Comment les États-Unis s’effondrent

Les États-Unis ont la répartition de la richesse la plus inégale, ou aristocratique et antidémocratique, de toutes les grandes économies – et cela est maintenant sur le point (en raison des modifications de la législation fiscale qui ont commencé en 1986) de s’aggraver considérablement et ce qu’un éminent juriste prédit déjà de créer « le nouveau féodalisme » dans lequel l’Amérique sera en concurrence avec les pires des anciennes formes de féodalisme : des castes permanentes institutionnalisées et légalisées, au sommet desquelles il sera pratiquement impossible de les distinguer de celle de l’intitulé «Noblesse», contre laquelle la Révolution américaine s’était révoltée et avait renversé.

Les sondages montrent que les Américains d’aujourd’hui accordent une très faible priorité à l’inversion de cette tendance, qui devient maintenant une inondation qui noie tout espoir réel d’une restauration d’un certain degré de démocratie dans ce pays. Alors que les démocrates se soucient quelque peu de cette question, les républicains s’en soucient très peu. Dans tous les cas, les États-Unis sont déjà la plus inégale économiquement des principales économies mondiales.

Le 9 janvier 2020, le Pew Research Center a titré « La plupart des Américains disent qu’il y a trop d’inégalités économiques aux États-Unis, mais moins de la moitié l’appellent une priorité absolue : les démocrates et les républicains ne s’entendent pas sur la question de savoir si la lutte contre les inégalités économiques nécessite des changements majeurs dans le système économique ». Il a montré que «l’inégalité des revenus aux États-Unis augmente… et c’est la plus élevée parmi les pays du G-7.» « Depuis 1981, les revenus des 5 % des mieux rémunérés ont augmenté plus rapidement que les revenus des autres familles. » 41% des républicains et 78% des démocrates étaient d’accord avec « Il y a trop d’inégalités économiques aux États-Unis ». La raison pour laquelle le chiffre républicain était plus bas est que les républicains à revenu moyen et supérieur ne pensaient pas que le problème « nécessitait des changements majeurs », et la plupart des républicains appartiennent à ces deux catégories de revenu. Cependant, 63% des républicains à faible revenu pensent que cela « nécessite des changements majeurs ». En revanche : parmi les démocrates, 72 % des personnes à faible revenu l’ont fait, et un pourcentage encore plus élevé de chacune des deux autres catégories de revenu l’ont fait : 74 % des démocrates à revenu intermédiaire et 79 % des personnes à revenu supérieur.

En janvier 2018, la Deutsche Bank a produit un rapport de 81 pages, « US Income and Wealth Inequality », dont la page 10 était intitulée « Inégalité des revenus très élevée aux États-Unis » et il montrait un graphique comparant les États-Unis avec les 33 de ses alliés, y compris dans l’UE, l’OTAN, l’AUKUS et aussi Israël. Le seul qui avait presque autant d’inégalités que l’Amérique était la Turquie. Et il monte en flèche aux États-Unis, donc il laisse tous les autres encore plus loin derrière dans le tirage au sort des inégalités : le pays le plus aristocratique, de loin, est l’Amérique.

En décembre 2022, Eric Kades titrait dans la Connecticut Law Review, « A New Feodalism: Selfish Genes, Great Wealth, and the Rise of the Dynastic Family Trust (DFT) ». En voici des extraits (des liens y ont été ajoutés par moi-même, à des fins de clarté et de documentation :

