de forces Zapad ont poursuivi leurs opérations offensives à l’ouest de Kuzyomovka (République populaire de Lougansk) et ont pris des positions plus avantageuses.

À la suite d’actions de l’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, ainsi que de l’artillerie, des unités de l’AFU ont été touchées près de Sinkovka et Timkovka (région de Kharkov), Stelmakhovka et Novosyolovskoye (République populaire de Lougansk).

Les pertes ennemies ont été de plus de 35 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés, 4 véhicules à moteur, 1 obusier D-20, ainsi que 1 système d’artillerie automoteur Gvozdika.

Dans la direction de Kherson, les pertes ennemies s’élevaient à 25 militaires, 3 véhicules à moteur, ainsi que 2 obusiers D-30.

L’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie des forces armées de la Fédération de Russie ont neutralisé 109 unités d’artillerie de l’AFU à leurs positions de tir, leurs effectifs et leur matériel dans 123 zones.

En outre, des dépôts de carburant d’aviation ont été détruits près de Starokonstantinov (région de Khmelnitskiy).

2 stations radar de détection de cibles P-18 ont été détruites près de Chuguevo et Novopavlovka (région de Dnepropetrovsk).

1 dépôt de carburant de la 47e brigade mécanisée de l’AFU a été touché près de Malaya Tokmachka (région de Zaporozhye).

Les unités de défense aérienne ont abattu 5 projectiles lancés par HIMARS MLRS.

En outre, 20 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits près de Belogorovka, Kremennaya (République populaire de Lougansk), Gorlovka (République populaire de Donetsk), Vershina Vtoraya, Tokmak et Malye Shcherbaki (région de Zaporozhye).