Les niveaux record d’inégalité économique d’aujourd’hui infectent notre avenir, car les 0,01 % les plus riches lèguent une immense richesse à leurs descendants. Avec la mort de la Rule Against Perpetuities (RAP), cette inégalité a le potentiel de durcir les lignes de classe sociale – pas seulement pour une génération ou deux, mais pour toujours. Bien que cela puisse sembler invraisemblable, des entretiens avec des avocats spécialisés en droit immobilier au service de clients très fortunés révèlent que certains membres du groupe de testateurs les plus riches exploitent déjà l’élimination du PAR, ainsi qu’une échappatoire fiscale, pour établir des fiducies dynastiques qui autonomiseront financièrement leurs lignée tant qu’elle continue. Des travaux récents en biologie de l’évolution révèlent une pulsion humaine universelle et puissante pour les descendants de haut rang – une pulsion pour une progéniture de « qualité » si puissante qu’elle semble l’emporter sur le désir habituel de maximiser la quantité de progéniture. Couplée à la longue histoire de la richesse familiale dynastique en Angleterre, cette science suggère que les testateurs les plus riches d’aujourd’hui utiliseront de puissantes institutions juridiques modernes (par exemple, des lois bien développées sur les contrats et la confiance, des marchés de capitaux profonds et efficaces) pour forger un nouveau type de confiance que je surnomme un Dynastic Family Trust (DFT). Les DFT seront truffés de dispositions innovantes tirant parti de la richesse d’un fondateur pour maximiser le statut des descendants, génération après génération. Pour ceux qui craignent les effets pervers de la concentration des richesses sur la démocratie et l’égalité des chances, la montée du DFT est alarmante. Heureusement, il existe une solution très simple : il suffit de rétablir la règle contre les perpétuités. Compte tenu d’une dynamique de nivellement par le bas entre les États, une législation nationale est nécessaire….

VII. CONCLUSION

L’inquiétude primordiale est que les DFT soulèvent le spectre d’un nouveau féodalisme dans l’Amérique du XXIe siècle. Sous «l’ancien» féodalisme, un petit cercle de familles dynastiques a régné sur l’Angleterre médiévale pendant des siècles. Sans les outils modernes de la loi sophistiquée sur les fiducies et de la richesse liquide, ils ont néanmoins conservé leur statut privilégié grâce aux institutions rudimentaires mais efficaces de la primogéniture, du droit de suite et de la prévention de la subdivision des terres familiales – l’essence du pouvoir dans l’économie et la politique féodales. Bien qu’aucun facteur unique n’ait annulé leur hégémonie sociale omniprésente, un développement critique a été l’imposition du RAP et l’éviscération concomitante des queues d’honoraires. C’est le début de la fin de la richesse familiale dynastique née du féodalisme anglais. À ce jour, le RAP reste la loi de l’Angleterre et empêche les perspectives alarmantes d’un nouveau féodalisme, construit sur les DFT, dans la patrie de l’ancien féodalisme. L’abolition téméraire et perverse du RAP a placé les États-Unis contemporains sur un pied très différent. … Il est extrêmement ironique qu’une nation fondée idéologiquement en grande partie sur le rejet des vestiges significatifs de (l’ancien) féodalisme dans l’Angleterre du XVIIIe siècle se trouve maintenant au bord du précipice d’un nouveau féodalisme qui ne pourrait jamais surgir dans l’Angleterre d’aujourd’hui. À l’heure actuelle, peu de choses séparent les États-Unis de l’instanciation d’une noblesse perpétuelle en totale contradiction avec les principes fondateurs de la nation.

Quelle attention les médias américains ont-ils accordé à cette étude historique ? Saviez-vous, avant de le lire ici, qu’il existait une telle chose comme la «règle contre les perpétuités» et que c’était ce qui avait brisé le dos du féodalisme dans l’Angleterre ancienne? Et saviez-vous que de plus en plus depuis 1986, l’Amérique est revenue à cet ancien système féodal qui enfermait le statut sur la base de la naissance, l’enfermait, à perpétuité, pour toutes les générations futures de la «noblesse» (bien que sans aucun statut aristocratique des titres pour l’accompagner, afin que le régime américain puisse toujours prétendre ne pas ÊTRE une aristocratie) ?

Les États-Unis deviennent de plus en plus le modèle mondial de dictature, enfermé, par caste. C’est de plus en plus le gagnant qui prend tout et le garde pour toujours.

